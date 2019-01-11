Твоя настоящая сила и качества характера по дате рождения

Как говорится в известном произведение «Как назовешь, так и поплывешь …» так и в жизни много зависит от даты рождения человека.

Бывает так что почти прожив всю жизнь, человек на закате узнает что в нем заложен был намного больше потенциал. Для того что бы не терять дорогое время, дата рождения подсказывает в чем может быть сила характера.

1-10 Января

Люди, родившиеся в этот период, не любят споров и суетливости, привязаны к своим близким, терпеливы и трудолюбивы. Они никогда не завидуют другим, стараются добиться всего самостоятельно, т.к. очень амбициозны; часто им необходим покой и ощущение безопасности; обладают такими качествами, как вежливость, честность, справедливость, новаторство, любят внимание, чаще всего энтузиасты и никогда не сдаются.

11-19 Января

Очень логичные, талантливые и умные люди. Человек слова, ценит образование и не теряет полученных навыков; легко переносит в повседневную жизнь свои творческие идеи и быстро умеет определять, что нужно, а что нет; при необходимости может быть жестким в общении; способeн одновременно думать в разных направлениях; обладает талантом наблюдения; успешен в работе.

20-29 Января

Человек, родившийся в этот период, обладает следующими качествами: откровенность, изобретательность и оригинальность одновременно; ценит крепкую дружбу, но умеет контролировать свои чувства и действует логично; думает часто и продуктивно; быстро обучаем, практичен, с аналитическим складом ума; идет впереди своего времени и легко преодолевает трудности; не любит ограничений.

30 Января — 8 Февраля

Характерные черты для человека этого периода: сообразительность, быстрое мышление, честность и доброжелательность к людям, поэтому он не любит неискренних людей; способность к изучению иностранных языков, красноречив и с легкостью умеет привлечь внимание в любом обществе; обладает развитым чувством юмора; умен и владеет силой убеждения; без труда перенимает опыт других людей; добивается результатов коротким путем; ценит науку и обожает споры и дискуссии.

9-18 Февраля

Представители этого времени года постоянно стремятся испытать новые ощущения, ценят свободу и являются новаторам практически во всем: обожают новые места, следят за модой и сами могут создавать оригинальные и привлекательные вещи, поэтому ненавидят рутину; имеют широкий круг друзей, но очень избирательны; хорошие наблюдатели и нравятся противоположному полу.

19-29 Февраля

Эта категория имеет хорошее воображение, внимательна к близким и не приемлет конфликтов. Другие качества: отзывчивость, жалость и сострадание; отличается позитивным настроем и развитыми творческими способностями; старается не осуждать и сам готов меняться; в сложных ситуациях умеет двигаться дальше, не теряя ориентира; способен глубоко чувствовать, романтик и щедр в любви.

1-10 Марта

Человек, родившийся в начале марта, отличается повышенной чувствительностью: он разгадывает эмоции и чувства других людей, при этом уважая их; ценит семью, однако склонен к вредным привычкам; иногда непостоянен, достаточно скромен и любим обществом; может с головой окунуться в любовь; не способен на плохие поступки и долго переживает, если кто-то отнесся к нему несправедливо; разносторонне талантлив и обладает развитой интуицией; пользуется спросом у противоположного пола.

11-20 Марта

Это человек с богатой фантазией, который может быть успешным практически в любой области, т.к. способен превратить мечту в жизнь; свою жизненную силу он направляет на реализацию добра и красоты; обладает даром предвидения и сверхъестественными способностями, укреплять которые ему позволяет время, проведенное в одиночестве; может влиять на людей; имеет мощную положительную энергию и легко входит в доверие.

21-31 Марта

Эти люди очень сильны с точки зрения физического развития; четко видят поставленные цели и непоколебимо двигаются к ним; запросы их высоки, и они никогда не отказываются от желаемого; не любят подчиняться приказам и готовы идти только по намеченному ими пути; привлекательны, сексуальны и редко одиноки.

1-10 Апреля

Очень живые и отличающиеся индивидуальностью люди: личность, из которой рекой льется творческая энергия; из них получаются прекрасные актёры, т.к. они умею себя выражать; хорошие управленцы, легко могут повлиять на окружающих; способны добиваться желаемого; знают, как жить и получать удовольствие от жизни.

10-20 Апреля

Этим людям нравится изучать и исследовать неизведанное. Они открыты и любят общение; доброжелательны, верны, щедры и отзывчивы; обладают уверенностью в себе, справедливы, любят похвалу; склонны с изучению иностранных языков и иногда излишне тратят деньги.

20-30 Апреля

Человек, родившийся в конце апреля, любит красивые, качественные и привлекающие внимание вещи – коротко говоря, чувственный эстет, тонкий нежный и любимый обществом; для него важны материальные и духовные ценности, которые он готов защищать. Эти люди получают огромное удовольствие от участия в светской жизни, обожают окружать себя красивыми вещами и хорошими друзьями; не любят ссор, споров и разногласий, т.к. в их жизни «все должно быть красиво».

