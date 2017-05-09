У самой крупной безымянной планеты Солнечной системы обнаружена луна

Ученые сообщают о том, что карликовая планета 2007 OR10, являющаяся третьим по размерам, после Плутона и Эриды, объектом пояса Койпера, вокруг Солнца вращается не одна, а вместе с небольшой луной, диаметр которой составляет 250-350 километров.

По словам Чабы Кишш из венгерской обсерватории Конкоя, обнаружение у всех известных карликовых планет спутников, кроме Седны, может свидетельствовать о том, что в период рождения данных небесных объектов между зародышами планет столкновения происходили намного чаще, нежели предполагали исследователи. Это меняет представления ученых о том, каким образом формировалась Солнечная система и значительно сокращает число возможных сценариев ее рождения.

Карликовую планету 2007 OR10 открыли известные планетологи Майкл Браун и Мэган Швомб в 2007 году. С того времени этот объект вызывал жаркие споры в научной среде из-за красного цвета поверхности, который астрономы были не в состоянии объяснить.

И лишь в минувшем году Кишу и его коллегам удалось найти объяснение данной аномалии. Они установили. Что масса и размеры планеты сильно недооценивались. Как было установлено, 2007 OR10 является третьей по размерам, после Эриды и Плутона, карликовой планетой Солнечной системы. Ее диаметр достигает примерно 1535 километров, а масса сопоставима с массой Плутона. Красный цвет поверхности обусловлен теми же причинами, что и цвет Плутона – поверхность 2007 OR10 покрыта слоем ароматических углеводородов, которые образовались в результате разложения под действием солнечных лучей метана и этана.