Темные силы – помощники Николая II

С личностью Григория Распутина, одного из наиболее известных фаворитов Николая II, многие ученые-историки ввязывают падение династии Романовых. С другой стороны, часть историков говорят о том, что его влияние не стоит преувеличивать. Если разобраться, Распутин был далеко не единственным и уж конечно не первым сред чудотворцев, юродивых и шарлатанов, к мнению которых прислушивался последний царь Российской империи. Их было достаточно много под Петербургом в Царском Селе, где находилась резиденция императора, но широкой публике о них практически ничего не было известно. Историк Роберт Уарт попытался разобраться, почему, будучи глубоко православной, царская семья настолько доверяла оккультистам и чернокнижникам.

С личностью Григория Распутина, одного из наиболее известных фаворитов Николая II, многие ученые-историки ввязывают падение династии Романовых. С другой стороны, часть историков говорят о том, что его влияние не стоит преувеличивать. Если разобраться, Распутин был далеко не единственным и уж конечно не первым сред чудотворцев, юродивых и шарлатанов, к мнению которых прислушивался последний царь Российской империи. Их было достаточно много под Петербургом в Царском Селе, где находилась резиденция императора, но широкой публике о них практически ничего не было известно. Историк Роберт Уарт попытался разобраться, почему, будучи глубоко православной, царская семья настолько доверяла оккультистам и чернокнижникам.

Первым из них был Низье Антельм Филипп, известный как «доктор Филипп».Он родился во французской семье крестьян в 1849 году. Позже он поступил в Лион в медицинскую школу, из которой его в скором времени выгнали за изобретение так называемых «сенсационных лекарств», которые, вполне очевидно, не лечили ничего. Потом Филипп стал практиковаться в оккультной медицине, используя астральные силы и психические токи. Его много раз штрафовали за ведение медицинской практики при отсутствии лицензии, но это доктору не очень мешало, поскольку отбоя от клиентов не было.

В числе его клиенток были русские дворянки, которые и представили Филиппа императорской семье. Николай и Александра были поражены возможностями мага и пригласили его в Царское Село. Там доктор вел себя очень сдержанно и все время проводил, занимаясь научной деятельностью: совершенствовался в гипнозе, предсказывал будущее, занимался некромантией и реинкарнацией.

Периодически через доктора с императором общался призрак Александра III, отца Николая II. Кроме того, Филипп якобы творил и другие чудеса: мог становиться невидимым и управлял погодой.

Благодаря довольно близким отношениям с императором шарлатану удалось получить то, чего он добивался. Ему было присвоено звание доктора медицины в России, к тому же, его признали и французские власти, поскольку сам Николай ходатайствовал за него.

Доктор утверждал, что благодаря своим оккультным практикам он может определить пол будущего ребенка. И у императрицы, которая к тому времени была больна манией рождения наследника, началась ложная беременность под влиянием слов Филиппа. Впрочем, скоро все раскрылось, однако шарлатан не разу потерял доверие при дворе. И лишь в 1903 году, когда глава заграничной агентуры полиции Петр Рачковский подготовил донесение, в котором обвинял доктора в шарлатанстве, на основании данных, полученных из Парижа, это случилось. А затем и сам император заявил о том, что Филиппа использовали в качестве агента влияния придворные заговорщики, и отстранил его от вора, щедро одарив при этом.

У доктора Филиппа был ученик – Жерар Анаклет Венсан Анкосс, известный под именем Папюс. Он родился в 1865 году в Испании. В жизни императорского российского двора он сыграл не меньшую роль, нежели его учитель. В то же время, он пользовался гораздо большей популярностью в кругах европейских оккультистов. Папюс приехал в Россию в 1901 году для того, чтобы основать «школу психофизиологии». В истории не сохранилось свидетельств существования подобного института, однако известно, что Папюс основал ложу Ордена Мартинистов, членами которой стал не только сам император Николай II, но и многие его приближенные.

Новый шарлатан был представлен ко двору великим князем Николаем Михайловичем, который познакомился и подружился с Папюсом во Франции. Императорская семья была поражена способностями Папюса, он в России не остался, а посетил страну во второй раз лишь в 1905 году, по приглашению царя. Именно в этот свой приезд Папюс вызвал дух Александра III, посоветовавшего Николаю безжалостно подавлять революцию.

Последнее посещение России выпало на 1906 год, однако позже Папюс поддерживал отношения с царской семьей при помощи переписки. Длилось это по крайне мере до 1915 года. Одно из его писем к Александре содержало предостережение от относительно Григория Распутина, как злом демоне. По словам Папюса, Распутин был чем-то наподобие ящика Пандоры, содержащим в себе все зло и пороки русского народа.

Необходимо отметить, что несмотря на такое увлечение оккультизмом и спиритизмом, Николай и Александра были глубоко верующими людьми. Они постоянно посещали по воскресеньям церковные службы, придерживались строгих постов. Император был фаталистом, и очень часто писал о том, что полагается на Божью волю в периоды потрясений.

В то время, когда происходило отделение церкви и государства, увлечение императора сверхъестественным выглядело немного странно, но в то же время оно в полной мере соответствовало духу народа, сочетавшему в себе православную веру и практики, которые с точки зрения христианской морали никак нельзя истолковать положительно.

Впрочем, Россия была далеко не единственной страной, в которой соседствовали оккультизм и религия. Но российский царь Николай II на фоне всех монархов того времени выделялся свое наивной верой в то, что можно назвать «культом иррациональности». Он был пережитком прошлого, чей стиль жизни и точка зрения полностью противоречили экономическим и социальным реалиям его времени.

Император свято верил в особое предназначение Святой Руси. Он даже советовался в духом своего отца, которого вызвал некромант, и с ностальгией вспоминал «великое прошлое». Промышленный капитализм, который начинал набирать обороты, социальная мобильность, новые технологии, всевозрастающая роль национальных меньшинств – все это никак не могло уложиться в ту упорядоченную картину мира, которая была создана предшественниками Николая. Поэтому все императорские причуды с магами, проповедниками и «божьими людьми», уверены историки, можно объяснить не стремлением отказаться в век модернизации от доводов разума, а лишь ностальгией за безвозвратно ушедшим прошлым.