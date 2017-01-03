Техники остановки внутреннего диалога

В нашей голове всегда присутствуют различные мысли, они как рой пчел кишат в ней. И каждая мысль ведет себя так чтобы привлечь наше внимание, которое прыгает с одной мысли на другую. В ответ на это приходит мысль, а зачем же все это надо? Получается что мысли сами всплывают где-то там в голове и пытаются вовлечь нас в переживание самих себя. Они занимают наш ум бесполезным разговором ни о чем. Мысли вовлекают нас в их собственный процесс и начинают нами управлять.

Мы начинаем думать о чем-то, переживать, отдавая энергию этой мысли, прыгая с одно мысли на другую. Этот беспрерывный процесс мешает сосредоточиться на самом важном, дойти до сути вещей, отыскать среди сотни вариантов правильный. И голос нашей интуиции беспрерывно говорит с нами, но мы не можем услышать его советов. Наш разум атакую тысячи бесполезных мыслей, наполняя нашу жизнь хаосом. В нашей голове идет постоянный диалог и это не дает нам сосредоточиться на решении конкретных задач. Мы бесконечно меняем свои цели, вместо того, чтобы начать воплощать замыслы в реальности.

Стоит заметить, что во многих эзотерических традициях, умение останавливать внутренний диалог является ключевым условием для успешного освоения магической практики.

Наша ежедневная усталость, как ни странно, во многом тоже спровоцирована ВД, а не просто физическими нагрузками. Чем больше мы погружаемся в мысли, самокопание, тем больше нашей энергии расходуется на создание ВД и меньше остается на жизненные необходимости. Люди, практикующие остановку ВД, и взявшие частично этот диалог под свой контроль, отмечали улучшение состояний и энергетического потенциала, какую бы нагрузку они не совершали.

ТЕХНИКА 1

Вы когда-нибудь наблюдали за течение ваших мыслей? Как они появляются, во что трансформируются, какие вызывают ассоциации и куда в конце концов деваются? Попробуйте рефлексировать это. Очень скоро вы сможете заметить, что большинство мыслей как бы не ваши. Они звучат в голове, сменяя одна другую. Просто наблюдайте за их течением. Именно наблюдайте, не цепляясь ни за одну из них, не придавая им силы. Просто наблюдайте общий фон. Через некоторое время мысли исчезнут.

ТЕХНИКА 2

Представить чёрный круг(шар) в центре некого виртуального пространства. Установить взаимосвязь этого круга и мыслей. Расположение круга в центре означает отсутствие мыслей, это его первоначальное, уравновешенное состояние. При возникновении каких-либо мыслей вы представляете как круг смещается со своего отцентрированного места, как-бы расстраивается. Чем ярче и сильнее мысль тем смещение больше, при поверхностных незаметных мыслях, круг слабо вибрирует. Ваша задача настроить круг, добиться его неподвижного состояния.

ТЕХНИКА 3

Выберите тихое место. Сядьте (лягте) поудобнее. Расслабьтесь. 1-5 минут посидите (полежите) концентрируя внимание на своём спокойном дыхании. Если вы полностью спокойны — внутреннее (эмоциональное) расслабление достигнуто. Теперь прислушайтесь. В голове (ушах) есть звук! Тихий звук. Для кого-то это будет гул, для кого-то — писк, обычно это звук напряжения, полугул-полуписк. Концентрируйтесь на этом звуке. При концентрации мысли исчезают… Если долго практиковать этот метод, то этот звук можно услышать в любое время и даже в шумных местах.

Рано или поздно, если вы упорно практикуете тот или иной метод, вы остановите внутренний диалог и сможете начать его контролировать усилием воли. Главное не лениться выполнять техники.