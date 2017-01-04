Ученый предсказал землетрясение в Америке в 2016 году и ее гибель

Экс-советник правительства США по космическим программам сделал сенсационное заявление. По словам бывшего высокопоставленного чиновника, в обозримом будущем нашу планету ждет череда невероятно сильных землетрясений, одно из которых, скорее всего, сотрет с лица Земли Соединенные Штаты Америки.

При этом, подчеркнул ученый, Белый дом и американское министерство чрезвычайных ситуаций прекрасно обо всем осведомлены, и они знают что ждет америку в 2016 году, однако не торопятся предупреждать население о грядущих катаклизмах, что граничит с преступлением против человечества.

Джон Кейси в свое время работал не только правительственным советником по космическим программам, но также консультантом НАСА и инженером космических челноков. Затем опытный специалист создал суперсовременный Центр землетрясений и прогнозирования природных катаклизмов, где в настоящее время занимает должность исполнительного директора. Данная организация осуществляет мониторинг Земли и беспрерывно получает дынные о сейсмической и вулканической активности, а также о состоянии активности Солнца.

Землетрясение в Америке 2016 году — предсказания Кейси

В июне прошлого года Кейси пытался достучаться до американских чиновников, отправив в Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций официальное письмо. В этом сообщении специалист проинформировал госслужащих о том, что в настоящее время Солнце впадает в так называемый «спящий режим». Было неоднократно доказано, что, когда светило переходит в эту фазу, на Земле начинают происходить сильнейшие землетрясения и извержения вулканов. Ученый уверен, что знает когда погибнет Америка и предсказания его имеют вполне научное обоснование. Однако агентство США проигнорировало предупреждения ученого, поэтому Джон Кейси решил обратиться теперь непосредственно к населению своей страны и всего мира.

По словам американца, сегодня Солнце находится на пороге «спячки» — впервые за последние триста лет. А это означает, что на Земле грядет малый ледниковый период, который, к слову, сделает последствия глобального потепления не такими суровыми. Уже к 2020 году на единственной звезде нашей планетарной системы исчезнут пятна, а магнитные бури станут куда более редкими. Это приведет к похолоданию на нашей планете, однако только этим влияние «спящего» Солнца на нашу планету, к сожалению, не ограничится. В Ново-Мадридской сейсмической зоне начнутся сильнейшие землетрясения. Катаклизмы будут настолько разрушительными, что одно из них вполне может уничтожить Северную Америку. Что касается России, то значительно пострадает только Дальний восток, при этом остальную территорию страны лишь слегка «потрясет».

Что ждет Америку

Ученый утверждает, что все эти прогнозы были сделаны посредством самых передовых научных методов. Американское правительство, тем не менее, на такие предупреждения никак не реагирует. Впрочем, согласно словам Кейси, Белый дом вполне можно понять: ему не нужны всеобщая паника и потоки эмиграции населения. Богатеи такой информацией владеют всегда и могут в любой момент отправиться на личных самолетах туда, где наиболее безопасно, а у большей части простых граждан в критический момент просто не будет возможности покинуть страну. А потому американцы должны быть готовы к серьезным испытаниям, и даже к тому, что помощь им стоит ожидать не от собственного правительства, а скорее — от России.