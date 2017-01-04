Творчество VS Беспорядок

Чувство прекрасного в человека заложено природой; отчетливо или не очень – наше естество чутко реагирует тончайшими вибрациями на красоту. Чем чаще мы впускаем это переживание на поверхность сознания, тем острее восприятие красивого/безобразного. Иными словами, это инструмент, который совершенствуется в использовании.

Постепенно и не сразу человек приучается в музыке видеть математическую безупречность, в архитектуре созвучие симметрии и ассиметрии, в листочках и веточках золотое сечение, в телесном изяществе гармоничность линий.

Если ребенка приучают видеть красоту, он перенимает этот как навык, если человек хорошо настроен на внутреннее слышание, он придет к этому интуитивно и быстро, если ни того, ни другого нет – может привести сознательное волевое стремление. Привитое или врожденное, умение видеть красивое несказанно обогащает и наполняет жизнь. Сугубо моя субъективная практика наблюдения показывает, что взаимосвязь наличия у человека хорошего, тонкого вкуса и его навыков опрятности довольно таки высока.

Одна из самых зловредных спекуляций на тему неопрятности — это рассуждения о творческом или художественном беспорядке. Смею заверить, ни у одного настоящего художника в мастерской не было бардака!

Ни один творец не является слабой с точки зрения внутренней энергии личностью. Всякому творцу положено отдавать, созидать и выводить на свет новое. Это процесс, требующий внутренней наполненности, силы, бьющей через край, ищущей выхода и реализации. Творческий человек по определению не может быть недисциплинированным неряхой, просто невозможно отдавать миру, коль скоро нет сил закрыть за собой дверцу шкафа, положить на место одежду или вымыть за собой посуду сразу, не накапливая горы.

Вечный бардак ни в коем случае не свидетельствует о творческом начале, но весьма красноречиво гласит о низком жизненном тонусе. О том, что убрать банановую кожурку со стола, вымыть пару-тройку скопившихся чашек, освободить карманы от ненужных чеков и конфетных фантиков… у неряхи просто нет сил.

Зачастую у работников творческой сферы на рабочем месте далеко не стерильность — это именно упорядоченная структура, подчиненная текущим необходимостям, чётко выверенная и обоснованная, но отнюдь не беспорядок. В качестве примера беспорядка вокруг человека творчества приводят Эйнштейна, дескать, у него вечно стол был.. эм.. не совсем опрятным.

И в это месте хорошо себе задать два вопроса. Первый – как часто у меня происходят моменты созидания, когда мне просто некогда следить за текущим порядком вещей вокруг? (если затрудняетесь, несложно проверить по конкретным результатам, да). И второй вопрос: а настолько ли я Эйнштейн, чтобы позволить себе такой кавардак (читай: высторенную систему доступности необходимых мне в процессе акта созидания вещей) вокруг себя?

Поэтому не следует жонглировать понятиями, и путать беспорядок с хаосом, это не хаос, это просто текущее состояние севшего внутреннего аккумулятора, упадка сил и низкого жизненного тонуса.

Хаос не пускает слабого в свои пределы. Хаос — это место высочайшей неопределенности, где все известные ранее законы не работают, где устойчивые системы координат сбоят, где путь возможен только наощупь, только по внутреннему компасу, где только твоя внутренняя сила рождает новое, реальное и ценное. Именно Хаос откровенно и безжалостно показывает, творец ты или прожигатель жизни, если тебе что дать этому миру, или ты способен только потреблять. Но туда ещё нужно попасть, Хаос – место не для слабаков…

Важно понимать основные принципы работы психики, и для этого совершенно не нужно быть психологом, равно как нет необходимости быть профессиональным врачом, чтобы понимать принципы функционирования нашего организма.

