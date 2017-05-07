«Трудные» люди в вашей жизни: как найти общий язык

Приведенная ниже техника великолепно поможет наладить общение даже с самыми «трудными» людьми в вашей жизни.
Поиграть с мячом
Закройте глаза, успокойтесь, сосредоточьтесь. Представьте, что сидите в кресле. Теперь представьте, что перед вами стоит пустое кресло. Представьте себе человека, с которым вам очень трудно общаться в последнее время. Пусть он войдет и сядет в кресло. Посмотрите ему в глаза, но пока ничего не говорите.
Взгляните вниз — у ваших ног лежит мяч. Поднимите его. Твердо решите, что вы хотите поиграть с человеком в мяч — в простую игру: нужно всего лишь кидать друг другу мяч. Бросьте мяч человеку. Заметьте, как вы это сделали. Заметьте, сколько сил вложили в бросок. Заметьте, как человек ловит его и бросает обратно. Хочет ли он играть? Если нет, начните все сначала, с как можно более отчетливым намерением поиграть беспрепятственно. Продолжайте перебрасываться мячом, пока не войдете в ритм. Затем положите мяч на пол.
Скажите партнеру все то, что давно хотели сказать — то, что нужно было сказать. Пусть он выслушает и признает, что услышал. Теперь позвольте ему сказать то, что он давно хотел или что было нужно сказать. Выслушайте и признайте, что услышали.
Наклонитесь — возле вашего кресла лежит коробка с подарком. Отдайте ее партнеру. Пусть он откроет ее — посмотрите, что ваша душа хочет ему подарить. Теперь пусть партнер передаст вам подарок — откройте и посмотрите, что внутри. Поблагодарите друг друга. Позвольте человеку встать и уйти. Откройте глаза и запишите обо всем в дневнике.
Примечание:
И даже если у вас не сразу получится видеть в своем воображении отчетливую картинку (кресло, человека, мяч, вашу общую игру, подарки…) или слышать воображаемый разговор — техника все равно работает! Не обязательно видеть или слышать.
Достаточно ЗНАТЬ, что сейчас вы практикуете общение с человеком, что вы намерены улучшить ваше взаимодействие и найти общий язык. И что вы будете придерживаться этого намерения в реальности.
Практика замечательна еще и тем, что ее можно выполнять не только в уединении, в специально отведенное время, но и когда получится — в транспорте, в очереди, ожидая собеседника, перед сном или по пробуждении. И даже прямо во время неприятного разговора, на трудном совещании или в критической ситуации. Вы очень быстро заметите, что после такой воображаемой «репетиции» общение проходит довольно гладко, находятся неожиданные варианты решения проблем, события разворачиваются в вашу пользу.
Источник: econet.ru