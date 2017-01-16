«Третий пол» Индии

Вопреки природе человеческой в Индии появился «третий пол». Во время очередной переписи населения представители хиджра — одной из групп касты неприкасаемых — отказались регистрироваться как мужчины и женщины и потребовали признать их особым, третьим полом. 16 апреля 2014 года Верховный суд Индии официально удовлетворил притязания хиджра.

Вагонная вымогательница

Однажды я с двумя спутниками ехал в поезде Пури — Дели. Мы занимали одну сторону купе слипера (это вроде нашего плацкартного вагона, только спальные места располагаются в три ряда), на другой стороне — пассажиры-индийцы: пожилая пара и мальчишка-студент.

Перезнакомились, оживленно беседовали, а парень даже устроил концерт, аккомпанируя себе на каком-то национальном струнном инструменте, вследствие чего в нашем купе прибавилось народу — подтянулись соседи по вагону. Дальше ехали весело, в тесноте, да не в обиде. Мы пели русские песни, они — индийские, а все вместе — английские.

На какой-то станции в вагон ввалилась шумная стая пестро одетых женщин — типа наших цыганок. Оглашая пространство резкими, пронзительными голосами, они останавливались возле каждого купе. Наконец, одна из них подошла к нам, уставилась на меня наглыми насмешливыми глазами и резким повелительным движением выбросила вперед правую руку, требуя дани.

Тут только я рассмотрел ее — и обнаружил нечто странное. Вроде бы женщина в пестром красивом платье, увешанная украшениями, ярко, вызывающе накрашенная. Но черты лица какие-то грубоватые, неженственные, и фигура — высокая, мускулистая. Вошедшая что-то отрывисто произнесла на хинди командным тоном. Понятно, впрочем, что ей нужно.

Я не шелохнулся — не было у меня лишних рупий для всяких попрошаек, тем более таких наглых. Зато индийцы зашуршали купюрами, подобострастно протягивая их посетительнице. Она принимала их не глядя, небрежным жестом, не благодаря за подаяние. Потом, взглянув на нас, опять что-то резко произнесла и ухватилась рукой за подол, намереваясь приподнять его.

Тут подошла другая такая же «цыганка» и остановила свою подельницу, потянув за рукав. Бросив на нас пренебрежительно-насмешливый взгляд, вымогательница царственно удалилась. После их ухода пассажиры-индийцы стали посматривать на нас с каким-то суеверным ужасом. Все веселье разом разладилось.

— Кто это были? — поинтересовался я у товарища — знатока Индии и ее обитателей.

— Как? Ты не понял? — удивился он. -Это же хиджра!

Благословенные и проклятые

Это довольно специфическая социальная и религиозно-культовая группа, имеющая очень низкий общественный статус. В нее входят гермафродиты, бисексуалы, кастраты, трансвеститы, гомосексуалы… О них не принято говорить в приличном индийском обществе. Однако этих людей не только побаиваются, но и уважают.

Считается, что хиджра обладают магическими способностями, коими их наделили высшие божества в качестве своеобразной компенсации за физиологическую либо психическую ущербность. Это своего рода колдуны, которые могут как благословить угодного им человека и тем самым принести ему удачу, так и наложить проклятие на кого-то, кто им не по нраву.

Хиджра обитают в основном в северной Индии, но их группы можно встретить повсюду в стране: на городских улицах, базарах, в поездах. Большинство хиджра имеют женский облик и одеваются как женщины: отпускают длинные волосы, носят сари, украшения, обильно пользуются косметикой, носят женские имена.

Они считают себя занана (что на урду означает «женский», «женоподобный», а также — «евнух»), называя при этом нормальных женщин нигаран. В сочетании с высоким ростом, иногда низким голосом, мускулистым телом это производит странное впечатление. Они передвигаются группами по 3-4 человека, попрошайничают, пристают к окружающим, особенно к мужчинам.

Похитители младенцев

Журналист и исследователь Светлана Рыжакова выделяет несколько видов этих особей «третьего пола». Хиджра — матерые мужиковатые существа, имеющие, например, женские грудь и половые органы, но при этом также грубый низкий голос, мощные мышцы, резкие черты лица.

Хиджри — женственные гермафродиты, внешне больше похожие на девушек; они не занимаются проституцией, но поют и танцуют за деньги.

Наконец, аквахиджра — гермафродиты, имеющие мужские половые органы. Кроме того, к гермафродитам подчас тяготеют некоторые гомосексуалы и бисексуалы, которые после обряда оскопления входят в их круг.

Иная классификация выделяет кудрати хиджра — собственно гермафродитов, имеющих слабо развитый мужской орган, хиджра кастратов и джаакха — среди которых существуют мужчины, которые имеют жену и детей, но работают вместе с танцорами-хиджра и аккомпанируют им на барабане дхолак.

