Тайный клад атамана «Перекати-поле»

Неподалеку от деревни Бор Бельково рядом с бродом через речку Вруда в феврале 2012 года искатели сделали предварительные расчеты для обнаружения следов золотого схрона видного деятеля времен Гражданской войны Атамана Булак-Балаховича. Эти мифические богатства искали долгие десятилетия. По легенде, со времен Гражданской войны, передаваемой из уст в уста уже несколько поколений, в этом месте Булак закопал огромную бочку, доверху набитую золотом. Исследователи и задались вопросом, а действительно ли существует такой клад. Тогда какова природа его появления, откуда у Атамана могло взяться столько несметных сокровищ?
Происхождение Станислава Балаховича довольно простое. Он из обычной семьи польского зажиточного крестьянина. Родился в феврале 1883 года. Умер в 57 лет в мае 1940 года. По религиозным убеждениям семья была католической. Достаточно обеспеченный его отец Никодим смог оплатить своему старшему сыну хорошее религиозное образование в Петербурге, в надежде, что сын станет хорошим священником. Однако сын не оправдал надежды отца, а выбрал свой путь и пошел служить в кавалерию царской армии.
Согласно рассказам периода Гражданской войны, у Атамана Балаховича была особая кличка – Булак, в переводе означающая «Перекати-поле». Он так гордился этой кличкой, что даже сделал её частью своей новой фамилии и стал Булак-Балахович. В короткие сроки Булак смог побывать в кавалерии Русской царской армии, потом на стороне большевиков в Красной армии, затем переметнулся к белым и стал генералом Белой армии, позже генералом Войска Польского, в Белорусской армии стал командующим, и даже был консультантом будущего диктатора Франка в Испании.
По свидетельствам очевидцев того исторического периода, Булак был личностью неординарной, активной, неугомонной. По характеру Балахович был очень властным, настоящим лидером, сумевшим легко сагитировать и повести за собой толпу простых неграмотных людей. Он никогда не руководствовался политическими взглядами, а только своим личным интересом. Никакой своей идейной борьбы он не вел, лишь разбоем среди мирного населения промышлял, прикрываясь политическими лозунгами. В любой динамически меняющейся политической ситуации он всегда с легкостью предавал своих вчерашних союзников и просто подстраивался под новую власть, каждый раз, легко уходя из-под ареста.
За вольность и претворение в жизнь политики народовластия сначала простое крестьянское население воспринимало Балаховича в роли освободителя. Булак выдавал себя за сторонника самоопределения народов России, а по сути, придерживался махровой анархии. Атаман был очень популярной личностью у поляков. Они его не просто знали, а принимали буквально за своего национального героя. Да и в Белоруссии «Перекати-поле» пользовался огромным авторитетом. Он считался почитаемым героем среди белорусских националистов, которые видели его ярым бойцом за белорусскую государственность.
Атаман был достаточно любим своими солдатами за внимательное отношение к ним с его стороны. Он тщательно следил за тем, чтобы его подчиненные всегда были обуты, одеты, накормлены и в бытовом плане находились во всевозможном достатке, полноценно отдыхая после боевых действий.
Наряду с таким почитанием и любовью одних существовало и резко контрастное противоположное отношение к деятельности Атамана других. О лютых зверствах, массовых убийствах и немыслимой жестокости атаманской банды коренные жители в Белорусском Полесье и на Псковщине до сих пор рассказывают с содроганием.
Куда бы ни заносило Атамана, и в какой бы армии он не воевал, везде после его деятельности оставался кровавый след. К примеру, в апреле 1921 году на станции Талко им лично был застрелен железнодорожник только за задержку с ремонтом атаманского вагона. На другой железнодорожной станции Ерейцы расстрелял начальника разъезда по причине задержки отправления атаманского поезда. У следующей станции Дорбона, когда машинист объяснил Атаману снижение скорости поезда падением пара в котлах паровоза, ухмыляясь, предупредил, что сейчас пара станет вдоволь и приказал заживо бросить железнодорожника в паровозную топку.
Свои дикие зверства в отношении мирного населения Атаман Булак объяснял чрезвычайной необходимостью через кровь и террор довести ненависть крестьян к большевикам до абсолютного лютого озверения, чтобы вызвать крестьянское восстание и утопить комиссаров в пламени народного гнева. Балахович надеялся при этом воспользоваться ситуацией и выторговать себе определенные политические преференции, в частности право на относительную автономию в районе.
Всё награбленное у населения добро Булак-Балахович по одной из версий переправил через линию фронта, а по другой где-то спрятал, когда ожидания мятежа оказались пустыми, и он переметнулся к Белякам. На территории, контролируемой белогвардейцами, Балахович продолжал активно участвовать в грабительских набегах на местных крестьян. Во всевозможных карательных мероприятиях против лиц лояльных советской власти, применяет жестокие порки и насилие в отношении не подчиняющихся его требованиям людей.
В конце февраля 1919 года банда во главе с Атаманом совершила успешный налет на город Гдов (сегодня это город Псков), принесший налетчикам миллионные доходы в совокупности с военным снаряжением и, дорогими тогда в голодное время, продуктами. По захваченному городу со слов очевидцев того времени бродили и орали пьяными голосами развязные солдаты, одетые в красноармейскую форму и внешним видом далеким от армейского устава, с патлатыми развивающимися шевелюрами и очень наглыми манерами. Подчиненные Балаховича занимались вымогательством, открытым грабежом, мародерством и насилием, вешая непокорных и провинившихся людей прямо на уличных фонарях. Кроме того, Атаман пошел на прямой подлог, начав печатать и распространять фальшивые керенки.
Во время бегства из Пскова в конце лета 1919 года, награбленное богатство мешало быстрому продвижению Атамана в Эстонию. Балахович решил закопать драгоценности и оружие возле речки Вруда, рядом с последним селением Бор Бельково, встретившимся балаховцам на пути. Однако по свидетельству искателей, вдоль и поперек исследовавших здешние места, это всего лишь легенда, очень характерная для такого авантюриста как Атаман Булак-Балахович.
Источник: http://tainy.net/