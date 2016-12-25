Турецкую исследовательницу сверхъестественного застрелили из-за дьявола

В четверг, 15 декабря, в Стамбуле была убита сорокатрехлетняя Бэки Икала Эрикли – известная турецкая исследовательница паранормальных явлений и автор нескольких книг. По сообщению полиции, женщину застрелили в тот момент, когда она покидала вечером лифт своего офиса. Убийца выпустила в жертву три пули и скрылась с места преступления. Стражи правопорядка, изучив улики, показания свидетелей и записи с камер наблюдения, задержали подозреваемую в субботу.

Ей оказалась тридцатиоднолетняя Синэм Кок, являвшаяся давней читательницей и клиенткой Эрикли. Арестовав женщину, стражи правопорядка изъяли у нее пистолет. Кок быстро призналась в содеянном. Тем не менее, специалисты уже посчитали, что задержанной, скорее всего, грозит не тюрьма, а психбольница строгого режима. Дело в том, что убийца объяснила свой страшный поступок следующим образом: Эрикли якобы была демоном во плоти и заслуживала смерти.

Наиболее известной работой исследовательницы сверхъестественного является «Жизнь с ангелами» – духовное руководство по саморазвитию и поиску связи с высшими силами. Согласно показаниям Кок, она прочитала эту книгу несколько десятков раз, однако не нашла в ней ничего светлого и дающего надежду. Напротив, будущая преступница начала страдать от ночных кошмаров и видеть всюду дьявола. Тогда-то она и пришла к выводу, что на самом деле писательница, мол, хочет навредить своим читателям, завуалированно указав им путь не к Богу, а к Сатане.

«Я убеждена, что она была не человеком и старалась навредить окружающим, – сообщила Кок. – Она была настоящим демоном, и я должна была убить ее, чтобы спасти других людей. У меня была прекрасная жизнь, пока я не встретила Бэки, не стала ходить на ее семинары и читать ее книги. Я уже многие месяцы не могу спать, мне всюду мерещатся дьявол и другие страшные существа из преисподней. Кто-то должен был остановить ее».

Психиатры считают, что преступница больна шизофренией. Примечательно, что Синэм Кок многократно угрожала Бэки Эрикли по телефону и посредством электронной почты, однако писательница предпочла не обращаться в полицию. Как видится сейчас, такая мера была бы для нее далеко не лишней. Впрочем, исследовательница мистики была убежденным фаталистом, а потому верила, что от судьбы не уйдешь, и переживать о своей безопасности нет никакого смысла.