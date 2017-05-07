Тони Роббинс: 6 потребностей человека

Тони Роббинс выделяет 6 потребностей человека:

Слово «потребность» означает, что каждый человек, тем или иным образом, старается реализовать все эти потребности. Это то, что создает мотив человека к деятельности.

Опора и стабильность

Эта потребность заключается в том, чтобы иметь веру в то, что я могу быть счастлив и избежать страданий. Если у человека есть видение, как стать счастливым, то у него есть опора в жизни. Если все источники счастья для него закрыты (пусть не в реальности, а только в его представлениях) – он ощущает себя в опасном, шатком положении.

Источники счастья, которые служат опорой для людей, можно оценить по двум критериям.

Первый критерий это доступность. Насколько доступно то, в чем я черпаю счастье? Может ли оно быть отнято у меня, могу ли я это утратить? По этим вопросам мы можем оценить доступность.

Второй критерий это долговечность – всегда ли доступен этот источник счастья? Может ли он исчезнуть, уйти или закончиться? Чем более долговечен и доступен источник счастья – тем больше человек ощущает опору в жизни.

Почему в одной и той же ситуации кто-то теряет самообладание и паникует, а кто-то спокоен и рассудителен? Разница в том, как они реализуют потребность в опоре и стабильности:

если ситуация выбивает из колеи – значит она каким-то образом влияет на опору.

если внутри все спокойно – значит ситуация не касается опоры.

Вечной и всегда доступной опорой для людей является жизнь по мечте. Что такое мечта? Это внутреннее видение того, как человек становится счастливее и успешнее, и как его счастье и успех создает пользу для успеха и счастья других людей.

Мечта всегда имеет эти два вектора – мое счастье и успех и создание пользы для других. Если один из них отсутствует – вдохновение от мечты будет слабым.

Например, просто купить машину для себя – это может вдохновлять, но не настолько сильно, как если бы было ясно, как это достижение принесет подлинную пользу кому-то еще.

Мечта может развиваться, потому что вместе с нашим ростом развивается и наше понимание, что такое польза и как ее можно создавать. Главное – чтобы на каждом этапе развития человек свято верил, в то, что делает что-то очень ценное и полезное.

Почему жизнь по мечте является универсальным способом реализовать потребность в опоре? Потому что для мечтания не нужно ничего кроме смелости и общения с другими мечтателями. Когда человек нашел вдохновляющую мечту и в настоящем начал делать практически шаги к ней – он сразу ощущает счастье. Тони Роббинс утверждает – счастье равно прогрессу. Даже если человек еще совсем не там, где хочет быть – если он делает улучшения и ощущает рост, то он будет переживать счастье движения. И это счастье нельзя отнять, потому что оно заключается в том, что мы делаем, а не в том, что мы получаем.

Почему опора уходит? Потому что люди пытаются реализовать эту потребность чем-то другим. Например, можно пытаться сделать своей опорой разнообразие – менять места, деятельность, отношения. И это разнообразие приведет человека к ощущению отсутствия глубины. Он ощутит себя несчастливым и опора уйдет из под ног.

Можно стараться обрести опору в чувстве значимости и уникальности, используя для этого какой-то свой статус и достижения. Но это порождает страх потери и в итоге ведет к тому, что человек теряет статус и теряет чувство опоры. Внешнее положение очень шаткое, если мы пытаемся опираться на него.

Так же нельзя найти постоянную опору в отношениях. Иногда в отношениях есть счастье, а иногда супруг сам нуждается в опоре и хочет чего-то. Если оба человека ищут опоры в отношениях – они начнут требовать чего-то для себя, ругаться и конфликтовать. Они оба потеряют опору, потому что искали ее в отношениях.

Поэтому, каждый человек, желающий себе блага, должен культивировать свою опору в жизни по мечте. Ничто другое не является настолько доступным и долговечным, как это. Как только вы ощутили вкус такой жизни – то все неудачи в отношениях, статусе и разнообразии будут возвращать вас к мечте раз за разом.

