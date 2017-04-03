Ученые нашли потенциальные следы внеземной жизни

Проект Breakthrough Listen, который был создан в середине 2015 года астрофизиком из Великобритании Стивеном Хокингом и миллиардером из России Юрием Мильнером, дал первые результаты. Было проведено множество исследований, в результате которых удалось обнаружить 11 потенциальных следов существования инопланетной жизни.

В то же время, по словам российского астронома Николая Лагина, обнаруженные радиосигналы нужно в первую очередь расшифровать и проанализировать, чтобы определить, имеют ли они внеземное происхождение.

Как отмечает сотрудник центра SETI при университете Беркли Эндрю Симион, ученым пока не удалось обнаружить ни одного определенного следа существования внеземной жизни, но поиски находятся лишь на начальном этапе. То, что было сделано в рамках данного проекта, дает возможность проводить более систематические и глубокие поиски.

Проект Breakthrough Listen создан специально для поиска следов существования внеземных цивилизаций. На его создание было выделено около ста миллиардов долларов.

Источник: http://tainy.net/