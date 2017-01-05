Теория о существовании цивилизации «ольмеков»

Что таит история человечества? Вопрос может показаться довольно странным, ведь всем хорошо известна официальная теория развития человечества и отдельных народов мира, которая преподается в различных учебных заведениях. Несомненно, что все выдвинутые наукой утверждения имеют реальную доказательную базу, однако, как быть с тем, что немного не вписывается в эту самую официальную теорию развития мира. Ведь все больше находится в мире артефактов, которые под сомнения ставят официальную версию зарождения мира и человечества.

Достаточно вспомнить различные странные находки по всему миру: фигурки самолетов, найденные в пирамидах индейцев Южной Америки, наскальные изображения, подробно рассказывающие о пребывании человека в космосе и многие другие, чтобы задаться вопрос, как возможно существование подобных артефактов? Ответа на этот вопрос не существует, официальная наука просто разводит руками или же просто делает вид, что подобных вещей не существует. В данной статье рассмотрим еще одну удивительную загадку, имеющую место на нашей планете.

Цивилизации Южной Америки

Наиболее известными цивилизациями Южной Америки являются инки и майя, именно потомков этих наций так безжалостно обращали в христианство бравые конкистадоры, вывозя по ходу несметные сокровища, уничтожая ценнейшие артефакты, которые могли бы пролить свет на историю всего человечества.

Так, немного людей знают, что предки этих культур не были первопроходцами, а строили свои империи на останках более древней цивилизации, которая по сохранившимся немногим упоминаниям называется ольмека. Большинство архитектурных памятников перешли в собственность инков или майя именно после того, как ольмеки пропали с континента по необъяснимым причинам. В 1862 году мексиканец Мельгар Хосе зарисовал интересную находку, которую он сделал случайно во время своего путешествия. Недалеко от деревушки Трес-Сапотес ним была обнаружена каменная голова человека, черты лица статуи очень напоминали внешность афроамериканца. Находка вызвала интерес в обществе, который вскоре пропал и про находку все забыли.

В 1925 году археологами Бломом и Ла Фаржем была предпринята экспедиция на отдаленный остров, который находился в окружении болот. Именно там была обнаружена вторая голова и гигантская пирамида. Эта находка позволила узнать всему миру про цивилизацию – ольмеков.

Древние люди

В последующие несколько лет происходили различные интересные находки, подтверждающие теорию про существование цивилизации, которая проживала в Южной Америке до возникновения поселений инков и майя. Так, в 1939 году неподалеку от городка Трес-Сапотес археолог Мэтью Стирлинг обнаружил несколько интересных артефактов. Кроме огромной головы, высеченной из камня, были обнаружены различные глиняные таблички с надписями на них, а также конусовидная пирамида. На одной из найденной глиняной табличке были изображения связанные с историей жизни бога Ягуара. После длительных исследований стало понятно, что данная история легла в основу мифологии майя и была развита ними впоследствии.

Ученные пришли к выводу, что до появления майя на данной территории уже проживала нация. Цивилизация отличалась высокой степенью развития, умела обрабатывать твердые материалы, имела собственную письменность и развитую систему мифов. Новая культура получила название «ольмеками». Впоследствии были найдены еще каменные головы, благодаря которым данная культура получила широкую известность.

С течением времени были обнаружены еще более интересные артефакты, которые указывали, что за тысячу лет до нашей эры народ ольмеками уже имел водопровод, и небольшие искусственные лагуны, где разводили крокодилов. Также был обнаружен целый город, где археологи обнаружили множество скульптур изготовленных на высоком технологическом уровне. Майкл Ко, известный историк, считает, что данная культура возникла за 3 000 лет до нашей эры. На сегодняшний день было обнаружено 17 голов, но особый интерес вызывает внешний вид этих каменных скульптур.

Кто позировал скульптору?