Основным, и, пожалуй, самым главным механизмом психики является сбережение энергии. Зачастую — во что бы то ни стало сохранить статус кво. В этом и кроется великая сила привычки: на нее в своё время уже было потрачено изрядное количество энергии, ведь ничто в этой жизни не создается даром, в том числе и нейронные связи и сил на обкатку и доведение до автоматизации тоже ушло ого-го! И если привычка дисциплины опрятности не введена с детства, то на её выработку потребуются титанические ресурсы. Только уже не родительского терпения, а собственных психических резервов. Известная цифра – 21 день на формирование и минимум столько же на внутреннее закрепление до комфортного состояния, о чем, как правило, помалкивают…

Каким бы ни был ритм созидающего творца: четко дисциплинированный, когда через любые «не хочу» — идти и трудиться, или в согласии с внутренними ритмами, ожидая прихода вдохновения – это неимоверный труд, порой до изнеможения, забыв о сне и еде, но у всякого творца есть обязательное качество – любовь к порядку и умению довести начатое до конца. В этом цикле, доведенном до завершения скрыт мощный ресурс — когда начатое тобой завершено – ты вознагражден солидным пакетом энергии. Это также свойство психики, с которым очень хорошо знакомы представители гештальт-психологии.

Дело в том, что любые незавершенные дела, в том числе и не помытая посуда и неубранные вещи, и неразобранная почта или заваленный рабочий стол (физический или на ПК) – это начатое, но незаконченное дело, на которое наложен гриф «потом». Мы с вами помним о первичной функции психики — всеми силами сохранять энергию, поэтому все эти незавершенные дела слегка сдвигаются с первого плана сознания, чтобы не маячить постоянно перед глазами, и вот уже благодаря этой медвежьей услуге сознания, мы попросту «не видим» накопленный мусор, слои пыли, заваленные хламом углы и всю нашу картинку ежедневного существования во всей её неприглядной неопрятности….

И в этом состоит плохая новость для хронических нерях: привычка неорганизованности в делах, в вещах, в быту и в жизни неимоверно оттягивает энергию: берясь за любое дело, мы неосознанно берем на себя обязательство доделать, таково наше устройство, о чем, ещё раз напомню, хорошо осведомлены гештальтисты, а впуская в свою жизнь «потом» — открываем безразмерную трубу оттока собственной энергии, которая совершенно необходима для созидания и творчества.

Когда мы откладываем завершение, незакрытая программа зависает на неопределенное время…. Мы просто не видим, какое количество энергии вытекает из нас тонкими струйками незавершенных дел! Как обесточивается всё наше пространство существования и заболачивается непролазным болотом привычки (не мыть посуду, разбрасывать вещи, документы, ключи, тянуть с ответами на письма и сообщения…)

И еще одна не сильно приятная новость – наш глаз замыливается, мы перестаём видеть красоту там, где есть беспорядок, ведь неряшливость не вызывает в нас волну воодушевления, от пыльной несвежести душа не парит, не творит… доступ в чертоги Хаоса закрыт, как ни странно, бардаком в комнате…

Однако даже самым педантичным чистюлям, творческим и не очень, знакомы периоды, когда почти физически невозможно поддерживать идеальное состояние окружающего пространства. Это и есть и упадок сил. На уборку нет сил… и тут самое важное – найти ту точку, до которой можно дать себе возможность расслабится до предела не застеленной с утра постели, но не зарасти привычкой… чутко настроится на этот незримый Рубикон, когда можно дать себе в полной мере ощутить вкус недисциплинированности и расхлябанности, но не позволить исказить своего внутреннего стержня…

Просто помните о смене этих состояний, настройте своё внутреннее внимание на состояние энергетического тонуса, и если не хочется и не можется, то самое лучшее, что можно для себя сделать – это привести себя в эмоциональный баланс, отдохнуть и набраться сил, способы различны, для каждого они свои и зависят от текущих индивидуальных обстоятельств, это может быт сон, прогулка, любимая музыка, покупка приятной мелочи для себя… вообще полезно для себя иметь собственный список экстренных способов энергетической реанимации.

Маркером собственного адекватного состояния должны быть готовность творить, созидать, впускать в свою жизнь новое, в том числе и желание учиться, чтобы далее впускать в этот мир новое, уникальное, твоё и нужное другим.

И до тех пор, пока нет этого состояния, единственная задача – это сделать всё возможное, чтобы к нему приблизится.