Тяжелый путь на Родину

Об этой странице советской истории предпочитают не говорить. Но, как это не удивительно, события семидесятилетней давности связаны с мировыми процессами, происходящими сегодня в Европе.

Очень много документов о послевоенной репатриации советских граждан на Родину находились длительное время в зарубежных и российских архивах под грифом секретно. У каждой страны, участников тех событий, были свои причины скрывать многочисленные факты о тех страшных, трагических событиях и подлых поступках.

Для советских граждан, волей судьбы, оказавшихся после Второй мировой войны за пределами своей страны, не было причины считать завершение войны концом своих испытаний.

Вторая мировая война советскому народу принесла невероятные страдания. Немцы стремительно захватывали огромные территории. Красная Армия не могла противостоять гитлеровским армиям. Одной из причин такой беспомощности перед мощным вражеским ударом стала массовая эмиграция талантливых, опытных офицеров царской армии, часть которых прошла через горнило гражданской войны в рядах Белой армии. Второй причиной являлось уничтожение профессиональных военных специалистов, которые остались служить своей Родине, а не сбежали за границу. Третьей: гибель в лагерях высшего и среднего командирского состава Красной Армии в результате необоснованных репрессий. Четвертой причиной стала недостаточная подготовка и отсутствие необходимого количества комсостава среднего и младшего звена. Низкий уровень руководства воинскими подразделениями, неорганизованность в тыловом обеспечении и снабжении боеприпасами, также оказали негативное влияние на поражения Красной армии в боестолкновениях первых месяцев войны.

Советская армия отступала, уничтоженные самолеты оставались на разбомбленных аэродромах. Виноват ли в этом был простой солдат, шедший в бой с винтовкой образца прошлого века, против врага, имеющего самое современное оружие. Попав в плен, голодные, раненые, избитые красноармейцы задумывались о том, как могли их послать на верную гибель, дав в руки старую винтовку и как можно было с таким оружием защитить страну? Особенно много пленных было в первые месяцы войны. Среди пленников были и те, кто добровольно сдались врагу: у каждого из них были свои причины такого поступка. По имеющейся информации, в плену фашистов находилось около 6 млн. советских людей.

Кроме пленных, с захваченных территорий фашисты массово вывозили людей на принудительные работы на немецкую землю: всего было вывезено около 5 млн. человек.

В 1943 году начался освободительный поход Красной армии на запад. Многие узники встречали освободителей с радостью. Но вместе с освободителями приходили сотрудники карательных органов: НКВД и СМЕРШа.

Союзники поспешили с открытием второго фронта и быстро продвигались навстречу советским армиям. Многие бывшие советские граждане, которые служили в подразделениях Вермахта, полицейских и добровольческих подразделениях, сформированных немцами из выходцев из России, Украины, стран Прибалтики, старались как можно быстрее сдаться в плен союзникам. Самым страшным для них было возвращение на родину.

Усиливало желание остаться за рубежом тех, кто оказался в странах Европы, то, что Сталин считал всех побывавших в плену, предателями.

Из лагерей союзников, многие бывшие советские люди переезжали в Америку, Англию, Иран, Египет и другие страны. Союзники считали пленников обузой и старались как можно быстрее снять с себя ответственность за дальнейшую судьбу этих людей. Сталин, при официальных встречах с союзниками, требовал возврата всех советских людей на родину. На конференции в Ялте было подписано секретное соглашение о репатриации всех граждан в свои страны. И Черчиль, и Рузвельт постарались «не заметить», что в тексте были слова «возврату подлежат все граждане в принудительном порядке». Если американские граждане, возвращались из немецкого плена с радостью на родину, где их ждал почет и уважение, то советских пленных и гражданских лиц ожидали лагеря, репрессии и допросы.

В годы войны, самые тяжелые условия были у советских военнопленных, поскольку Сталин не поддержал Женевскую конвенцию и советские люди лишились возможности получения гуманитарной помощи, а вот западным союзникам в плену помогал Красный крест. Такое отношение Сталина к своим людям, попавшим в плен, сказался отрицательно на доверии к своей стране, которая отказала им в защите. В немецких лагерях смерти погибло более 3 млн. заключенных. Многие не выдерживали издевательств, избиений и постоянных запугиваний, и соглашались служить в немецких войсках, поверив лживому обещанию немцев, что они будут проходить службу только в трудовых частях.

Какую же цель преследовал Сталин, настаивая на принудительной репатриации советских граждан? Прежде всего, предотвращение формирования оппозиционных сил, которые могли оказать противодействие советской власти. Другая причина – возврат в страну людей трудоспособного возраста.

