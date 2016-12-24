Ученые доказали, что смерть можно остановить

Ученым из США удалось научиться омолаживать стволовые клетки и, соответственно, продлевать их жизнь на 30%. Получается, исследователи доказали, что день смерти можно отсрочить.

Западные биологи провели эксперименты, в результате которых установили, что эмбриональные стволовые клетки, если создать для них определенную внешнюю среду, могут жить неограниченное количество времени, чего нельзя сказать о клетках человека в их обычном состоянии, которые делятся в течение 30-40 циклов. По истечению этого срока у них начинается полноценный процесс старения. Опыты ученые ставили на мышах, чью жизнь им удалось продлить на треть. При этом, как отметили биологи, у животных во время опытов не появились опухоли. А это значит, что опыты можно признать удачными.

Ученые сразу делают оговорку, несмотря на триумфальность открытия, пока неизвестно, как результаты этого эксперимента будут применимы по отношению к людям. Но исследователи надеются, что если положительные результаты в опытах с человеком возможны, то они будут достигнуты в течение ближайших десяти лет.