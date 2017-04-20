Третий пол. Проблема признания

Последние пятьсот лет наша цивилизация развивается исключительно быстро. В среднем, каждые 2-3 поколения в обществе происходит смена идеалов и изменение моральных устоев. Не раз получалось так, что в течение одного века явления, вызывавшие умиление в его начале, в конце глубоко порицались; и наоборот – что раньше было табу сейчас является не просто нормой, а чем-то самим собой разумеющимся.

Двадцатый век не стал исключением. На фоне двух мировых войн и крушения колониальной системы в социуме происходили не менее серьёзные изменения. Получение избирательного права женщинами, отмена расовой сегрегации, обретение сексуальными меньшинствами равноправия – всё это результат социальных реформ ХХ века. Казалось бы, в нашу эпоху тотальной толерантности и муьтикультурализма можно смело заявлять о себе, что ты «не такой, как все» и это не будет порицаться обществом.

Однако, это немного не так. Длившаяся более пятидесяти лет борьба за свои права гомосексуалистов завершилась их полной победой. Теперь за любую форму дискриминации по половой ориентации в большинстве государств предусмотрена, как минимум, административная ответственность. Хорошо это или плохо – тут мнения разнятся. Консерваторы, стоящие на принципах защиты «традиционных» ценностей, естественно негодуют; либералы – всячески поддерживают подобные начинания и требуют еще большей свободы для тех, кого в былые времена в обществе считали париями.

Такими группами являются, например, транссексуалы и, являющиеся их частью, трансгендеры. Если с первыми всё понятно – их половая идентичность полностью противоположна их фактическому полу, то со вторыми ситуация более сложная. Трансгендеры не просто «не согласны» со своим полом, они сами не могут понять, какого они пола. Многие обыватели, зачастую, не разбираются в глубинных проблемах подобного явления; среднестатистический нормальный гражданин относит все проявления не традиционности в вопросах пола к гомосексуализму, но это в корне неверно. Фактически только транс сексуальность является болезнью, классифицированной системой Международной классификации болезней. Поведение же гомосексуалистов вообще считается нормой, а вопросы трансгендерности не рассматриваются, как что-то серьёзное ввиду их несерьёзных последствий. Однако, если углубится в изучение проблемы, то выясняется ряд весьма интересных фактов, способных «разорвать шаблон» у многих поборников идей традиционализма.

Первый миф о трансгендерах – это то, что они есть продукт порождения цивилизации запада. На самом же деле их наибольшее число находится в Азии. Например, в Таиланде существует несколько сотен тысяч людей, живущих по законам противоположного пола. Это мужчины, одевающиеся как женщины, пользующиеся косметикой и проводящие регулярные процедуры эпиляции. Они работают, в основном, в сфере развлечений и туризма. Многие считают, что трансгендерность в Таиланде имеет, скорее всего, экономическое происхождение. Возможно, так оно и есть. В стране, где конкурс на работу у мужчин превышает несколько сотен человек на место, им не остается ничего другого, как одеваться в женские платья и участвовать в травести-шоу.

Совсем другая ситуация сложилась, например, в Индии. Там уже не один век существует целая каста трансгендеров – так называемые хиджра. Кроме того, часть хиджра живёт и в Пакистане. Общее количество трансгендеров в Индии и Пакистане по некоторым подсчётам превышает 5 миллионов человек. Не удивительно, что именно Индия была первой страной, официально закрепившей хиджра и трансгендеров в качестве «третьего пола».

Вторым заблуждением относительно трансгендеров является тот факт, что причиной их половой неопределенности является их нетрадиционная сексуальная ориентация. Это также не является верным. У трансгендеров поведение в обществе и «в постели» может значительно отличаться.

Многие врачи-психологи считают, что и трансендерность и гомосексуальность – это не психические расстройства. По их словам, у этих людей отсутствуют какие-либо психические отклонения, исключение составляет разве что половая идентичность. Гораздо большей проблемой является отсутствие возможности быть услышанным и понятым. Особенно это заметно в раннем возрасте, когда человек не может понять, что с ним происходит, обратиться не к кому, а спросить у кого-то просто нереально. И даже если не обращать внимание на такие технические проблемы, как замену паспорта при смене пола или та же запись в паспорт о «третьем поле», фактически наше общество еще не готово принять равноправие с людьми подобного типа.

Почему же существует дискриминация трансгендеров? Собственно, ответ на этот вопрос прост. Те же самые причины относятся к дискриминации гомосексуалистов, представителей других рас и национальностей, инвалидов. Это – страх перед незнакомым, неосведомлённость и выдуманное представление о своей избранности или превосходстве. Мы инстинктивно не принимаем тех, кто как-то отличается либо от нас самих, либо от какой-то нормы, принятой в обществе. Многие психологи считают, что корни подобной антипатии стоит искать в нашей глубокой истории: в свое время первые люди убивали всех, кто был не из их пещеры. Однако, не стоит забывать, что сейчас не каменный век. Возможно, если бы эти предрассудки отсутствовали у большинства обывателей, никакой проблемы «меньшинств» не существовало бы вовсе.

И всё-таки, современное общество мало-помалу начинает признавать третий пол. Наши дни процесс принятие медленно, но верно, движется. В своё время общество также отказывалось признавать права сексуальных меньшинств, сейчас же, эти вопросы рассматриваются, как само собой разумеющееся. Правительства большинства либеральных демократий признают право человека отождествлять себя с полом, не соответствующим их естественной внешности. Хорошо это или плохо – время покажет. Далеко не все социальные эксперименты человеческого общества имели счастливый конец.

Источник: http://tainy.net/