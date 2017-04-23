Техника NIG: как решить проблему любой сложности

Многие люди, приходя к психотерапевту или психологу, часто описывают те проблемы, с которыми они столкнулись. Или описывают то состояние, которое не устраивает их. Или эмоции, которые являются дискомфортными для них.

Но мало кто сразу может описать то, какой результат он хочет получить вместо этого. То есть. если эта проблема исчезнет или уйдет, что будет вместо этого?

Многих этот вопрос ставит в полный ступор. Люди настолько погружены в проблему, что они знают то, чего они не хотят, но не знают, чего они хотят вместо этого. В психологии давно известно, что стратегия «уйти от проблемы» малоэффективна по сравнению со стратегией «прийти к определенному результату». Не видя того, к чему человек идет, стремясь убежать от того, что его не устраивает, он остается годами на одном и том же месте.

На самом деле, на любую проблему можно посмотреть совершенно с другой стороны и увидеть, что в ней скрыто от нашего взгляда, от нашего сознания, заглянуть внутрь ее, сделав совершенно несложные шаги.

Возьмите 2 листа формата А-4 и цветные карандаши. Нарисуйте недоминирующей рукой (для левши недоминирующая рука — правая, для правши – левая): внутренний образ той проблемы или задачи, которую хотите разрешить.

Второй лист остается пустой. Подписываем в углу, даем название «Постороннему наблюдателю».

Положите эти листы на открытое пространство – на пол.

Станьте сначала на лист внутреннего образа задачи или проблемы, которую хотите решить.

Ответьте на вопросы:

1. Как я себя чувствую на этом месте?

2. Куда я смотрю?

3. Какие ощущения в теле?

Затем перейдите на лист «Посторонний Наблюдатель». И представьте, что смотрите на задачу (проблему) глазами другой личности.

Как смотрит посторонний наблюдатель со своей позиции на твою задачу (проблему) с этого места?

Вернитесь обратно на проблему, прислушайтесь к собственным телесным и эмоциональным реакциям.

Как теперь воспринимается проблема?

Что изменилось, а что осталось прежним?

Станьте еще раз на листок «Постороннего Наблюдателя».

Чем можете поделиться с человеком, у которого есть данная проблема?

Есть совет, иной взгляд на нее, рекомендации для этого человека?

Повторите шаг 5 и 6 (походите между проблемой и посторонним наблюдателем) пока не почувствуете, что упражнение себя для вас исчерпало и наступила ясность.

Источник: econet.ru