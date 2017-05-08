Ученые назвали наиболее реалистичные варианты конца света

Жизнь на Земле и в ближайшем, и в относительно далеком будущем может столкнуться с катаклизмами глобального характера. Ученые попытались установить, смогут ли климатические изменения на нашей планете либо другие катастрофы стать причиной исчезновения в течение последующего миллиона лет человеческой цивилизации.

Как утверждают исследователи, в результате таяния ледников происходит погружение суши в океаны. Скорость данного процесса достигает 3-4 миллиметров в год. По оценкам ученых, в ближайшие десятилетия эта скорость будет изменяться в сторону ускорения, что приведет к более быстрому таянию ледникового покрова. В зависимости от того, какой из вероятных сценариев, учитывающих разные объемы выбросов антропогенных парниковых газов, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3-2 метра.

Это приведет к увеличению эрозии берегов, окажет негативное воздействие на уровень подземных вод и усугубит последствия ураганов и штормов. Все это приведет к тому, что человечество останется не только без тропических пляжей, но и станет причиной ухудшения качества почвы и воды. В свою очередь, это негативно скажется на сельском хозяйстве, от которого зависят две трети бедной части человечества. Одно только повышение уровня воды в Бенгальском заливе на 40 сантиметров приведет к затоплению 11 процентов земель Бангладеш, на которых в настоящее время живет порядка 7-10 миллионов человек.

С одной стороны вполне очевидно, что повышение уровня океана не будет очень резким. Однако в то же время данный процесс никак нельзя назвать плановым. Все больше земель будут уходить под воду в результате более частых и сильных наводнений. Для определения наиболее уязвимых районов необходимо принимать во внимание множество факторов, в частности, рельеф берега, приливные течения и прибрежные бури. А поскольку сделать это очень трудно, то и вполне понятно, что различные модели не сходятся в том, каким образом произойдет затопление суши на планете.