Численность хиджра точно неизвестна. По разным оценкам, она колеблется от 50 тысяч до 5 миллионов. Их ряды постоянно пополняются за счет новорожденных, у которых имеются половые аномалии. О таких детях узнают от акушерок, занимающихся частной практикой или работающих в роддомах, или же непосредственно на празднованиях по случаю рождения ребенка, куда хиджра непременно являются (порой без приглашения) и при этом обязательно осматривают виновника торжества.

Во многих случаях родители отдают таких детей с врожденными дефектами в общину добровольно, это своего рода принесение жертвы во имя искупления грехов. А при отказе родителей отдать младенца хиджра могут выкрасть его или даже захватить силой и навсегда скрыть в недрах своего общества.

Способы заработка

В социальном отношении хиджра неоднородны. Светлана Рыжакова выделяет следующие четыре группы, по-разному зарабатывающие себе на жизнь:

«Высокие группы исполняют танцы, их приглашают на празднование рождения и свадьбу, где они благословляют новорожденного или молодую чету, поют и танцуют, и где получают дары — бадхаи — обычно деньги, сладости, одежду и зерно. Выступления хиджра носят отчетливую символику плодородия. Танец и пение хиджра — бурлеск имитации женского поведения, иногда вульгарной, иногда превосходной.

Широко используются грубые шутки, явные эротические жесты, хиджра подшучивает над аудиторией, особенно над мальчиками-подростками. Существуют традиционные сюжеты, разыгрываемые хиджра, например, изображение беременной женщины, испытывающей трудности на разных стадиях беременности.

Средние группы поют и пляшут на площадях и рынках, прислуживают в домах, даже работают поварами. В некоторых городах Индии хиджра владеют общественными банями.

Низкие исполняют грязную работу по домам, нижайшие — занимаются криминальными делами, выпрашивают милостыню у прохожих, у пассажиров в поездах, в магазинах (за распределением собранных средств следят старшие), приводят клиентов к проституткам. Хиджра, не соблюдающие целибат и занимающиеся проституцией, называются балавар кхар, дхорру котхи.

Имеются особые группы хиджра, прислуживающие в храмах. В настоящее время хиджра выступают с танцевальными представлениями на выставках, презентациях, праздниках в колледжах, снимаются в художественных фильмах».

Белый танец Шивы

Большинство хиджра являются индуистами, многие из них поклоняются Бахучара Мата — одной из многих ипостасей Богини-матери. В каждом из их домов есть алтарь с изображением этой богини. Главный храм, посвященный Бахучара Мата, расположен в Ахмадабаде. Кроме того, хиджра идентифицируют себя с Шивой — высшим божеством, объединяющим в себе сексуальность и аскетизм.

Очень популярен среди них облик Шивы — Ардханаришвара, это полуженщина-полумужчина, или единение Шивы с супругой, божественной женской энергией, Шакти. Предания о Шиве и Парвати повествуют об их постоянном «переодевании» в одежды друг друга, в особенности в ходе игры и танца.

В тамильской поэме «Шилаппадикарам» («Повесть о браслете») среди 11 божественных танцев упоминается пандарангам — «белый танец, который Шива в облике богини Бхарати танцует перед четырехглавым Брахмой, стоящим на колеснице». Хиджра часто посещают шиваистские храмы.

Гуру и челли

Главный принцип социальной организации хиджра — отношения между гуру (учителем) и челли (воспитанницей, ученицей). Гуру — старшая личность — понимается как отец, мать или супруг, челли обязаны ему подчиняться, выказывать уважение. Ученицы одного учителя словно сестры между собой.

Хиджра примыкает к общине под покровительством какого-либо гуру, в идеальном случае он остается таковым на всю жизнь (хотя возможна и смена учителя).

Гуру выступает первым мужем хиджра, и если он умирает, то хиджра почитается вдовой. Хиджра говорят, что они не могут жить без своего гуру, в противоположность обычным людям, которые способны жить без своих матерей. Задачей гуру является обеспечение жилища, способа и места работы для своих челли.

Лучшие сборщики налогов

В последнее время хиджра стали заявлять о себе в обществе. Существует общеиндийская ассоциация хиджра, которая собирается в случае юбилеев или смерти наиболее выдающихся учителей. У них появились своя партия и профсоюзная организация. В Мумбаи возникла государственная служба хиджра, занимающаяся сбором налогов и взиманием долгов.

Через некоторое время было замечено, что взимание долгов совершается чрезвычайно успешно: индиец не отказывает хиджра, это чревато самыми плохими для него последствиями.

В конце 1990-х годов хиджра получили избирательные права. Однако они до сих пор не имеют права наследовать собственность, открывать банковские счета, усыновлять детей, вести торговлю или даже получать кредиты.

Но общество хиджра значительно модернизируется: им удалось сформировать, внедрить в жизнь новое мировоззрение, основывающееся на чувстве самоуважения и опоры на собственные силы.