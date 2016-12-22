Ученым не удалось изучить найденный на Земле вход в параллельный мир

Таинственные летающие стержни, которые не дают покоя ученым уже на протяжении многих лет, являются, как считают некоторые эксперты, существами из параллельной реальности. Вход в которую не так давно был обнаружен на территории Мексики.

Ученые обнаружили так называемую «Пещеру ласточек» — объект, рядом с которым особенно много стержней. Поймать хотя бы одного представителя которых, несмотря на многочисленные попытки с применением самых инновационных технологий, так и не удалось. Проникнуть в параллельный мир, из-за его полностью иного пространственного строения, у исследователей тоже не получилось.

«Стержни — это ярчайшее доказательство существования как минимум одного параллельного нашему мира, который может таить в себе фантастические тайны. Жаль, что мы не можем исследовать иную реальность — технологический уровень человеческой цивилизации все еще слишком низок для подобных проектов», — говорят ученые.

По словам которых, загадочные летающие стержни пока что фиксируются только на видео. Однако и таких свидетельств оказалось достаточно для того, чтобы найти вход в другую реальность.

Осталось лишь проникнуть в него и вступить в контакт с обитателями «зазеркалья», что, впрочем, пока что невозможно. Но это, говорят специалисты, и к лучшему — ведь неизвестно, какими опасностями обернулось бы подобное.