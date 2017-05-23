Ученые математически доказали, что машина времени существует

Канадскими и американскими учеными была создана математическая модель машины времени.

Как утверждают специалисты, это «пузырь» или «ящик», который дает возможность пассажирам, находящимся в нем, перемещаться в будущее и прошлое. А сама машина должна перемещаться вокруг круговой траектории, которая проходит через пространство и время.

Теория Эйнштейна гласит, что в нашей Вселенной могут существовать замкнутые временеподобные кривые, которые образуются только в том случае, если особым образом происходит искривление пространственно-временного континуума и образуются, к примеру, кротовые норы. Если передвигаться вдоль таких кривых, то можно путешествовать во времени в будущее и прошлое, затем возвращаясь в исходную точку.

Ученые придумали множество различных условий, при которых временеподобные кривые могут возникать, но во всех случаях путешествие во времени оказалось невозможным. Тогда Стивен Хокинг предложит теорию защищенности хронологии, согласно которой каждая попытка создания временеподобной кривой обязательно должна приводить к образованию черной дыры. В то же время, по словам авторов работы, подобные кривые могут существовать и без таких ограничений.

Исследователями была предложена математическая модель машины времени, которая получила название TARDIS. По принципу действия данная модель очень напоминает пузырь Алькубьерре, позволяющий космическому кораблю, находящемуся внутри него, развивать сверхсветовые скорости. Но эта машина времени должна передвигаться по замкнутой кривой, чтобы люди, которые в ней находятся, постоянно испытывали ускорение. Внешний наблюдатель при этом сможет увидеть две версии путешественников, находящихся внутри пузыря: в одной версии – время идет естественно, в другой – в обратном направлении.

Несмотря на то, что, как утверждают ученые, существование машины времени возможно теоретически, им пока неизвестно, как возможно искривить пространство и время.

Напомним, машина времени TARDIS имеется в сериале британского производства «Доктор Кто», в котором говорится о приключениях главного героя – инопланетянина Доктора – разных временных эпохах и на других планетах.

Источник: http://tainy.net/