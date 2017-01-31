Телепортация человека попала на камеру?

Возможна ли телепортация на текущем этапе технологического развития человечества? Многие из нас скажут, что нет. Тем не менее, в Интернете время от времени появляются загадочные записи, на которых запечатлено это фантастическое, казалось бы, явление. Убедитесь сами: ниже представлен ролик, снятый недавно в Японии автомобильным регистратором. Видео демонстрирует человека, появившегося буквально из ниоткуда на оживленной дороге.

Мужчина, одетый в светлый спортивный костюм и имеющий на плечах рюкзак, как будто возникает из параллельной реальности возле черного фургона. Приземлившись на автостраду, таинственный индивидуум быстро поднимается на ноги и как ни в чем не бывало куда-то убегает. Можно было бы предположить, что он упал с моста или вывалился из того самого фургона, однако после тщательного рассмотрения записи эти теории приходится откинуть в сторону.