Разнообразие и новизна

Итак, мы разобрали, как лучшим образом реализовать свою потребность в опоре и стабильности, и переходим к разнообразию. Если вы живете по мечте, растете, улучшаете, стремитесь создать пользу для других – в вашей жизни будет много разнообразия. Мечта включает в себя много разных вариантов деятельности, в ней всегда присутствует новый опыт, преодоления и вызовы, неудачи и победы. Таким образом, если правильно запустить первый пункт – то второй потянется следом за ним. Если же смешать разнообразие и опору, например, искать счастья во множестве отношений, то наступает пресыщение, опустошение и в итоге теряется опора.

Значимость и уникальность

Подлинное чувство уникальности приходит из понимания, что у меня есть неповторимое сочетание талантов, способностей, знаний и личного опыта, чтобы играть свою роль в божественном плане жизни. Это внутренняя уникальность, которую так же нельзя отнять.

Если уникальность реализуется через внешний статус, то она так же может быть утрачена.

Если значимость была источником опоры – то вместе с ней уйдет и ощущение земли под ногами.

Если значимость была внутри – никакие внешние перемены не смогут ее отнять.

Есть мечта, есть улучшения – есть и ощущение своей уникальной роли.

Любовь и отношения

Создание пользы для других всегда подразумевает отношения. Если вы приносите пользу другим, желаете им счастья и успеха – они тоже будут желать вам того же. От таких отношений будет появляться любовь.

В духовном смысле человек никогда не остается одиноким, потому что в его сердце присутствует Бог, который проявляется в виде совести и интуиции.

Кроме того, в жизни любого человека всегда будут люди, которые его любят просто так, божьей любовью. И с духовной точки зрения – все живые существа дети одного отца, поэтому все вокруг являются одной семьей. Что еще надо для того, чтобы ощущать любовь и отношения?

Рост и развитие

Пятая и шестая потребность, по своей сути, раскрывают вечный источник опоры, первой потребности. Потребность в росте значит, что каждый человек хочет расти и развиваться, получать новый опыт, узнавать нечто новое, менять свое мировоззрение и становиться лучше. На пути к мечте рост — естественный процесс, потому что мечта это вызов к тому, чтобы превзойти свои ограничения и создать нечто настоящее. Этого нельзя сделать, оставаясь в рамках своих представлений.

Вклад в общее дело и создание пользы

Эта потребность является второй частью мечты – желанием сделать что-то настоящее, ценное, оживляющее сердца других людей. Тони Роббинс называет это «служить чему-то большему, чем ты сам».

Если человек зацепился сердцем за этот вкус создания пользы, увидел эту мечту и начал к ней идти – он ощущает, что его деятельность по-настоящему приносит счастье другим. И это осознание наполняет сердце радостью, счастьем. А жизнь – вдохновляющим смыслом.

Отдельно мне бы хотелось остановиться на примере, как понимание этих 6 потребностей влияет на жизнь людей. В современном обществе количество разводов просто огромно. А почему так? Потому что люди утратили понимание смысла жизни, вкус к тому, чтобы расти, развиваться и создавать ценность для окружающих. Они плюнули на свои мечты, забросили их на дальнюю полку. Поэтому стараются реализовать свою опору через отношения. Это создает большие ожидания от супруга, которые не удовлетворяются.

Другой супруг делает то же самое – он так же неудовлетворен своей жизнью и пытается опереться на то, что получает в отношениях.

В результате — взаимные претензии, конфликты. Уважение теряется и возникает желание разорвать отношения, чтобы найти опору в других отношениях.

Если люди поймут, в чем их настоящая опора и вместо того, чтобы раздувать конфликт займутся тем, что будут доставать мечты из своего сердце и воплощать их – строить отношения станет легче. Будет чем поделиться друг с другом и не будет ожиданий и насилия. Если супруги помогают друг другу на пути к мечте – благодарность станет основной их отношений.

Источник: Эконет ру