Ученые обнаружили природный механизм, который замедляет старение

Американским ученым удалось отыскать возможное объяснение суточным ритмам человека, в том числе, необходимости ночного сна и дневного бодрствования.

Специалистам удалось найти около 25 генов, которые связаны с суточными или циркадными ритмами. Было установлено, что их активность заметно возрастает в зрелом возрасте. Как полагают ученые, причина подобного кроется в их защитной функции, которая проявляется в замедлении процессов старения.

Исследователи предполагают, что найденные гены связаны с реакциями на окислительный стресс и молекулярное и клеточное повреждения. Благодаря активации генов можно предотвратить те процессы, которые становятся причиной развития возрастной нейродегенерации.

Ученые проводили свои исследования на дрозофилах, но несмотря на это полученные ими результаты актуальны и для человека. Это можно, по словам ученых, объяснить тем, что те биологические процессы, которые отвечают за суточные ритмы, у человека и плодовых мушек контролируются похожими группами генов.

Источник: tainy.net