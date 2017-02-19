Теория о существовании цивилизации гномов

Большинство современных людей, не верят многочисленным сказкам и мифам различных народов мира, которые рассказывают про отдельные расы людей, которые именуются гномами, троллями, эльфами. В тоже время, все народы мира в своем эпосе имеют упоминания о существах, которых можно назвать гномами.

Как ни странно, но в ХХ веке появилась теория, относительно которой следовало, что в древности Африку, Мадагаскар и Индию объединял некий материк, который в результате природной катастрофы был затоплен водой. Согласно теории Филипса Клеттора, именно этот затопленный материк и должен быть центром, где впервые появились прародители человека. Он назвал этот погрузившийся в бездну континент – Лимурией. Кроме того, после длительных исследований Клеттор пришел к выводу, что существовали различные расы человекообразных существ, появившихся в результате эволюции. Были расы, состоящие исключительно из существ огромного роста, которые затем вошли в мировые легенды, как великаны, а были наоборот существа, которые отличались небольшим ростом. Конечно же, классическая наука отнеслась к теории предвзято. А после смерти Клеттора, его теория была предана забвению. Однако открытие, сделанное в 2000 годах, заставило ученных по-новому посмотреть на данную теорию.

Начало истории

Во время исследования пещер в 2001 году на индонезийском острове, американские археологи обнаружили скелет человекоподобного существа ростом всего 1 метр. Поначалу ученые предположили, что нашли кости ребенка, который потерялся в подземных катакомбах и погиб от истощения. Но после тщательных анализов было установлено, что останки принадлежали вполне взрослой особи. Самой же находке было не менее 18000 лет. Возникает закономерный вопрос: что это могло быть за существо?

Учеными было рассмотрено множество гипотез. Среди них находится одна довольно интересная теория, которая заключается в том, что ученные обнаружили останки некоего человеческого вида, который, когда–то обитал на земле. Самое интересное, что в мифах индонезийцев существует рассказы о небольших людях, которые поселились в горах. Этот миф гласит, о том, что маленькие люди, которые пришли из далека, были обречены на гибель их же богами. Ведь все их города и деревни, были затоплены, и лишь немногим удалось избежать смерти. В преданиях местных аборигенов сохранились упоминания, что эти существа занимались изготовлением различных украшений, имели довольно скверный характер и враждебно относились к людям. Но если помочь этому существу, то оно могло отблагодарить своего спасителя различными подарками. Этих существ местные называли Эго-Бобо.

Анализ останков найденного человечка проводился в столице Индонезии – Джакарте. Исследованиями руководил профессор Питер Браун. В результате проведения исследований ученым удалось заключить, что существо было женского пола. А также было отмечено, что сильно скошенный лоб с выступающими надглазными валиками и мощной нижней челюстью, напоминают хомо – эректуса, но его размеры совершенно не обычны. Дело не в росте и весе, а в поразительно малом объеме мозжечка. По расчетам исследователей объем мозга этой женщины не достигал даже 1/3 объема мозга современного человека. Однако согласно исследованиям, это существо не имело никаких заболеваний и дожило до преклонного возраста и умерло в результате природных процессов в организме. Удивительно, но даже на территории России сохранились многочисленные легенды, которые рассказываю про странных подземных жителей.

Легенды и мифы северных земель России

Некоторые исследователи уверены, что эти существа живут до сих пор, в качестве подтверждения своих гипотез, они приводят различные старинные легенды и современные случаи. Так, например, старинная рукопись, которая хранится в Брянской библиотеке, свидетельствует, что в 1698 году некий карлик очень напоминающей сказочного гнома напугал одного уральского рудокопа. Существо было не более 1 метра ростом, оно стояло у входа в пещеру и держало в руках яркий кристалл, от которого исходило много света. Как только существо увидело человека, тут же скрылось в земле, оставив кристалл на том месте, где незадолго до этого стояло. Определить, что это был за минерал так и не удалось.

Жители Кольского полуострова: лапари и саами имеют множество разнообразных легенд об таинственных карликах, поселившихся, когда-то под землей. Аборигены называют их — сайго. В легендах сказано, что, иногда поставив свои юрты на новое место можно было услышать неразборчивые звуки, которое доносились из-под земли. По рассказам старожилов следует, что эти звуки очень сильно напоминали речь разумного существа, кроме этого по ночам из трещин в земле были слышны звуки похожие на удары молотов по наковальне. Это служило сигналом немедленно переносить юрту на новое место, ведь она закрывала вход в жилище обитателей подземелья. Также лопари опасались сориться с ними, ведь издревле считалось, что карлики злобные и мстительные существа и на то была причина…

Легенды о маленьких подземных жителей, которые прекрасно обрабатывают железо и отличаются мстительным, взрывным характером сохранились у всех народов, населяющих север России. Например, народы Коми утверждают, что именно гномы научили людей ковать железо, а их колдовство обладало страшной силой. Карлики могли вызывать землетрясения, гасить солнце и применять оружие, которые было способно уничтожить огромное количество их врагов.

Ненцы, живущие на побережье ледовитого океана, рассказывают, что до появления людей на этой территории здесь обитали «сирти», которые умели обрабатывать железо и с помощью выкованных инструментов и оружия отражали набеги диких зверей и занимались разведением оленей. Когда пришли предки ненцев, то карлики не захотели жить на одной территории с большими людьми и ушли под землю. Эти гномы до сих пор напоминают о себе, например, на полуострове Каменос.

