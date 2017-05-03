у нас слишком мало времени, а нас слишком много

Так называемый Бермудский треугольник, вершинами которого принято считать Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Флориду, является одним из наиболее загадочных мест нашей планеты. За последний век это зловещее место, согласно официальной статистике, поглотило более 80 самолетов и несколько сотен судов (сообщает esoreiter.ru).

Впечатляющие цифры, не правда ли? Однако если провести несложные подсчеты, то становится понятно, что ежегодно здесь исчезает без следа всего несколько транспортных средств, правда это все равно больше, чем где-либо…

Люди официальной науки отрицают сверхъестественные свойства Бермудского треугольника, утверждая, что аэропланы и корабли исчезают тут, уходя под воду, не намного чаще, чем в других районах Мирового океана. Тем не менее, многие альтернативные исследователи сообщают, что влиятельные личности специально умалчивают о большинстве исчезновений транспорта и людей в этом месте, чтобы общественность не знала всей правды и продолжала считать Бермудский треугольник просто известным современным мифом.

Тем интереснее узнать, что недавно здесь исчезло очередное воздушное судно. Двухмоторный турбовинтовой самолет «Mitsubishi MU-2» пропал с радаров диспетчеров, двигаясь из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом официально сообщают сотрудники береговой охраны Соединенных Штатов. На борту аэроплана находились четыре человека: американская предпринимательница Дженнифер Блумин, ее дети четырех и десяти лет, а также друг женщины – пилот Нейтан Ульрих.

Самолет покинул Пуэрто-Рико в понедельник, 12 мая, в 11 часов утра, а спустя 3 часа связь с ним неожиданно прервалась. В тот момент воздушное судно летело со скоростью порядка 555 километров в час на высоте более 7 километров и находилось примерно в 60 километрах от Багам. В настоящий момент американская береговая охрана занимается активными поисками пропавшего аэроплана.

Напомним, что выдвигается множество теорий относительно причин исчезновения в Бермудском треугольнике воздушных и плавучих средств. Многие ученые утверждают, что всему виной блуждающие волны, выбросы метана, отмели, «ветряные бомбы» или даже загадочный источник инфразвука, разрушительно воздействующий на человеческую психику. Исследователи сверхъестественных явлений считают, что все дело в морских чудищах, пришельцах, порталах в параллельные миры или во времени и и.п. Объединяет все эти трагедии, как и озадачивает, то обстоятельство, что связь с кораблем или самолетом пропадает мгновенно, словно транспортное средство просто стирается в пространстве и времени…