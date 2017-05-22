Теория бессмертия человека и его души

Не каждый современный человек может с легкостью ответить на вопрос об истории возникновения нашей вселенной. А ведь у ученых есть на этот счет даже несколько версий. Но самой популярной является теория взрыва, согласно которой возникновение вселенной произошло в результате ее внезапного роста из незначительной точки. Именно эта точка и является началом нашей Вселенной, а раз есть начало, то должен быть и конец. Но где он и когда наступит, сказать пока ученые не решаются.

В древние времена была абсолютная уверенность в том, что создание вселенной принадлежит высшим силам. Это и понятно, ведь вера в бога была превыше всего в те времена. Есть она и сейчас, но у каждого человека она своя.

Научный прогресс находится постоянно в развитии, то и дело из новостей узнаешь об открытии мирового значения. Но вопрос вечной жизни, конечно, занимает одну из лидирующих позиций.

С рождения каждый человек знает, что он проживет определенное количество лет на Земле и умрет. И сколько бы ни длился жизненный путь человека, он всегда будет казаться слишком коротким. Именно это и послужило толчком к поиску методов, способных сделать любого землянина бессмертным. Иногда эти методы поражали своей жестокостью и заканчивались жертвоприношением и каннибализмом. В истории есть масса примеров на эту тему, что свидетельствует о частоте использования таких методов. Успех в этой области все же был достигнут, есть целые деревни, в которых средняя продолжительность жизни людей составляет сто лет. Кто-то из ученых говорит об особенностях климата этой местности, кто-то считает причиной долголетия здесь генетику народа.

Учеными было доказано, что увеличить продолжительность жизни можно путем снижения температуры тела на 2-3 градуса. Объясняется это тем, что при такой температуре тела все процессы в организме замедляются и внутренние ресурсы расходуются медленнее, а значит, человек живет дольше.

Современные ученые активно работают с этим направлением и достигли больших успехов в нем. Особо перспективными считаются генетика, стволовые клетки и нанотехнологии. Сама же наука о вечной жизни, названная иммортологией, помимо замораживания изучает еще и клонирование человека, как способ вечной жизни. Все эти методы действенны и приводят к омоложению, но не к бессмертию. Организм каждого человека оснащен биологическими часами, которые и отмеряют продолжительность жизни.

Ученые возлагают большие надежды на развитие нанотехнологий и считают их очень перспективными в вопросе вечной жизни. Нанороботы, находясь в организме человека, могут чистить организм от вредных веществ и заставлять клетки делиться, останавливая тем самым естественный процесс старения. Пока это только теория, которая не подкреплена практикой, но ученым есть над чем работать и к чему стремиться в этой области. Успешными можно назвать исследования в вопросе бессмертия путем замораживания организма до температуры -196 градусов. В таком состоянии тело не разлагается и остается неизменным до той поры, пока наука не достигнет определенных успехов в той или иной области.

Вопросы вечной молодости и бессмертия активно решаются учеными, и, может быть, их цель когда-нибудь будет достигнута, и они подарят человечеству такую возможность.

Пока же не менее интересным является вопрос о жизни после смерти, существует ли она вообще, и каков он загробный мир. Единого мнения среди ученых на этот счет нет. Исследуя людей перед смертью, были обнаружены схожие результаты, что позволяет сделать вывод о том, что происходит с человеком в этот момент. Человек ощущает некоторую невесомость своего тела и смотрит на себя как будто со стороны, перед глазами возникают моменты из жизни, обычно самые важные. Именно такое состояние описывали и те люди, которым довелось испытать клиническую смерть. Они говорят о тоннеле, в конце которого горит свет, о состоянии полного умиротворения и внутренней гармонии. Верующие люди воспринимают такие истории, как подтверждение существования жизни после смерти и Бога в целом.

Подвергнуть эти истории научной проверке просто невозможно, ведь ученый не может проследовать в иной мир вместе с умершим человеком. Единственное, что возможно, это в первые минуты после остановки сердца снять информацию, исходимую от мозга, который еще некоторое время способен на передачу сигнала. Не смотря на гибель тела человека, его сознание несколько минут еще продолжает жить и подавать импульсы, благодаря которым можно понять, что происходит с сознанием умершего.

В этом вопросе наука не вступает в споры с церковью, просто проводит исследования и собирает те факты, которые в состоянии собрать на данный момент времени. Часто можно услышать призывы о том, что смерти не нужно опасаться, ведь после неё человека ждет новая счастливая и беззаботная жизнь в загробном мире. Он представляется как некоторая параллельная вселенная, где умершие люди обретают вечный покой.

Скептики же подходят к этому вопросу с другой стороны и не понимают, как может после смерти появиться какая-то другая жизнь. Смерть есть смерть, она означает, что тело умерло, его больше не существует, и жить оно уже никак не сможет даже в загробном мире. Они считают, что фактов и рассказов о клинической смерти недостаточно для того, чтобы сделать однозначный вывод в пользу существования жизни после гибели человека. На самом деле, никаких подтверждений, что жизни после смерти нет, скептики тоже представить не могут, они просто выдвигают теорию и следуют ей беспрекословно, заставляя других сомневаться в существовании иного мира.

В последние годы наука шагнула далеко вперед в области исследования жизни и смерти человека. Человечество как никогда близко к тому, чтобы стать бессмертным, благодаря открытиям великих людей. Но будет ли существовать планета после того, как ученые достигнут этой цели, сказать сложно. Возможно, это приведет к полной гибели всех земных существ, и на другой планете начнет развиваться новая цивилизация.

Источник: tainy.net