Кончено же, сами головы являются важными артефактами, ведь на них изображены лица правителей народа, однако что действительно вызывает недоумение в научной среде, так это внешний вид этих самых портретов. Внешность всех скульптур имеет особые характерные черты – это приплюснутый нос, пухлые губы, в общем, похожи эти изображения на жителей Африки. В научном мире сразу возникла теория согласно, которое существовало морское сообщение между берегами Африки и Южной Америки. В процессе эксперимента было доказано, что можно пересечь Атлантику на папирусной лодке «Ра», которой пользовались древние египтяне.

Версий относительно происхождения данного народа много, некоторые, как было указано выше, считают, что – это переселенцы из Египта, некоторые историки вообще предположили, что эта культура имеет азиатские корни, по причине того, что в изображениях на различных найденных предметах преобладает нарисованный дракон, который сильно похож на сородича из Китая.

Некоторые предполагают, что ольмеками – это малая народность, которая проживала высоко в горах, но после спустилась на равнину и быстро подчинила разрозненные племена индейцев, которые проживали на этой территории.

Ввиду отсутствия фактов, которые могли бы подтвердить одну из вышеназванных теорий, вскоре жаркие научные споры прекратились, и наступил долгожданный мир. Ученые, пришли к единственному выводу, который был нейтральным и удовлетворял большинство – ольмеками, самая первая, сформировавшаяся культура на территории Южной Америки. Все было бы хорошо, если бы в 1991 году, профессор Лара не получил снимок датируемый 1951 годом, на нем была изображена каменная голова, которая была абсолютно не похожа на все найденные до этого аналогичные артефакты.

Странная голова

Как было сказано выше, первое сообщение относительно обнаружения артефакта было сделано в 1991 году, однако к этому времени в Гватемале, где находился это предмет, прошла череда гражданских войн. В 1992 году состоялась экспедиция в джунгли, когда профессор Лара добрался к предполагаемому месту обнаружения данного предмета, то прошло более 40 лет и каким же было его разочарование, когда он, отыскав эту каменную голову обнаружил, что она полностью испорчена. На ней было множество следов от пуль разного калибра. Нос, рот, глаза – все было уничтожено, осталась только одна фотография с изображением статуи и надежда отыскать когда-нибудь аналогичный артефакт. Что же было настолько поразительного в этой находке, что она стала предметом дискуссий, которые не утихают и сейчас. Каменные головы часто встречаются в Южной Америке, даже черты лиц древних правителей, которые очень похожи на жителей Африки, не сильно тревожат исследователей. Именно каменная голова из Гватемальских джунглей заставила вновь пересмотреть всю историю народов населяющих Южную Америку. Черты лица – этого каменного изваяния не имеют ничего общего ни с внешним видом современных жителей стран Южной Америки, но и не похожи на ольмеков.

Итак, на фотографии каменная голова имеет большие глаза, узкие тонкие губы и большой, прямой нос. Выходит, это изображение представляет совершенно иную нацию, которая проживала здесь, совершенно отличимую от ольмеков, майя, инков и ацтеков. Но возникает вопрос, что это за народ, который не оставил после себя практически никаких материальных артефактов и попросту пропал. Ученные исследовавшие остатки каменной головы пришли к выводу, что камень был обработан более 7000 лет до нашей эры. В отличии от более поздних подделок ольмеков, которые использовали мягкие каменные породы для создания скульптур, это изваяние изготовленного из цельного куска твердой скалы. Несмотря на все тысячелетия, ученые обнаружили, что голова была изготовлена с помощью инструментов, которые довольно легко обрабатывали камень. Идеальные линии, отсутствие сколов позволяют предположить, что люди, которые делали эту фигуру, использовали недоступную технологию последующим цивилизациям. К тому же, ученые пришли к выводу, что сам камень был привезен сюда с Анд, что совершенно невозможно.

Таким образом, существование этого артефакта, позволяет пересмотреть историю народов, которые населяли Южную Америку, возможно, что ольмеки просто пришли уже на готовый цивилизационный фундамент и только воспользовались наработками другой цивилизации.