«Трудные» люди в вашей жизни: как найти общий язык

Приведенная ниже техника великолепно поможет наладить общение даже с самыми «трудными» людьми в вашей жизни.

Поиграть с мячом

Закройте глаза, успокойтесь, сосредоточьтесь. Представьте, что сидите в кресле. Теперь представьте, что перед вами стоит пустое кресло. Представьте себе человека, с которым вам очень трудно общаться в последнее время. Пусть он войдет и сядет в кресло. Посмотрите ему в глаза, но пока ничего не говорите.

Взгляните вниз — у ваших ног лежит мяч. Поднимите его. Твердо решите, что вы хотите поиграть с человеком в мяч — в простую игру: нужно всего лишь кидать друг другу мяч. Бросьте мяч человеку. Заметьте, как вы это сделали. Заметьте, сколько сил вложили в бросок. Заметьте, как человек ловит его и бросает обратно. Хочет ли он играть? Если нет, начните все сначала, с как можно более отчетливым намерением поиграть беспрепятственно. Продолжайте перебрасываться мячом, пока не войдете в ритм. Затем положите мяч на пол.