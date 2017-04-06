Топ самых сильных знаков Зодиака

12 место — Близнецы

Художника обидеть может каждый! Да, именно так, Близнецы самый слабенький знак зодиака, не способный держать удар. Так что у Близнецов в принципе были бы все шансы стать зодиакальными мальчиками для битья. Если, конечно, среди всех остальных знаков нашелся бы хоть один идиот, которому пришло бы в голову выйти со своей силушкой богатырской против Близнецов. Против Близнецов и их иезуитской хитрости и выдающегося коварства.

11 место — Рак

Силы у Рака мала, но она ему не особенно и нужна — он все равно в домике. В своем красивом, уютном домике-бункере, в котором совершенно спокойно можно пережить ядерную войну и зомби-апокалипсис. Так что единственный случай, когда Рак нуждается в силе — это бунт домочадцев. Но на этот случай у Рака имеется остро заточенная метафорическая клешня. Называется «и не стыдно тебе?!».

10 место — Весы

Маленький, слабенький и нежный котик, выпадающий в астрал при малейших признаках агрессии, направленных в его сторону. Надо заметить, что тактика «В любой непонятной ситуации прикидывайся мертвым» отлично заменяет Весам отсутствующую силу, так что они не очень без этой самой силы страдают. Ну разве что в той ситуации, когда Весам самим хочется быть агрессивными. Впрочем, выкручиваются они элементарно — просто натравливают на врага своего ручного Овна.

9 место — Дева

Девы, в отличие от остальных зодиакальных слабаков, очень страдают по поводу своей слабосильности. «Отчего же, ну отчего Мироздание не отсыпало мне силенок побольше?» — вздыхает Дева, а все остальные знаки украдкой возносят дорогому Мирозданию хвалу за этот поступок. Страшно представить, что могла бы натворить Дева, если бы ей в придачу к умищу еще и сил выдали бы.

8 место — Рыбы

Сила Рыбок — в их слабости, это каждому очевидно. Зато не каждый понимает, что Рыбы вовсе не так слабы, как хотят казаться. И только наш магический шар знает, что свои слабые силенки Рыбки умеют накапливать в ожидании нужного момента, а ожидать они могут почти вечно, не выдавая себя ничем. Так что удар рыбьим хвостом злые враги всегда получают внезапно. Иногда насмерть.

7 место — Лев

Львы совершенно искренне воображают себя всемогущими зодиакальными Самсонами и верят, что сила их: 1) сильнее всех остальных сил; 2) безгранична; 3) вечна. Ситуации, в которых противник оказался сильнее, грозные Львы предпочитают немедленно забывать: не помню — значит, не было! Но, впрочем, ситуации эти случаются со Львами нечасто: ну какой дурак решиться проверить, так ли Лев на самом деле силен, как говорит? Ну его.

6 место — Водолей

Сила Водолея поистине безгранична, этого у них не отнять. Но вот мощи в ней порой не хватает. То есть Водолеи могли бы свою силушку развить и получить золотую медаль в этом рейтинге, но им это совершенно не нужно. Ну вот смысл какой в той силе — воевать, что ли? Сам Водолей воевать ни с кем не хочет, а те, кто хочет воевать с ним, быстро разочаровываются. В сложной ситуации Водолей открывает в себе талант к мутациям и превращается в лужу упругой жижи. Весьма вонючей, заметим, жижи: раз ударишь — всю жизнь не отмоешься.

5 место — Скорпион

Скорпионы, по мнению всех остальных знаков, обладают совершенно невероятной силой, возможно, даже мистической. Что неожиданно совершенно не так. Не то чтобы Скорпионы какие-то там слабаки, просто их сила — ничто в сравнении с их же другими выдающимися качествами: хитростью и коварством. Так что собственно силой Скорпионы пользуются редко. Ну, а какой смысл выбивать дверь с разбега, если ты умеешь замки вскрывать, да?

4 место — Овен

Почетное четвертое место достается Овнам, которые представляют собой классический случай «Сила есть — ума не надо». Причем «не надо» не значит «нет». Просто во внутренней прошивке Овнов присутствует загадочный и неизлечимый баг, отключающий функцию ума при включении функции силы. И, как ни странно, именно этот баг и делает Овнов почти непобедимыми: спорить с разъяренным Овном совершенно бесполезно, потому что он ни черта не понимает, а воевать бессмысленно, потому что он все равно сильнее. Профит!

3 место — Телец

Замыкает тройку лидеров двужильный Телец, на котором, как известно, пахать можно в режиме 24/7. Следует, правда, учитывать, что Телец, который почему-то не хочет пахать, упирается с той же силой, с которой обычно пашет, и сдвинуть его с места совершенно невозможно. Но это, может, и к лучшему. Потому что Телец вообще ко всему прикладывает свою могучую мощь, и пока он мощно ничего не делает, можно спокойно жить. Ровно до тех пор, пока Телец не решит, что вот теперь пора попахать в режиме 24/7. Всем. Да-да, и вам в том числе, бездельники! Сопротивление, естественно, бесполезно.

2 место — Стрелец

Отчаянный боец. Дорогое мироздание отсыпало Стрельцам невероятное количество богатырской силушки, а вот где ее применять — не объяснило. Поэтому Стрельцы, как правило, тратят ее на остановку скачущих коней, которых сами же и заставили галопировать. Наблюдать за этим процессом можно бесконечно, поскольку выглядит это и впрямь восхитительно. Если вас, конечно, в этот раз не назначили конем.

1 место — Козерог

Козерог — не просто самый сильный знак зодиака. Козерог — это человек-аккумулятор, черпающий силу из какого-то загадочного внутреннего источника, а потом раздающий ее нуждающимся бесплатно без смс. Да пребудет с тобой сила, ты, как там тебя?! Что значит «не надо»? Как Козерог скажет, так и будет. В любом случае, да.

По материалам — moimozg.ru