Исследователь культуры народностей севера А.В. Костомаров рассказывал случай, что, когда он посетил поселение ненцев, его пригласили на местное пастбище. Показывая свои стада, гостеприимные ненцы не заметили, как один из оленей отбился от стада и направился в сторону разлома. И когда Комаров обратил на это внимание ненцы сделали вид, будто ничего не происходит. На расспросы ученного долго не отвечали, пока шаман племени не рассказал ученному, что животное не по своей воле отбилось от стада и направилось к расщелине. Все жители поселения были уверены, что это животное было выбрано именно «сирти». Поэтому его не стоит останавливать оленя, чтобы не разозлить могущественных карликов.

У русских землепроходцев, обосновавшихся на Урале, также есть придание относительно людей небольшого роста, которые имеют привлекательную внешность, красивые голоса, превосходно обрабатывают железо, изготавливая из него различные инструменты и оружие, характерной чертой для всех легенд о карликах, живущих в недрах гор, является их необыкновенная злопамятность. Эта черта характера подгорных жителей отобразилась и в легендах жителей Урала.

Крым и гномы

Некоторые исследователи считают, что таинственные карлики могут обитать и в Крыму. Например, на полуострове множество неизученных пещер и подземных городов, которые были созданы неизвестной цивилизацией. Существует мнение, что в этих катакомбах могут прятаться мифические существа. Так, в 1980 годах группа подростков из восьми человек нашли пещеру. Подростки приняли решение обследовать неизвестные катакомбы. Взяв с собой фонари и факелы, они отправились в пещеру, но в результате этой экспедиции дети потерялись. Побродив в темноте длительное время, они сильно устали и оказались у странного камня плоской формы. Когда дети увидели на нем двух существ маленького роста, то сильно испугались. В состоянии паники неудачные исследователи побежали по галереям подземных катакомб, а через некоторое время выбравшись из подземелья подростки рассказали об этом происшествии взрослым. После чего было организовано небольшое поисковое мероприятие в этих пещерах. И когда нашли тот самый камень, плоской формы на котором были обнаружены нечеткие следы, достоверно определить, что это были за отпечатки, не удалось.

Современные свидетельства

Эти существа не любят появляться в людных местах. Но в середине 1990 годов в районе города Каштым, который находится на Урале, пожилая женщина, собирая грибы в лесу неожиданно обнаружила человекоподобное существо. Рост существа не превышал 50 сантиметров, голова имела странную удлиненную форму, руки были не пропорциональны размерам туловища. Несколько месяцев существо жило у старушки, помогая по хозяйству. «Алешенька», а именно так местные прозвали это существо, изъяснялось исключительно жестами и иногда произносило мелодичные звуки, которые напоминали щебет птиц. Удивительно, но домашние животные слушались Алешеньку и выполняли в точности все его распоряжения. Спустя несколько месяцев существо просто ушло обратно в лес, когда же вернулось, то было в очень плохом физическом состоянии и через несколько дней умерло. Остались многочисленные фотографии, которые подтверждают существование «Алешеньки». Однако, данная история очень загадочная и таинственная, ведь старушка, которая обнаружила существо, в скорости скончалась.

Можно допустить, что это существо результат мутации человека или какой-то военный эксперимент, но в 2012 году произошло событие, которое поразило всю мировую общественность. В городке Скарабре, который находится на побережье Оркнейских островов, пропала 16 летняя девушка, которая отправилась с друзьями в горы на прогулку. Были выделены значительные ресурсы, чтобы отыскать ее, но все усилия были тщетны. Однако в 2016 году местные рыбаки, причалив к одинокому острову посреди моря, обнаружили человека, одетого в шкуры зверей, который находился в бесчувственном состоянии. Этим человеком оказалась пропавшая 4 года тому назад девушка. После длительной реабилитации она не смогла вспомнить, что происходило с ней в течение всего этого времени. Врачами было установлено, что она не подвергалась сексуальному насилию. Возникает вопрос, где она была все это время и каким образом она попала на этот безлюдный остров. Также она не смогла объяснить, как ей удалось прожить там столь длительное время?

В 2012 году археологи обнаружили странные руины и подземные дома на том же острове. В холмах были вырыты пещеры, стены и пол были выложены глиняными кирпичами, в помещении находились кровати, столы, стулья, очаг, на котором можно было готовить пищу. Также, в отдельном помещении находился запас древесного угля. Однако странность была в том, что высота потолков была равно 1,20. Иными словами, человеку даже средневековому, было бы очень некомфортно находиться в подобном помещении. Если добавить к этому, что в хронике 12 века, существует запись, которая утверждает, будто в этих холмах обитают сказочные существа, гномы и эльфы, становится очевидным, что археологи наткнулись на поселение человеческого вида, который неизвестен науке.

В 2015 году шахтеры обнаружили на территории Северной Ирландии, пласт древесной породы за которой находилась пустота. После того, как они ее вскрыли, было обнаружено останки человеческого существа в деревянном гробу. Рост существа не превышал 1 метра. После проведенных анализов, оказалось, что останкам более 20000 лет. Материал, из которого был изготовлен гроб — это древесная порода неизвестная науке. Главный вопрос заключался в том, как это существо оказалось в породе угля, которой, по мнению ученных, более нескольких миллионов лет? Ответа на данный вопрос пока не существует.

Таким образом можно сделать вывод, что на земле существует еще одна ветвь эволюционного развития человечества, представители которой дожили до нашего времени, но до сих пор скрываются от внимания человечества.

Источник: http://tainy.net/