Ученые предупреждают о наступлении эпохи смертельно опасных супербактерий

Медики одной из индийских больниц в городе Хайдарабад, в настоящее время являются свидетелями развития ситуации, которую их западные коллеги уже окрестили предвестником апокалипсиса устойчивости к антибиотикам. По сути, речь идет о начале возвращения в далекое прошлое, когда антибиотиков еще не существовало, отмечают врачи. В данной больнице только за прошедший год число летальных случаев возросло на четверть по сравнению с той ситуацией, которая отмечалась годом ранее. Ученые говорят о том, что существуют все основания предполагать, что эта губительная тенденция только набирает силу.

Произошли изменения и в самой картине протекания инфекционных заражений. В настоящее время смерть от заражения может наступить чрез несколько часов, тогда как еще 70 лет назад больной умирал через несколько суток после сепсиса. Таким образом, можно говорить о том, что бактерии постепенно приобретают огромную опасность, и даже люди с сильным иммунитетом не могут им противостоять.

По словам известного экономиста Джима О’Нила, проведшего исследование относительно устойчивости инфекции к противомикробным лекарственным препаратам, к 2050 году такие бактерии будут убивать людей значительно чаще, нежели рак. И это даже несмотря на то, что число онкологических заболеваний возрастает в разы. Иными словами, речь идет о многих миллионах возможных жертв из-за супербактерий.

Проанализировав слова медицинских экспертов, английское бюро журналистских расследований делало вывод о том, что ситуация в индийском Хайдарабаде спровоцирована безответственностью китайских и индийских фармацевтических гигантов, сбрасывающих активные ингредиенты, которые используются при производстве антибиотиков в местные водоемы. Большая часть бактерий, которые в этих водных системах обитают, приобретают устойчивость к противомикробным препаратам.

Так, в частности, после проведения анализа проб, взятых по всей территории Индии, в том числе и на территории заводов, производящих лекарства, было установлено, что в образцах присутствует кишечная палочка, которая имеет устойчивость к 16 самым известным антибиотикам, среди которых и фторхинолоны, то есть, тот класс антибиотиков, которые признаны критически важными для людей по оценкам Всемирной организации здравоохранения.

По словам главного врача государственной клиники в Хайдарабаде И.Ридди, практически 50 процентов всех анализов крови и мочи больных, которые были отправлены на анализ, содержат бактерии, устойчивые к лекарствам. В первую очередь, речь идет о золотистом стафилококке, клебсиелле, кишечной палочке. Все они содержат в себе ферменты, способные расщеплять цефалоспорины и пенициллины. Однако самое ужасное заключается в том, что часть этих бактерий обладают устойчивостью даже к карбапенемам, антибиотикам самого широкого спектра действия, к которым врачи прибегают в критических случаях.

Как отмечает доктор И.Ридди, примером такой устойчивости бактерий может служить вспышка эпидемии конъюнктивита, ставшей причиной потери зрения у 13 человек, которым проводилась простая операция на катаракте. В общей сложности, за прошедший год в Индии из-за невосприимчивости бактерий к антибиотикам погибло 58 тысяч младенцев, и эта цифра увеличивается очень быстро.

Все это дало основания Джиму О’Нилу предполагать распространение резисторных бактерий по всему миру. Так, на территорию Великобритании их завезли в 2008 году жительницы страны, которые делали пластические операции в индийских клиниках, где подобные процедуры намного дешевле.

По словам Мадлен Дэвис их британского бюро расследований, в Англии в 2016 году из-за антибиотикорезистентности погибло около 17 тысяч человек. В то же время, официальные цифры в разы занижены. А между тем, подобные случаи на территории Британии еще 7 лет назад были единичными. В настоящее время врачи стараются не указывать причины смерти во избежание расследования. Намного проще указать, к примеру, сердечную недостаточность, нежели признаться во внутриутробном заражении крови, которое они не смогли вылечить.

