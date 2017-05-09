У самой крупной безымянной планеты Солнечной системы обнаружена луна

Ученые сообщают о том, что карликовая планета 2007 OR10, являющаяся третьим по размерам, после Плутона и Эриды, объектом пояса Койпера, вокруг Солнца вращается не одна, а вместе с небольшой луной, диаметр которой составляет 250-350 километров.
По словам Чабы Кишш из венгерской обсерватории Конкоя, обнаружение у всех известных карликовых планет спутников, кроме Седны, может свидетельствовать о том, что в период рождения данных небесных объектов между зародышами планет столкновения происходили намного чаще, нежели предполагали исследователи. Это меняет представления ученых о том, каким образом формировалась Солнечная система и значительно сокращает число возможных сценариев ее рождения.
Карликовую планету 2007 OR10 открыли известные планетологи Майкл Браун и Мэган Швомб в 2007 году. С того времени этот объект вызывал жаркие споры в научной среде из-за красного цвета поверхности, который астрономы были не в состоянии объяснить.
И лишь в минувшем году Кишу и его коллегам удалось найти объяснение данной аномалии. Они установили. Что масса и размеры планеты сильно недооценивались. Как было установлено, 2007 OR10 является третьей по размерам, после Эриды и Плутона, карликовой планетой Солнечной системы. Ее диаметр достигает примерно 1535 километров, а масса сопоставима с массой Плутона. Красный цвет поверхности обусловлен теми же причинами, что и цвет Плутона – поверхность 2007 OR10 покрыта слоем ароматических углеводородов, которые образовались в результате разложения под действием солнечных лучей метана и этана.
Команде Киша удалось раскрыть еще один интересный факт из жизни данной планеты. Произошло это случайно, в ходе изучения снимков карликовых планет, полученных недавно с помощью телескопа «Кеплер», который периодически заглядывает внутрь Солнечной системы.
Данный фотографии, по словам ученых, дают возможность достаточно точно измерить продолжительность суток на этих планетах, ориентируясь на изменения их яркости. В случае планеты 2007 OR10 эти данные указали на одно неожиданное обстоятельство – планета совершала один оборот вокруг собственной оси приблизительно за 45 часов, а не как другие объекты пояса Койпера – за 20-24 часа.
Как отмечает Кишш, низкая скорость вращения данного объекта объясняется очень просто – у планеты есть спутник, и за счет гравитационного взаимодействия с ним 2007 OR10 вращается медленнее. Аналогичная ситуация происходила и с нашей планетой в период образования Луны, когда Земля, согласно предположениям ученых, вращалась значительно быстрее, нежели сейчас.
Взяв данную гипотезу за основу, астрономы провели анализ архивных снимков планеты, которые были получены «Спитцером» и «Хабблом» за последнее десятилетие. Ученые, к своему удивлению, достаточно быстро обнаружили спутник данной планеты, достаточно четко зафиксированный сразу на нескольких фотографиях с «Хаббла», которые были получены в 2009-2010 годах.
Подобно лунам Макемаке, Плутона и Эриды, луна 2007 OR10 в настоящее время безымянна, но у нее достаточно внушительные размеры относительно своей спутницы. Диаметр спутника достигает 250-350 километров, что всего в 5-6 раз меньше диаметра самой карликовой планеты.
Согласно расчетам исследователей, луна совершает один оборот вокруг своей планеты примерно за 35-100 дней. Возможно, она всегда повернута к 2007 OR10 одной стороной, подобно земной Луне. Астрономы надеются, что благодаря дальнейшим наблюдениям удастся понять, из чего состоит эта луна, каким образом она могла сформироваться и по какой причине все большие объекты пояса Койпера, диаметр которых превышает тысячу километров, имеют достаточно крупные спутники.
Источник: http://tainy.net/