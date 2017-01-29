Ученые установили происхождение загадочных «кругов на траве» на территории Африки

В издании Nature недавно появилась статья, в которой говорится о том, что круги растительности, которые достаточно широко встречаются в южноафриканских пустынях, появляются не только за счет деятельности термитов, но и благодаря конкуренции растений за ограниченные ресурсы.

Для засушливых степей побережья южной части Африки характерно образование так называемых «ведьминых кругов», достигающих размеров от двух до 40 метров. Состоят эти круги из плотного кольца зеленой травы, которая даже в сухой период не высыхает. В центре таких кругов можно увидеть проплешину, полностью лишенную растительности. Существовать круги могут 7,5 десятков лет. Появляются и исчезают они без каких-либо видимых причин.

Часть ученых предполагали, что причина появления кругов кроется в самих растениях или в геохимических особенностях почвы. Другие исследователи полагали, что причина появления их кроется в муравьях или термитах, либо в так называемой «самоорганизации растительности». Несколько лет назад немецкими биологами было установлено, что термиты имеют отношение к образованию этих кругов. К подобным выводам исследователи пришли после проведения анализа устройства нескольких десятков тысяч подобных кругов.

Согласно предположение Роберта Прингла из университета Принстона и его коллег, к образованию кругов имеют отношения и сами растения, и даже насекомые. К подобным выводам ученые пришли после проведения анализа данных, собранных немецкими учеными на нескольких «ведьминых кругах» в Намибии.

По словам Прингла, главная слабость» термитной теории заключается в том, что практически все такие круги имеют идеальную форму – растения образуют круги правильной формы, а сами такие образования обычно удалены на равное расстояние друг от друга. По мнению критиков «термитной» гипотезы, с подобной точностью насекомые не в состоянии создавать такие формы, объедая корни растений только в «правильных» местах.

Авторами статьи была создана модель колоний термитов, которые живут в пустыне. Для создания этой модели были использованы данные, полученные в ходе поездок в Намибию.

Основным фактором в работе данной модели является то обстоятельство, что, как было установлено учеными, в каждом из таких «ведьминых кругов», как правило, живет не одна ,а сразу несколько колоний термитов примерно одинаковых размеров, что не позволяет им уничтожить друг друга. Они вынуждены существовать на одной территории, периодически вступая в конфликты и придерживаясь границ «сфер влияния».

Согласно расчетам исследователей, эти границы оказывают определенное влияние на образование новых колоний, заставляя насекомых фактически формировать новые поселения внутри шестиугольной сетки (именно так устроены «ведьмины круги» в африканских пустынях). Таким образом, утверждают ученые, можно говорить о том, что термиты играют немаловажную роль в образовании кругов.

В то же время, биологи говорят о том, что процессом формирования кругов также активно управляют растения. Они влияют на распределение влаги вокруг образованных термитами тоннелей в почве вокруг своих колоний. Растения стремятся попасть внутрь тех территорий, где больше влаги по сравнению с другими участками пустыни, в результате чего между ними появляется конкуренция за воду. В конечном итоге, в таких местах растений вырастает намного больше, нежели в других частях пустыни. В случае смерти колонии термитов, растения постепенно прорастают внутрь территории, которую занимали насекомые, заполняя круг.

Со временем внутри зеленого круга формируется новая колония термитов, и весь процесс начинается сначала, с той только разницей, что в «ведьмином круге» уже не один, а два зеленых кольца. Согласно предположениям биологов, таким образом происходит формирование подобных структур в южноафриканских пустынях.

Ученые попытались ответить на вопрос о причинах их существования. Так, согласно расчетам исследователей, благодаря термитам происходит стабилизация климатических условий, которые защищают растения от продолжительных периодов засухи, за счет того, что появляются участки почвы, богатые водой.

Ученые уверены в том, что такие самоподдерживающиеся системы насекомых и растений в процессе сокращения площадей пустынь и в жизни земных экосистем могут играть более значительную роль, нежели принято считать сегодня.