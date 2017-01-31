Телепортация человека попала на камеру?

Возможна ли телепортация на текущем этапе технологического развития человечества? Многие из нас скажут, что нет. Тем не менее, в Интернете время от времени появляются загадочные записи, на которых запечатлено это фантастическое, казалось бы, явление. Убедитесь сами: ниже представлен ролик, снятый недавно в Японии автомобильным регистратором. Видео демонстрирует человека, появившегося буквально из ниоткуда на оживленной дороге.
Мужчина, одетый в светлый спортивный костюм и имеющий на плечах рюкзак, как будто возникает из параллельной реальности возле черного фургона. Приземлившись на автостраду, таинственный индивидуум быстро поднимается на ноги и как ни в чем не бывало куда-то убегает. Можно было бы предположить, что он упал с моста или вывалился из того самого фургона, однако после тщательного рассмотрения записи эти теории приходится откинуть в сторону.
В телепортацию верят многие пользователи Сети
Дело в том, что на ролике не видно, чтобы мужчина долго летел вниз или покидал машину. Он появляется примерно в метре над поверхностью дороги и выглядит сперва очень размытым, словно привидение. Лишь потом странный японец приобретает отчетливые очертания. Конечно, на улице идет дождь, и капли воды ухудшают обзор камеры, но не настолько же, чтобы материализовавшегося из пустоты человека можно было спутать с каким-либо другим явлением.
Кроме того, нельзя безболезненно спрыгнуть с моста высотой более шести метров или выпасть на полном ходу из машины – в этом случае наш неизвестный герой получил бы существенные травмы. Но на записи мы можем лицезреть, как он встает с дороги и резво удаляется с места происшествия. Это, вероятно, говорит о том, что мужчина не сильно пострадал. У некоторых пользователей Интернета, к слову, сложилось впечатление, что азиат убегал так быстро по причине, дабы не быть пойманным спецслужбами родной страны, посмотрите, он в этом поспешном бегстве, кажется, даже не заметил, что случайно телепортировался. Поэтому такой индивидуум непременно должен вызвать любопытство правительства.
Видео, впервые появившееся 19 января в социальной сети «Facebook», вызвало среди комментаторов неоднозначную реакцию. Кто-то из завсегдатаев сайта посчитал, что на записи действительно зафиксирован процесс телепортации. Кто-то заявил, что это самый обычный монтаж. Нашлись и такие пользователи, которые предположили, что неизвестный переместился не только в пространстве, но и во времени. То есть он сознательно (с помощью, скажем, машины времени) попал к нам из будущего, отчего и ведет себя так, словно все прекрасно понимает, а поспешно убегает лишь потому, чтобы не привлечь внимание окружающих, стараясь как можно быстрее затеряться в толпе людей.