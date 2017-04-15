Ученые подтвердили внеземную природу «сигналов инопланетян»

Астрономам удалось отыскать весомое доказательство того, что источники радиовсплесков могут находиться не только за пределами нашей планеты, но, вполне вероятно, даже за пределами галактики. Часть ученых утверждает, что данные всплески порождены внеземным разумом.

Впервые радиовсплески подобного рода совершенно случайно были обнаружены в 2007 году. К сигналу FRB 010724 было привлечено внимание всего мира. Его исследование, точно так же, как и исследования многих ему подобных, которые были обнаружены позднее, не давали возможности определить природу данного явления. Ученые выдвигали самые разнообразные теории: некоторые говорили о том, что эти всплески порождены звездами Млечного Пути, часть ученых утверждала, что источник их находится за пределами галактики. Однако самое большое удивление вызвало предположение о земном происхождении FRB.

Однако астроном Маниша Калеб совместно со своими коллегами доказала, что последняя теория несостоятельна. Им удалось уловить новые радиовсплески и при помощи радиотелескопа-интерферометра Молонгло изучить их спектр. По сути этот телескоп представляет собой виртуальную тарелку больших размеров и способен комбинировать сигналы с различных телескопов из космоса и с Земли. В том случае, если бы источник всплесков находился на нашей планете, интерферометр просто не смог бы уловить их. А все потому, что он способен фиксировать только радиосигналы, образующиеся от поверхности Земли на расстоянии не менее тысячи километров.

До настоящего момента группа ученых во главе с Калебом обнаружила три радиосигнала. По словам специалистов, их источники могут находиться в созвездиях Киля, Гидры и Кормы. Ученые пришли еще к одному важному выводу, суть которого заключается в том, что частота этих всплесков значительно выше, нежели предполагалось ранее. К сожалению, астрономы пока не в состоянии точно определить природу FRB. Исследователи полагают, что порождаются они, вероятно, пульсарами, а не гамма-всплесками или сливающимися черными дырами. Среди ученых теория о внеземном разуме также не находит поддержки.

Напомним, ранее еще один коллектив ученых заявил о том, что ему удалось локализировать источник радиовсплесков FRB.

Источник: http://tainy.net/