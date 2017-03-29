Тест Сонди: выберите человека, который вызывает у вас страх или отвращение

Этот тест был создан в 20 веке венгерским психиатром Леопольдом Сонди. Основной его целью было выявить самые глубокие внутренние импульсы, которые находятся под гнетом личности. В основе теста лежит отвращение или, наоборот, симпатия к людям на специально отобранных фото. Сонди считал, что черты, которые нас раздражают в нас самих или, наоборот, привлекают, мы склонны проецировать на окружающих.

Инструкции:

Посмотрите на портреты этих 8 людей и выберите того человека, которого бы вы ни за что не хотели встретить вечером в темном переулке, поскольку его внешность вызывает отвращение или пугает. Теперь можете узнать характеристики к выбранному портрету.

ВАЖНО!

Пожалуйста, не нужно превратно интерпретировать результаты теста. Они ни в коем случае не означают, что у вас расстройство психики. Единственное, зачем он нужен и зачем был создан, — чтобы выявить предпосылки к подавляемым внутренним импульсам и порывам в соответствии с психоаналитической теорией.

В оригинале тест представляет собой 6 серий (комплектов) по 8 портретов, в каждой из которых представлены: гомосексуалист, садист, эпилептик, кататоник, шизофреник, человек с депрессией и маньяк. Здесь представлена более краткая и потому, возможно, менее точная версия.

Расшифровка теста:

1. Садист

Вероятнее всего, в детстве вы подавляли проявления авторитаризма в собственном поведении, тягу к доминированию и дурные наклонности. Если вы выбрали портрет этого учителя, в своем подсознании вы подавляете обидные и унизительные порывы по отношению к окружающим.

В целом вы — мирный и безобидный человек, всегда готовый помочь другим. Если вы работаете в офисе, то вашему начальнику бывает трудно управлять вами. Когда вы не хотите что-то делать, то искусственно создаете препятствия (например, намеренно опаздываете на работу или ходите, показывая, что у вас нет настроения). Перед лицом трудностей или обидчиков вы занимаете позицию пассивного сопротивления и игнорирования, которые в конце концов утомляют источник ваших проблем.

2. Эпилептик

Говоря о расстройствах личности, которые касаются расстройств мозга (как в случае с эпилепсией), нужно отметить характерные черты этого диагноза, как то: импульсивность, раздражительность, внезапные выбросы гнева и агрессии. Если этот полный круглоголовый мужчина рождает в вас чувство страха или отвращения, то, скорее всего, в детстве вы подавляли именно такие проявления чувств.

Вероятнее всего, вы — добрый, миролюбивый человек. Будучи мирным и дружелюбным, вы производите впечатление ответственной личности, способной к самоконтролю. Вы тверды и стабильны в своих чувствах и легко налаживаете контакт с людьми, идеями и событиями.

3. Кататоник

Характерные черты этого психического расстройства — излишняя стимуляция воображения, от которой оно становится больным, и негативизм. В случае, если у вас вызвал негативные чувства этот мужчина, в вас, скорее всего, подавляется мысленная гиперактивность, которая (если не отправить ее глубоко в подсознание) заставляет терять связь с реальностью.

Вы по своей природе — консерватор, с подозрением относящийся к разного рода переменам и инновациям. Вы недоверчивый, робкий человек, с трудом приспосабливающийся к новому. Самый сильный ваш страх — потерять самоконтроль. Вы обидчивы, зажаты и очень сдержанны. Никогда не отклоняетесь от своего “кодекса поведения”.

4. Шизофреник

Личность шизофреника отличается сильной апатией, искажением мыслей и проявлением несовместимых эмоций. Если при виде этого каменного “покерфейса” у вас по коже пробегают мурашки, значит, в детстве вы подавляли безразличие по отношению к другим и боялись абстрагироваться от вещей и событий.

Как личность вы — довольно общительный человек. Вы верите в силу коммуникаций, искренне наслаждаетесь пребыванием среди людей. В то же время эта самая “общительность” может быть обманчива, а за ней может прятаться скрытный и замкнутый человек. Ваши отношения с людьми часто бывают поверхностными, словно бы им не хватает настоящих чувств. А в глубине души вы чувствуете, что окружающие вам совсем не нужны, как не нужно и взаимодействие с ними.

5. Истерик

Истерические черты — поверхностность, эмоциональная нестабильность, нарциссизм и эксгибиционизм. Если именно эта странная женщина вызывает у вас самый сильный страх и отвращение, то, возможно, лишь потому, что вы прячете в глубине души неутолимую жажду привлечь к себе внимание и самоутвердиться.

Вы создаете впечатление человека скромного, с сильной внутренней духовностью. Однако в реальности за застенчивым и тихим человеком скрывается личность, непреодолимо желающая обаять и очаровать окружающих. Вы уделяете своему поведению и внешности большое внимание, стараетесь выглядеть элегантно, если не сказать “с иголочки”, дополняя образ стильными аксессуарами. Такие люди, как вы, склонны выбирать редкие или необычные профессии и хобби.

6. Депрессивный человек

Низкая самооценка, комплекс неполноценности и чувство вины — вот главные симптомы депрессии. Если ваш выбор пал именно на этого человека, скорее всего, в глубине души вы находитесь в депрессии и тщательно стараетесь держать это под контролем.

Вас вполне можно описать как человека беззаботного и легкого на подъем. Вы излучаете активность, уверенность в себе и оптимизм. Иногда, правда, в вас просыпается “грустный клоун”, и тогда наружу проступает меланхолия. Иногда вы можете быть замкнутым и подозрительным. То, что вы пытаетесь “закопать” депрессивные порывы, заставляет вас брать на себя роль всеобщего психолога и заниматься поиском ответов на чужие вопросы и проблемы.

7. Маньяк

Характерные маниакальные черты — сверхвозбуждение, переоценка себя, экстраверсия и склонность пускать на ветер деньги и эмоции. Если вам показалось очень отвратительным именно это лицо, это означает, что состояние восторга в вас может перерасти в экзальтацию, а там уже и до уклона в мистику недалеко.

Вы — человек, который не любит провокации, шум и гам. В жизни вы — образец благоразумия, выдержки и сдержанности. Будучи практичным и рачительным, вы всегда держите собственное поведение под контролем.

8. Диссоциативное расстройство личности

Это такое психическое состояние, при котором в одном человеке уживаются как минимум две альтер-личности, у каждой из которых свой собственный взгляд на мир и пути взаимодействия с окружающей действительностью. Если вас испугала эта женщина, то в детстве, вероятно, у вас были проблемы с самоопределением.

В жизни же вы наверняка имеете склонность во что бы то ни стало четко и определенно подтвердить принадлежность к определенному полу. Такое вот “девочка-девочка” или “мужик-мужик”. Мужчины с этой особенностью нередко стремятся всегда и во всем выглядеть мачо, а дамы — казаться воплощением женской сексуальности, флиртовать и привлекать противоположный пол.

Источник — brainum.ru