1-10 Мая

Это человек высоких умственных способностей, который ценит в других людях то же самое – ум и образование; обладает сильной интуицией; концентрируется на своих интересах, но, в то же время, любит наблюдать за окружающим миром; крайне красноречив; легко разгадывает людей; владеет прекрасными навыками организации и умеет работать в команде; к нему прислушиваются окружающие; ценитель свободы.

11-20 Мая

Родившиеся в этот период очень надежные и честные люди, способные на сильные и глубокие эмоции; им можно доверять в любви, т.к. они ценят партнера; в то же время, реалисты и самодостаточны; трудолюбивы и направлены на достижение успеха; красота имеет для них значение, наблюдательны; не любят скоплений народа и несправедливости; не хвастливы.

21-31 Мая

Эти люди разносторонне развиты и обладают находчивостью, логичны и последовательны; приветствуют нововведения и получают удовольствие от новых знакомств; ценят информацию, любопытны и жадны до знаний; обладают острым умом, отличными ораторскими способностями; достаточно умны, чтобы победить противника в одиночку.

1-10 Июня

Рожденные в начале июня осознают важность отношений в социуме, принимают взвешенные решения, умны, тактичны и готовы идти на компромисс; умеют наслаждаться моментом; нежны и способны тонко чувствовать, но могут действовать конструктивно; любят новшества, комфорт и качество, обычные вещи им не нравятся; ценят дружбу и любовь.

11-21 Июня

Эти люди обладают современным мышлением, способны думать объективно и беспристрастно; притягивают к себе людей, быстро сближаются с ними и могут договориться со многими, но долгие дружеские отношения для них важнее; свободолюбивы; действуют логично и обдуманно; их притягивает все необычное и оригинальное; то, как они думают, нравится многим, поэтому поддержка со стороны общества всегда обеспечена; волевые, творческие, с развитым чувством личностного достоинства; не готовы мириться с несправедливостью.

22-30 Июня

Характерные черты человека конца июня можно описать так: любит безопасность, чувствителен и способен сострадать; близкие и семья имеют для него большое значение, поэтому они всегда под его защитой и окружены заботой; постоянно на стороне правды и справедливости, но в отношениях идет на компромисс; духовные ценности для него важны;способен легко влиять на людей.

1-11 Июля

Рожденный в начале июля любит размышлять, обладает прекрасной интуицией; прогрессивно думает и позитивно настроен; его внутренний свет дает возможность настроиться на хороший лад, развеяв сомнения не только свои, но и окружающих; не выносит поверхностных людей; часто предпочитает проверить, прежде чем начать доверять кому-то; умеет фокусироваться на развитии силы воли и умственных способностей; ценит безопасность и силу.

12-22 Июля

Артистические способности, склонность к искусству, жалость и сострадание – вот лишь некоторые черты характера человека середины июля; идеалист, с хорошим воображением, всегда старается превзойти самого себя; с добрым сердцем и чувственным восприятием окружающего мира; бескорыстен и способен с головой окунуться в любовь.

23 Июля – 1 Августа

Представители этого периода самоуверенные и независимые лидеры; ценят свое происхождение, благородны и горды, любят внимание и всегда заметны в обществе; им свойственны отличные организаторские способности и преданность любимому делу, художники и творцы по натуре; их внутренний настрой всегда на лицо, они не умеют играть; однако, им важно быть любимыми; легко выражают свои мысли.

2-12 Августа

С этими людьми приятно поговорить, они веселы и легки на подъем, способны отвлечь от повседневных проблем; добросовестные, но любят сорить деньгами, ценят качество; редко обижают окружающих и отличаются завидным великодушием; любят путешествовать и открывать что-то новое; сильны духом; им можно доверить тайну, т.к. это верный друг; свободолюбивы и не выносят, когда им указывают.

13-22 Августа

Эти люди – бойцы по природе, способны жертвовать собой, энергичны и обычно добиваются своего, благодаря их уму и храбрости; они не готовы мириться с несправедливостью; осознают необходимость новшеств; им свойственны предприимчивость и сообразительность, они знают, что и когда нужно делать; умеют выживать и физически развиты; не любят ждать; обожают новые проекты и планирование.

23 Августа – 1 Сентября

Это находчивые и умные люди, способные думать логично и легко находить общий язык с другими; однако они не любят проблем; для них значимы любовные отношения; им нравятся элитные заведения и высококачественное обслуживание, они не переносят невежд; обладают наблюдательностью и способны одним взглядом определить недостатки; им интересны причины того или иного события; они общительны, восприимчивы и хотят все точно знать и понимать.