Американцы и англичане уверяли пленных, сдавшихся им добровольно, что насильственно выдавать их сталинской стране не будут. Поэтому неожиданная репатриация стала для людей, неожиданной и страшной. Таким образом союзники решали собственные проблемы, отправив на родину советских людей: во-первых, они надеялись, что советская сторона не станет задерживать бывших военнопленных союзнических государств, освобожденных советской армией из лагерей (по имеющейся информации, в советской зоне находилось около 20 тыс. американцев и 30 тыс. англичан); во-вторых, они не хотели раздражать Сталина невыполнением своих обязательств, прописанных в секретных соглашениях.

Принудительная репатриация людей в Советский Союз, боявшихся мести, была откровенным предательством. Первые репатрианты стали прибывать в советские порты в 1944 году. Англичане обманом заманивали людей, не желающих возвращаться в Советский Союз. Часто к людям применяли силовые методы, избивая их дубинками и под дулами оружия заталкивая в вагоны, которые предназначались для перевозки скота. Исключения не делались никому, ни детям, ни женщинам, ни больным, ни калекам. По прибытию в лагеря, люди убивали себя, не желая подвергаться издевательствам советских карательных органов. Многих прибывших расстреливали сразу, без суда и следствия. Жестокость по отношению к этим людям скрывалась от населения страны. Союзники подошли к репатриации «со всем старанием» — советской стороне передавались не только бывшие граждане страны, но те, кто никогда ими и не был: все русскоговорящие люди, которые приехали на Запад еще в годы революции и гражданской войны и даже те, кто служил в армиях союзников и воевал против немцев.

Согласно информации, доступной сейчас из секретных архивов, выяснилось, что большинство пленных, сдавшихся союзникам, не были предателями своей страны, а просили убежища, как политические беженцы. И в этом демократические западные страны отказали этим людям, отправив их на верную гибель.

В связи с насильственной репатриацией часто вспоминают историю казаков, которых английская сторона самым бесчеловечным способом передала Советскому Союзу.

Казаки всегда считались опорой царской России. Во время гражданской войны казаки отстаивали свою независимость. Большевики не смогли найти к ним подход, лишив всех привилегий и расформировав боевые казачьи отряды. Казаки посчитали это шагом к уничтожению их, как сословие, поэтому и стали на сторону белых. Около 90 тысяч казаков воевало на стороне гитлеровцев. Многие из них покинули российскую территорию еще в годы гражданской войны и не являлись советскими гражданами, поэтому не подлежали репатриации по соглашению со Сталиным. Пленные казаки содержались в английской зоне, недалеко от австрийского города Лиенце. Английское командование подготовку по выдаче казаков, согласно ялтинскому соглашению, вело в тайне от них. Под предлогом проведения совета, высших офицеров казачьего войска пригласили на строго охраняемую территорию, находящуюся недалеко от места их проживания. А в это время всех оставшихся в лагере около Лиенце насильно усаживали в грузовики и увозили в советскую зону. Многие казачьи офицеры показывали документы, позволяющие им жить на территории Европы, но их никто не слушал.

Стало понятно, что помощи от англичан казачья община не получит и судьба несчастных пленников уже решена. Некоторые казаки покончили с собой, другим удалось сбежать из лагеря, даже не надеясь на спасение, и их несколько недель, как зверей, вылавливали в лесах. Отчаявшиеся люди предприняли массовую попытку к побегу, что привело к гибели женщин и детей. Выдавая людей, англичане знали, что обрекают тех на смерть и мучения. Сегодня, можно, по праву обвинить английское правительство в осуществлении военного преступления, сравнимого с теми злодеяниями, которые были на счету нацистов. И это совершила страна, позиционирующая себя как демократическое государство. Пятьдесят тысяч казаков и их семей англичане передали советской стороне, среди них двадцать тысяч – дети и женщины. На родине большую часть членов казачьей общины отправили в лагеря, других расстреляли. Только в 1957 году, выжившим и получившим амнистию, удалось вернуться в Европу.

Еще одной большой группой репатриантов стали бойцы армии, созданной генералом Власовым. В боях она стала участвовать только в мае 1945 года, поскольку Гитлер не доверял Власову и возражал против формирования армии под его руководством. И был прав, власовцы выступили против гитлеровцев. Власовцы участвовали в освобождении Праги от фашистов. А потом направились в американскую зону, и добровольно сдались союзникам. Но те 12 мая передали их советской стороне. В 1946 году Власов и офицеры его армии были казнены, сохраненная жизнь остальных власовцев была ненамного лучше, чем у командиров.

Масштабы принудительной репатриации советских граждан из стран Европы можно оценить по следующим цифрам: из 9 млн. людей, подлежащих передаче советской стороне, только 400 тысячам удалось спастись от этого: в основном, это были ученые, чьи знания были востребованы на Западе.

Пока ни историки, ни юристы не дали оценку действий стран-победителей Второй мировой войны, по принудительной репатриации миллионов граждан, которые, пережив страшную войну, хотели для себя и своих детей лучшей доли. Историю переписать невозможно, а вот учесть ее уроки современному поколению вполне по силам.

Источник: http://tainy.net/