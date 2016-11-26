У каждого сотого британца нашли загадочные отверстия над ушами

Если в одной комнате окажется сотня случайных британцев, то один из них, возможно, будет иметь в верхней части ушей по одному крохотному врожденному отверстию. Рассмотреть такие отверстия можно только вблизи, а издали их владелец ничем не отличается от других людей.

Данное медицинское явление называют преаурикулярными пазухами. Они очень редко встречаются в других странах. Например, в Эфиопии можно найти древнюю легенду об одной-единственной женщине, которая обладала такими отверстиями и считалась среди других жителей своей деревни помеченной высшими силами.

Тем не менее, в Соединенном Королевстве преаурикулярные пазухи встречаются у одного процента жителей, что является очень высоким показателем. Разумеется, такие отверстия созданы не для пирсинга. Они зачастую не опасны, хотя в некоторых случаях в них может развиваться та или иная инфекция. К счастью, в наши дни, когда повсеместно распространены антибиотики, это совсем не страшно.

Откуда же берется такая физиологическая аномалия? Ученые пока не могут сказать точно, однако сотрудники американского Университета Нью-Мексико в Альбукерке определили, что преаурикулярные пазухи появляются еще на ранней стадии развития человеческого плода и являются наследственными. Неужели у одной сотой части британцев имеется общий предок? К слову, впервые такие пазухи были зафиксированы медициной в 1864 году у несовершеннолетнего пациента в одном из лондонских госпиталей. Можно предположить, что этот британец и стал предком той сотой части нынешних жителей Туманного Альбиона, которые страдают такой удивительной врожденной наследственностью…

Известный американский биолог и исследователь эволюции Нил Шубин предполагает, что преаурикулярные пазухи могли достаться людям от рыб и представлять собой рудиментарные жабры.