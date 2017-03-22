Техника «Черный куб»: ликвидация сложной жизненной проблемы

У вас сложная ситуация? Бывает. В жизни мы ни от чего не застрахованы. И бывают случаи, которые наваливаются на душу гранитной плитой и кажется что, ни что не способно её сдвинуть с места. Но это не так. Существует древний и очень действенный способ ликвидации сложной жизненной проблемы — техника «Черный куб».

В человека природа заложила скрытый ресурс, о котором он забывает практически сразу после рождения. И имя этому ресурсу — подсознание. Так было не всегда, наши предки знали об этом чудо-ресурсе и умели им пользоваться. Они умели слышать свое подсознание, следовательно, действовали в соответствии с требованиями души и сердца исходя из всех житейских факторов. Давайте обратимся к опыту наших пра-пра-праотцов и сделаем так же. Следовательно, если у вас есть сложная проблема, и вы не видите пути её решения — воспользуйтесь данной техникой, высвободите подсознание, которое поможет вам решить проблему.

Перейдем непосредственно к древней технике «Черный куб»:

Подсознание наиболее сильно открывает свои двери во время сна, поэтому технику нужно проводить перед сном. Когда человек спит, его подсознание бодрствует и активничает на полную катушку. Главное услышать и расшифровать послания. Любые самовнушения, техники и аутотренинги следует проводить перед отходом ко сну, тогда вы получите действенный результат.

Технику следует проводить в одиночестве, вдалеке от посторонних звуков. Выключите телевизор, радио и плеер. Уйдите в комнату подальше от звуков стиральной или посудомоечной машины, холодильника и капающей воды из крана. Лягте поудобней, хотя впрочем, можете принять любую наиболее удобную позу для вас. Закройте глаза. Постарайтесь убрать все мысли и послушать тишину. Сосредоточьтесь на тишине. Начните различать шумы и силу волн. Потихоньку освобождайте место от шума и наполняйте пространство позитивными мыслями. Не нужно ходить по кругу проблемы. Отложите её в сторону. Думайте о хорошем, даже в самой сложной жизненной ситуации, есть о чем хорошем подумать. Оно может совершенно не касаться сегмента проблемы, а наоборот лежать в совершенно иной плоскости. Уволили с работы? Подумайте, что теперь у вас есть больше времени провести с дочерью. А она у вас такая хорошая! Одним словом — найдите для себя то, что вас порадует. Таким образом, вы настроите на одну волну душу и подсознание. Мозг начнет отключаться, уходить в пелену, а разум затуманиваться.

На грани полного отключения вам необходимо явно представить черный куб. Нарисуйте все грани, качество поверхности, размеры. Куб вертится перед вашими глазами (с учетом того, что они у вас закрыты) показывая все грани и углы. А теперь представьте, что внутри куба заточена ваша проблема. Мысленно возьмите многогранник в свои руки. Он полностью закрыт, все грани недвижимы, «двери» нет, а его чернота напоминает бездну. Вертите его в руках, гладьте пальцами, ощупывайте и пытайтесь сложить (вернее раскрыть) головоломку. Этот куб существует и у него есть решение. Просто пока вам эту головоломку не решить, но решение есть и оно внутри. Это как кубик-рубик.

Крутите, вертите, вглядывайтесь в грани, ищите отличия одной грани от другой, потрогайте подушечками пальцев углы. Не думайте о проблеме, а думайте лишь о том, как открыть многогранник, ведь решение проблемы лежит внутри него. Работая с кубом, и пытаясь найти решение ребуса, вы будете стучаться в подсознание. Поэтому собирайте головоломку достаточно долго. Пусть стук в дверь подсознания будет сильным, требовательным и монотонным. Стучите — и вам откроют!

Не ждите, что после одного сеанса придет решение. Вы же не забыли, что говорим мы не о пустяшном деле, а о серьезной и тяжелой проблеме. Наскоком её не решить. Продолжайте стучаться в подсознание. Из вечера в вечер проделывайте данную технику и тогда в одно прекрасное утро вы четко осознаете, что вы решили головоломку — куб вам уже поддался и открылся ночью. То, что вам откроется — это и есть самое верное решение, нравится оно вам или нет. Внутри куба будет лежать наиболее приемлемое решение в вашей жизни. Иногда вы сможете услышать от подсознания не то, что хотели. Например то, что конкретного человека нужно отпустить, а не искать инструменты по его удержанию. Не спорьте с подсознанием. Это просто глупо.

Запомните, что подсознание никогда нельзя торопить. Оно и только оно знает, когда пришел момент открыть вам дверь, т.е. вашему желанию для получения правильных ответов. Если вы научитесь обращаться к своему подсознанию и вмените это в каждодневную практику, то сможете коренным образом изменить свою жизнь в лучшую сторону. Дальше вы сможете «разговаривать» с подсознанием не только пред сном, но и в любой момент суток и в любом положении. Люди, которые с этой техникой идут рука об руку, могут даже за рулем автомобиля, стоя в пробке, закрыть глаза на несколько секунд (чуть дольше, чем обычное моргание) обращаться к своему подсознанию, т.е. внутреннему миру и получать ответы.

Стучитесь — подсознание дома ожидает вас в «гости» с приготовленным пирогом с начинкой из ответов. Будьте счастливы!

Источник econet.ru