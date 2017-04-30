Теории заговора или здравоохранение сегодня

С момента появления первых государственных образований в жизнь человека вошли такие интересные явления, как политика и идеология. Поначалу их роль и значение были невелики, однако, с каждым годом их влияние на жизнь среднестатистического обывателя росло и усиливалось.

В первых государствах отношения людей и власти строились по принципу «народ работает и кормит правителя, а правитель его защищает от врагов», а функции контроля действий властей практически отсутствовали. Однако, со временем, рядовые граждане всё чаще и чаще задавались вопросами: а почему же наш вождь (царь, шаман, правительство, президент и т.д.) поступает именно так, а не иначе? Этого ли мы хотим от него? И часто бывало так, что недовольный народ попросту сбрасывал с трона одних руководителей, а на их место приходили другие; вся история человечества полна революций и смен власти.

И точно также с момента появления первых исторических и публицистических трудов (порой, дошедших до нас либо в устной форме, либо несколько раз переписанных различными людьми) в них красной нитью проходит тема действий правительств, не укладывающихся в общую картину обычного для того времени хода вещей, а также попытки объяснить эти действия. Так, собственно, и появляется наука конспирология – наука о заговорах.

Не было ни одного строя или правительств на нашей планете, действия которого не рассматривались с точки зрения конспирологии. Ими были описаны массы тайных обществ, влияющих на все политические и экономические процессы той или иной эпохи. Левиты, тамплиеры, розенкрейцеры, масоны, рептилоиды и так далее – каждой эпохе у этих исследователей найдутся свои кукловоды, тайно влияющие на ход истории, посредством распространения своего влияния на правительства. Да и не только на правительства! Любое явление, имеющие более-менее глобальный масштаб всегда рассматривалось конспирологами, как объект исследования.

В эпоху развитого капитализма, когда экономика всё более и более глобализируется, сторонники теории заговора имеют колоссальный объём материала для построения своих теорий. Одним из направлений, представляющим благодатную пищу для их исследований стали отрасли медицины и фармакологии. В своё время любое человеческое поселение всегда пользовалось услугами таких двух специалистов, как лекарь и травник: первый рассказывал, как лечить недуг, второй приготавливал необходимый отвар или настойку. В современном обществе они трансформировались во врача и фармацевта, а их роль и влияние на общество, благодаря развитию науки, стало сравнимо с влиянием власть предержащих. Почему же так произошло? Причина очень проста: раньше причины большинства болезней были неизвестны, а методы их лечения, мягко скажем, далеки от совершенства; смертность больных была высокой, и никого не удивлял такой ход вещей. В современном же обществе ценность человеческой жизни стала несколько повыше, появилось больше возможностей по её сохранению и улучшению. Можно даже сказать, что хорошая и здоровая жизнь стала эдаким товаром, который может себе позволить каждый, у кого есть деньги. Таким образом, здоровье из категории нематериальных понятий переходит во вполне практические, со всеми вытекающими последствиями.

Естественно, любая организация, контролирующая медицину и фармакологию, получает мощнейший рычаг давления на людей, влияние которого гораздо важнее любых государственных институтов – ведь речь идёт о человеческой жизни. И здесь можно столкнуться с одной из самых неприятных проблем, которую несёт в себе современная медицина: а какой же ценой будет достигнуто это улучшение жизни? На что готова пойти та самая организация для получения прибылей и усиления своего влияния?

За последние 50 лет численность населения Земли удвоилась. Этому есть несколько причин: появление современных методов сельского хозяйствования, улучшение медицинского обслуживания и прочее. Но одной из главных является снижение детской и младенческой смертности. Это, бесспорно, огромная заслуга современной медицины, однако, какой ценой она была достигнута? Сейчас мало кто знает, каким же образом выводились первые вакцины против чумы или туляремии. Сколько людей было заражено специально, сколько было искалечено человеческих жизней.

Интересным моментом в теории заговоров в медицине являются незаконные опыты, которые проводились над людьми во время Второй мировой войны. Немецкие и японские медики имели огромное количество материала в виде пленных солдат противника или неблагонадёжных собственных граждан. До сих пор всех нормальных людей ужасают личности немца Иозефа Менгеле и японца Сиро Исии – двух руководителей бесчеловечных исследований. Но более всего поражает тот факт, что ни они, ни их подчинённые не понесли практически никакого серьёзного наказания за свои действия. Мало того, большинство немецких компаний, тестировавших свои лекарства на военнопленных, также чудесным образом избежали не только уголовного преследования, но и каких бы то ни было финансовых воздействий.

Эти люди и организации своими абсолютно негуманными действиями продвинули медицину и фармакологию далеко вперёд; не будь войны, человечество еще долго не смогло бы найти способы решения многих болезней. Но имеем ли мы право идти на подобные сделки со своей совестью?

Впрочем, в современном мире происходят явления не менее ужасающие. Не может не настораживать тот факт, что за последние 30-40 лет число мутировавших вирусов и бактерий, вызывающих заболевания резко увеличилось. Большинство «старых» лекарств (старые – это по современным меркам изобретенные всего-то лет 15-20 назад) не справляется с современными болезнями, на их смену приходят новые. Одни только антибиотики переживают шестое поколение, а пенициллин уже не убивает практически никакие бактерии.

Некоторые видят причину в том, что вирусы и бактерии, приспособились, мутировали. Однако, большинство склоняется к мысли, что не всё так просто: не исключено, что где-то в тайных лабораториях современные «доктора Менгеле» не только производят новые поколения лекарств, но и самостоятельно модифицируют возбудителей новых, ещё неизвестных человечеству болезней.

Источник: http://tainy.net/