Телепортацию девушки записали на видео

В понедельник, 20 марта, на известном видеохостинге «YouTube» появилась весьма таинственная запись. На первый взгляд, в ней нет ничего необычного, однако, если присмотреться внимательнее, становится ясно, что ролик демонстрирует нечто необъяснимое (источник esoreiter.ru).

На представленном ниже видео, названном «Парень, умеющий танцевать», виден школьник, который бежит, пританцовывая, по коридору учебного заведения. Когда юноша приближается к углу, за которым открывается вид на другую часть школьной рекреации, прямо перед ним неожиданно появляется девушка – буквально из ниоткуда! Можно подумать, что она пару секунд двигалась параллельно молодому человеку, однако это не так: ее ноги были бы хорошо заметны из-за ног парня.

Перед школьниками, кажется, происходит неловкая заминка, и запись на этом… обрывается.

Что же произошло? Многие пользователи Всемирной паутины убеждены, что девушка откуда-то телепортировалась. Другие комментаторы выдвигают не менее фантастическую теорию, полагая, что школьница является, так называем, «спидстером» и умеет двигаться с нечеловечески высокой скоростью, как Супермен или Нео из «Матрицы». Мол, юная дама подбежала или даже подошла к соученику на сверхзвуковой скорости, и камера не сумела запечатлеть этот момент из-за ограниченного количества кадров в секунду.

Скептики считают, что никакой телепортации быть не может, а в данном случае речь все же идет об эффектном трюке. По их мнению, возле угла, возможно, стояла имитирующая фон ширма, или видео было смонтировано, то есть появление девушки просто «заретушировали» на нескольких кадрах.

К сожалению, определить личность оператора и снятых им школьников не представляется возможным. Как и узнать, что это за школа, и когда была сделана запись. В общем, перед нами еще одна неразрешимая загадка из Интернета. Можно, конечно, отмахнуться и забыть, но даже тот факт, кто и зачем все это сделал (смонтировал, если это монтаж), заставляет серьезно задуматься: ведь, как нас учит восточная мудрость, в жизни ничего не бывает случайного…

И потом, отчего это скептики вдруг отменили телепортацию? Может, в этом мире нет и телекинеза, левитации, телепатии, давайте еще интуицию, предвидение возьмем под сомнение…