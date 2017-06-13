Ученые подтверждают: реальность – контролируемая голографическая иллюзия

Два из ведущих ученых мира сказали, что мир, в котором мы живем, это доказуемая «иллюзия», и утверждают, что люди обмануты в их вере в реальность.

Когнитивный ученый Дональд Хоффман, и старший преподаватель философии в Университете Нотр-Дам, Лаура Д’Олимпио, говорят, что мир, в котором как мы думаем, мы живем, не более чем компьютерное моделирование.

Об этом пишет издание Dailymail.co.uk:

«Возьмем такой пример: прямо сейчас, вы не там, где вы думаете.

На самом деле, вам случилось быть предметом научного эксперимента, проводимого злым гением.

Ваш мозг был умело удален из вашего тела, и в настоящее время хранится живым в чане питательных веществ, который находится на лабораторном столе.

Нервные окончания вашего мозга связаны с суперкомпьютером, который поставляет вам все ощущения повседневной жизни.

Вот почему вы думаете, что вы живете вполне нормальной жизнью.

Вы до сих пор существуете? Вы все еще «вы»? И этот известный мир — плод вашего воображения или иллюзия созданная этим злым ученым?

Звучит как кошмарный сценарий. Но разве можно с абсолютной уверенностью сказать, что это не так?

Не могли бы вы доказать кому-то, что вы на самом деле не «мозг в чане»?

Философ Хилари Патнэм предложил эту известную версию мысленного эксперимента «мозг-в-чане» в его книге 1981 г. «Разум, истина и история». Но она, по сути, является обновленной версией понятия французского философа Рене Декарта о Злом Гении из его книги 1641 г. «Размышления о первой философии».

Хотя такие мысленные эксперименты могут показаться результатом слишком бойкого ума — и, возможно, немного тревожными — они служат полезной цели.

Они используются философами, чтобы выяснить, каких убеждений мы можем придерживаться, в силу их правдивости, и, как следствие, какие знания мы способны иметь о себе и окружающем нас мире.

Декарт думал, что лучший способ сделать это, — начать сомневаясь во всем, и строить свои знания исходя из этого.

Лишь использование данного скептического подхода, он утверждал, может служить ядром абсолютной уверенности для строительства надежной основы знаний.

Он сказал: Если вы хотите быть настоящим искателем истины, необходимо, чтобы по крайней мере один раз в своей жизни вы подвергли сомнению, насколько это возможно, все вокруг вас».

Именно от Декарта мы получили классические скептические вопросы, которым так благоволят философы, например, такой как этот: как мы можем быть уверены, что мы бодрствуем прямо сейчас, и не спим, сновидя?

Для того, чтобы принять этот вызов нашим придуманным знаниям, Декарт дальше воображает, что существует всемогущий, злой демон, который обманывает нас, что приводит нас к мысли, что мы лишь думаем, что проживаем наши жизни, когда, на самом деле, реальность может сильно отличаться от того, что мы себе представляем.

Мысленный эксперимент «мозг-в-чан» и проблема скептицизма также используется в популярной культуре.

Известные современные примеры включают фильм 1999 г. «Матрица» и фильм 2010 г. Кристофера Нолана «Начало».

Наблюдая за экранизированной версией мысленного эксперимента, зритель может остроумно войти в вымышленный мир и безопасно исследовать философские идеи.

Например, во время просмотра «Матрицы», мы отождествляем себя с главным героем, Нео (Киану Ривз), который открывает, что «обычный» мир представляет собой смоделированную компьютером реальность и его атрофированное тело на самом деле находится в бочке с жизнеобеспечивающей жидкостью.

Даже если мы не можем быть абсолютно уверены в том, что внешний мир не такой, как его передают наши чувства, Декарт начинает свой второй раунд размышлений, давая нам небольшой проблеск надежды.

По крайней мере, мы можем быть уверены, что мы сами есть, потому что каждый раз, когда мы сомневаемся, это означает, что, должно существовать «Я», которое это делает.

Данный вывод Декарта приводит нас к известному выражению: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Так что, да, вы вполне можете быть «мозгом в чане» и ваш опыт мира может быть частью программы компьютерного моделирования, созданной злым гением.

Но, будьте уверены, по крайней мере, в одном, — вы думаете.

Источник: http://www.ufostation.net/