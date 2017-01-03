Токсиколог: Норвежский лосось — самая токсичная еда во всём мире

На протяжении нескольких месяцев французские журналисты Николя Даниель и Луи де Барбейрак изучали рыбную индустрию изнутри.

Они проделали путь от Норвегии до Вьетнама, побывали в Швеции и Дании. Результатом их расследования стал фильм, раскрывающий правду, которую пытается скрыть «рыбное лобби».

Расследование они начали с запада Норвегии, где в сельской местности есть много рыбоводческих ферм, которые занимаются искусственным выращиванием лосося. Журналисты встретились с норвежским активистом, экологом и основателем Союза охраны природы Норвегии Куртом Оддекалвом, который считает возмутительным факт, который скрывается под водами фьордов.

Курт Оддекалв давно ведет войну с хозяйствами, которые искусственно выращивают лосось в Норвегии. Он рассказал шокирующие подробности об их работе.

«В Норвегии ситуация с рыбами катастрофическая. Рыб слишком много: на такой маленькой ферме они выращивают по 2 млн особей! Рыба болеет, сейчас уже можно говорить о пандемии: некроз поджелудочной железы и инфекционная анемия лососевых захватили всю Норвегию. Но это скрывают от потребителей», — говорит Курт.

Активист ведет наблюдение за крупными рыбоводческими хозяйствами последние 10 лет и держит их под контролем, собирая доказательства. У него есть записи, на которых видно, как работники данных рыбных ферм льют в воду сильный пестицид, обладающий нейротоксическим действием.

«Им самим приходится носить противогазы и защитные костюмы, чтобы не пострадать от химикатов для обработки водоемов от паразитов, а на таких фермах это не редкость. В таком лососе можно найти самые различные химические вещества. Это грозит отравлением, и человеку такое есть нельзя», — сказал он.

Курт прямо заявляет: «Норвежский лосось — самая токсичная еда во всем мире». Рыболовство в Норвегии приносит 4 млрд долларов в год и занимает второе место после нефти.

Чтобы разгадать секреты этих ферм, Курд Оддекалв использует судно со шпионскими элементами. «Дно под фермами покрыто 15-метровыми осадками, оно кишит бактериями — это всё остатки от кормов и отходы химикатов, добавляемых для уничтожения паразитов. Уровень загрязнения очень высокий. Токсичные вещества, рыбьи экскременты… Морское дно полностью уничтожено, оно как газовая фабрика. Пузырьки метана и так далее, а пестициды идентичны веществам, которые в первую мировую войну применялись при газовых атаках».

Главная проблема норвежских рыболовов — так называемая рыбья вошь, которая, паразитируя на теле рыбы, может убить ее. Морская вошь вырабатывает устойчивость к любым видам, поэтому рыболовы применяют пестициды, эффективность которых гораздо выше.

«Это отрицательно выражается на рыбе. Так 50% мальков трески на фермах рождается с мутацией. Они не могут закрыть рот. Это генная мутация, и чтобы она исчезла, в море должны прожить 8 поколений. Человек когда увидит такую рыбу, есть её не захочет, но если отрезать голову, то никто и не заметит», — сказал он.

Лосось также подвержен мутации. Он показал, что у свежего лосося мясо разваливается при вскрытии.

«Этого быть не должно, мясо должно быть эластичным. Как вы знаете, у дикого лосося 5–7% жира, а у искусственно выращенного 15–34% жира. А в жировой ткани накапливаются все токсины. Соответственно, такая рыба становится самой токсичной в мире», — подчеркнул он.

В свою очередь французский токсиколог Жером Рюззен отметил, что в ходе его исследования слова эколога подтвердились.

«Действительно, степень загрязнения выращенного лосося очень высокая. Он в 5 раз вреднее и токсичнее, чем любые другие продукты. Этих токсинов необходимо избегать, а употребляя в пищу, мы рискуем ощутить на себе их воздействие», — сказал он.