2-12 Сентября

Такой человек серьезно относится к жизни и старается принимать твердые решения; его требования и ожидания логичны и вполне реальны, а сам он трудолюбив и планирует свое будущее; дисциплинирован, ответственен и готов прилагать усилия для выполнения целей или обязанностей, также имеет опыт в профессиональных вопросах, тактичен; ему важно доверять, т.к. сам он держит свое слово.

13-22 Сентября

Представитель конца сентября – это сильная личность, которая говорит только по делу; умеющий любить и способен чувствовать партнера; умен, уравновешен и привлекателен, страстен в любви; добрый и больше предпочитает спокойствие; любит общаться, но без преувеличений; способен беспристрастно размышлять.

23 Сентября – 2 Октября

Эти люди – приверженцы красоты, роскоши и качества – сами отличаются красотой и привлекательностью; знают, что такое любовь и как любить, очень общительны, обожают свежие идеи; не жалеют денег на удовольствия и редко отказывают себе в чем-либо, поэтому часто испытывают связанные с этим трудности; им интересны путешествия и новые знакомства; в их жизни нередко появляется шанс реализовать мечты.

3-13 Октября

Родившиеся в начале октября люди всегда интересны, привлекательны и необычны с точки зрения окружающих; им, словно воздух, нужна свобода, и они ненавидят правила; придают значение социальным отношениям, сами пользуются интересом и всегда выделяются из толпы; им льстит, что они не похожи на других; они получают удовольствие от самостоятельно принятых решений; следят за изменениями и новинками в мире и с успехом используют их.

14-23 Октября

Человек, рождённый в середине октября, развит умственно и физически; он способен активно и быстро двигаться по жизни; то, что он говорит, интересно, а его ум способен решить многие проблемы; в любви вместо излишней сентиментальности способен прислушиваться к голосу логики; всегда выражает свои чувства; уважает сотрудничество и легко сходится с людьми при необходимости; предпочитает использовать новые гаджеты; собственная сексуальность и привлекательность стоят не на последнем месте для него.

24 Октября – 1 Ноября

Женщины-представители этого периода – весьма привлекательны, мужчины – очень харизматичны; интересуются мистикой и неизведанным, иногда обладают способностями в этой области; различные новшества, преобразования и изменения им не чужды; они могут отстаивать свои права, иногда резки, но уверенны в себе; любят точность и дисциплинированность; легко могут разведать секреты других, но умеют сохранить их в тайне; люди с сильным характером.

2-11 Ноября

Для людей начала ноября характерны чувственность, романтичность и страстность; всегда придерживаются своих идеалов; обладают интуицией, которую успешно могут применять в жизни; им нравится расти и развиваться с любимым человеком, для которого они готовы пойти на многое; отзывчивы и способны находить решения проблем для других людей; сочувствие и сопереживание им не чужды; обладают сильным характером, способным на борьбу.

12-22 Ноября

Эти личности обладают внушительными качествами: честность и справедливость; способны бороться за правду и «летят на свет истины»; внимание людей всегда обращено на них,благодаря их привлекательности и общественной позиции; удача следует за ними повсюду; обладают даром предвидения; после тяжелых ситуаций легко собираются с силами для продолжения жизненного пути; им присуще развитое шестое чувство; патриоты и дорожат семьей.

23 Ноября – 1 Декабря

Моральные качества этих людей невероятно высоки: они честны, самоуверенны, обладают сильной верой и живут по совести, уважают чувства других и ценят образованность и знания; оптимистичны, могут предвидеть ситуацию; несмотря на то, что не очень зависимы от любви, всегда защищают и ценят своих родных; изящность и начитанность – вот что привлекает их в других людях; могут указать на правильный путь и стать хорошим наставником.

2-11 Декабря

Представители начала декабря очень смелые и активные люди, не принимающие ничего, в чем они не уверены, любят спорить и бороться за справедливость; целенаправленны и ни от кого не зависят, редко прислушиваются к советам; однако довольно верны и вполне бескорыстны, держат слово; обладают мощной сексуальной привлекательностью, страстные и могут начать отношения с любым понравившимся человеком; иногда нетерпеливы и действуют необдуманно.

12-21 Декабря

Такая личность наделена жизненным опытом и образованна, что позволяет ей легко влиять на окружающих. Кругозор, интуиция и страсть этого человека к знаниям и исследованиям впечатляет; несмотря на способность контролировать свои чувства, любит похвалу и проявление интереса к себе; в отношениях ориентируется на свои желания, доминант; не любит ошибаться; открыт искусству и новшествам; горд и может постоять за себя.

22-31 Декабря

Люди, родившиеся в конце декабря, могут брать на себя ответственность, четко знают, чего хотят и принимают правильные и уместные решения; дисциплинированы, благодаря чему могут преодолеть большие трудности; им можно доверять; подвержены самоанализу и иногда пессимисты; могут приспособиться к правилам и условиям; доверие и уважение в любви для них первостепенно, они ценят и заботятся о партнере; характерны развитые лидерские и организаторские качества, успешны.

Источник: moimozg