Как отмечает Салли Дэвис, главный врач департамента Здравоохранения в Британии, в 2015 году в клиниках от сепсиса и заражения кишечной палочкой умерло более шести тысяч человек, и это без учета данных Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. А вот доктор Рон Дэниелс, исполнительный директор The UK Sepsis Trust, отмечает, что от бактерий, устойчивых к бактериям, в госпиталях погибло 44 тысячи человек, только от заражения кишечной палочкой умерло около пяти тысяч больных. К наиболее опасным зонам риска врачи относят пластическую медицину, гинекологию и стоматологию.

В 2013 году американские исследователи попытались определить приблизительные показатели смертности от устойчивости бактерий к антибиотикам. К сожалению, получить хоть какой-нибудь адекватный результат им не удалось. Необходимо отметить, что зарубежные врачи также не спешат ставить правильные диагнозы, списывая на хронические болезни все инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками. Но даже в такой ситуации в статистике центров по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировано около 23 тысяч смертей от резистентных бактерий.

В то же время, по словам доктора Раманана Лакшминараяна, специалиста из американского центра по динамике заболеваний, политики и экономики, данное исследование является всего лишь пропагандой, поскольку в Америке инфекционный контроль уже давно не контролируется властями. А развитие бактерий, устойчивых к антибиотикам, лишь усугубляет такую серьезную проблему. Иными словами, данные статистики неверны, в действительности, цифры намного больше.

Ученый также отмечает, что самая большая опасность национальной системе защиты здоровья заключается в первую очередь в бесконтрольном назначении антибиотиков и медицинском туризме. И самое главное, общественное здравоохранение США не в состоянии делать инвестиции в качественную профилактику инфекций. А про другие страны и говорить нечего. Проще говоря, привезти из-за границы какую-то заразу очень легко, а вот вывести ее – практически невозможно.

Необходимо отметить, что относительно недавно число резисторных бактерий увеличилось. Французские, канадские, шведские, британские врачи и их коллеги из других развитых стран говорят о том, что ими были зафиксированы случаи неэффективного лечения цефалоспорином третьего поколения гонореи, хотя еще недавно результаты лечения были довольно неплохими. Большая опасность заключается в том, что если ситуация будет усугубляться и дальше, то данная инфекция может стать смертельно опасной для многих.

Еще одна важная причина роста устойчивости бактерий к антибиотикам заключается в массовом применении препаратов в сельском хозяйстве. Так, в частности, производителями птицы используется антибиотик фторхинолон, даже несмотря на то, что он способствует росту резистентных кампилобактерий. На территории Европейского Союза примерно один процент всей свинины и говядины, которая имеется в розничной торговле, показал положительный результат на наличие ферментов, вызывающих невосприимчивость к большинству известных антибиотиков.

В Соединенных Штатах Америки под влиянием общественности использование в птицеводстве фторхинолонов было запрещено. В России же, превентивная антибактериальная терапия на основе этого антибиотика продолжается с целью избежать возможных проблем.

Ситуация усугубляется и тем, что в настоящее время наблюдается кризис в разработке новых типов антибиотиков. Так, если в Америке за 1980-2000 годы появилось 30 новых типов антибиотиков, то уже с начала 2001 и до сегодняшнего дня – всего пять. И из этих пяти лишь один был разработан после 2010 года.

Фармацевты объясняют это низкой рентабельностью производства антибиотиков по сравнению с разработкой и изготовлением противораковых препаратов. Но не стоит забывать, что проблема увеличения числа бактерий, устойчивых к антибиотикам, появилась еще в 2008 году, и формально никаких ограничений для производителей лекарств не установлено.

Это дало возможность доктору Рону Дэниелсу говорить о том, что человечеству угрожает смертельная опасность, и национальные системы здравоохранения должны срочно принимать меры. Но, к сожалению, вполне очевидно, что во многих странах чиновники не спешат предупреждать об опасности медицинского туризма, не говоря уже о том, чтобы ограничить бесконтрольное применение антибиотиков в промышленном сельском хозяйстве.