Ученые назвали наиболее реалистичные варианты конца света

Жизнь на Земле и в ближайшем, и в относительно далеком будущем может столкнуться с катаклизмами глобального характера. Ученые попытались установить, смогут ли климатические изменения на нашей планете либо другие катастрофы стать причиной исчезновения в течение последующего миллиона лет человеческой цивилизации.
Как утверждают исследователи, в результате таяния ледников происходит погружение суши в океаны. Скорость данного процесса достигает 3-4 миллиметров в год. По оценкам ученых, в ближайшие десятилетия эта скорость будет изменяться в сторону ускорения, что приведет к более быстрому таянию ледникового покрова. В зависимости от того, какой из вероятных сценариев, учитывающих разные объемы выбросов антропогенных парниковых газов, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3-2 метра.
Это приведет к увеличению эрозии берегов, окажет негативное воздействие на уровень подземных вод и усугубит последствия ураганов и штормов. Все это приведет к тому, что человечество останется не только без тропических пляжей, но и станет причиной ухудшения качества почвы и воды. В свою очередь, это негативно скажется на сельском хозяйстве, от которого зависят две трети бедной части человечества. Одно только повышение уровня воды в Бенгальском заливе на 40 сантиметров приведет к затоплению 11 процентов земель Бангладеш, на которых в настоящее время живет порядка 7-10 миллионов человек.
С одной стороны вполне очевидно, что повышение уровня океана не будет очень резким. Однако в то же время данный процесс никак нельзя назвать плановым. Все больше земель будут уходить под воду в результате более частых и сильных наводнений. Для определения наиболее уязвимых районов необходимо принимать во внимание множество факторов, в частности, рельеф берега, приливные течения и прибрежные бури. А поскольку сделать это очень трудно, то и вполне понятно, что различные модели не сходятся в том, каким образом произойдет затопление суши на планете.
Как отмечают ученые, ранее, примерно раз в сто лет, суша покрывалась пятиметровым слоем воды. Сейчас же, если верить результатам исследований, подобное затопление будет происходить каждые 25 лет. Масштабные наводнения вероятнее всего в тропиках. К 2030 году частота стихийных бедствий в этих районах может удвоиться, если уровень вод океана поднимется даже на 5-10 сантиметров. Именно по этой причине наиболее уязвимой частью населения нашей планеты являются народы, живущие на островах.
Это вполне сходится с мнением исследователей. В частности, представители группы ООН по оценке экологических рисков предполагают, что в том случае, если темпы подъема уровня вод в океане не замедлятся, то люди к 2100 году будут вынуждены покинуть Мальдивы. Примерно то же ожидает и островные государства Полинезии. К примеру, побережье Тувалу в год теряет 1,2 миллиметра суши. В 2006 году, согласно сообщениям ученых, уже исчезло пять Соломоновых островов.
Если говорить о больших прибрежных городах, в том числе, Лондоне, Нью-Йорке и Венеции, то им необходима дополнительная защита от штормовых приливов. Помимо этого, страны, у которых достаточно развита экономика, частично могут спасти мегаполисы от затопления путем их частичного перемещения или строительства дамб.
За счет глобального потепления происходит ускорении геологических процессов, которые длятся на протяжении тысячелетий. Так, таяние ледников в Восточной Антарктиде, в бассейне Уилкса, может поднять уровень воды в океане на 3-4 метра. Этот бассейн не дает сдвинуться с места Восточно-Антарктическому ледяному щиту, площадь которого достигает 10 миллионов квадратных километров. Примерно так же обстоит ситуация в ледником Пайн-Айленд, который свою «пробку» уже потерял. По словам исследователей, исчезновение Пайн-Айленда, площадь которого достигает 160 тысяч квадратных километров, уже неизбежно.
Что касается бассейна Уилкса, то он может разрушиться в следующие несколько столетий. А весь Восточно-Антарктический ледяной щит может растаять за 5-10 тысяч лет.
Но что же в таком случае будет с человеческой цивилизацией? Если верить наиболее оптимистичным прогнозам, люди останутся. В настоящее время ученые затрудняются сказать, с какими экономическими и социальными проблемами может столкнуться человек за столь продолжительное время. Впрочем, вполне очевидно, что затопление значительных прибрежных территорий приведет к панмиксии, то есть смешиванию разных популяций людей.
Исследователи утверждают, что даже если не учитывать глобальное потепление, возможно исчезновение региональных генетических вариаций. Иными словами, исчезнут расы, как популяции человека, которые характеризуются определенными схожими внешними признаками (европеоидная, монголоидная, негроидная, австралоидная расы). Впрочем, это вовсе не означает, что прекратят свое существование такие фенотипические характеристики, как светлый цвет волос и черная кожа. Произойдет их равномерное распространение по всему миру.
Однако не стоит забывать и о пессимистических сценариях. Часть исследователей, в частности, математик Брэндон Картер и астроном Фрэнсис Дрейк утверждают, что человеческая цивилизация полностью исчезнет с лица Земли через десять тысяч лет. Как отмечает Дрейк, средний срок жизни цивилизации, достаточно развитой технологически, равен именно 10 тысяч лет. В этот период времени цивилизация пытается наладить контакты с разумными формами внеземной жизни.
Картером была предложена так называемая теорема о конце света. Суть ее заключается в том, что современный человек находится на середине своей истории. Иными словами, с вероятностью 95 процентов это означает, что через 10 тысяч лет человеческая цивилизация вымрет.
Но даже в том случае, если людям удастся выжить, через 50 тысяч лет им придется столкнуться с еще одним ледниковым периодом. И это не будет неожиданным следствием глобального потепления. Промежутки между периодами оледенения – так называемые интергляциалы – связаны с циклами Миланковича, имеющими астрономическое происхождение. Данные циклы показывают, насколько много солнечного света достигает поверхности планеты. В свою очередь, эти циклы образуются в силу различных факторов, в частности, периодического изменения наклона оси вращения нашей планеты, поворота орбиты Земли, прецессии оси вращения и эксцентриситета.
Несмотря на то, что глобальное потепление может немного оттянуть ледниковый период, он наступит в любом случае. В то же время, люди способны оказывать определенное воздействие на геологические циклы глобального масштаба. В частности, немецкими учеными из Потсдамского института изучения воздействия климата было установлено, что на периодичность ледниковых периодов оказывает влияние содержание в атмосфере углекислого газа. Поэтому даже небольшие промышленные выбросы углекислого газа могут повлиять на судьбу ледниковых щитов. Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что конец межледниковой эпохи наступит примерно через сто тысяч лет.
Если же представить, что даже через сто тысяч лет человечество не исчезнет, ему предстоит выдержать извержение супервулкана, которое повлечет за собой выброс 4 сотен кубических километров лавы. Кроме того, примерно через 300 тысяч лет Земля может столкнуться с большим астероидом, диаметр которого достигает километра. Если и после этого человечеству удастся выжить, то через миллион лет его ожидает еще одно масштабное извержение, которое повлечет за собой выброс более 3 тысяч кубических километров раскаленной породы. Это можно сравнить с извержением вулкана Тоба, которое произошло 75 тысяч лет назад и послужило причиной массового вымирания многих видов животных и существенного сокращения человеческой популяции (стоит отметить, что некоторые ученые не согласны с подобной оценкой смертоносности этого вулкана).
Как бы там ни было, но в ближайший миллион лет никакие геологические или астрономические события не могут гарантировать вымирание людей. В то же время, это вовсе не означает, что технологическая цивилизация, как предсказывал Дрейк, и правда не исчезнет.
Источник: http://tainy.net/