Ученые предрекли Земле новый всемирный потоп

Американские и ирландские ученые допустили катастрофическое повышение уровня Мирового океана в ближайшее, по геологическим меркам, время — несколько столетий или тысячелетий. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты показали, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современной. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше, чем сейчас, на шесть-девять метров.