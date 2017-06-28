Тайный клад атамана «Перекати-поле»

Неподалеку от деревни Бор Бельково рядом с бродом через речку Вруда в феврале 2012 года искатели сделали предварительные расчеты для обнаружения следов золотого схрона видного деятеля времен Гражданской войны Атамана Булак-Балаховича. Эти мифические богатства искали долгие десятилетия. По легенде, со времен Гражданской войны, передаваемой из уст в уста уже несколько поколений, в этом месте Булак закопал огромную бочку, доверху набитую золотом. Исследователи и задались вопросом, а действительно ли существует такой клад. Тогда какова природа его появления, откуда у Атамана могло взяться столько несметных сокровищ?

Происхождение Станислава Балаховича довольно простое. Он из обычной семьи польского зажиточного крестьянина. Родился в феврале 1883 года. Умер в 57 лет в мае 1940 года. По религиозным убеждениям семья была католической. Достаточно обеспеченный его отец Никодим смог оплатить своему старшему сыну хорошее религиозное образование в Петербурге, в надежде, что сын станет хорошим священником. Однако сын не оправдал надежды отца, а выбрал свой путь и пошел служить в кавалерию царской армии.

Согласно рассказам периода Гражданской войны, у Атамана Балаховича была особая кличка – Булак, в переводе означающая «Перекати-поле». Он так гордился этой кличкой, что даже сделал её частью своей новой фамилии и стал Булак-Балахович. В короткие сроки Булак смог побывать в кавалерии Русской царской армии, потом на стороне большевиков в Красной армии, затем переметнулся к белым и стал генералом Белой армии, позже генералом Войска Польского, в Белорусской армии стал командующим, и даже был консультантом будущего диктатора Франка в Испании.

По свидетельствам очевидцев того исторического периода, Булак был личностью неординарной, активной, неугомонной. По характеру Балахович был очень властным, настоящим лидером, сумевшим легко сагитировать и повести за собой толпу простых неграмотных людей. Он никогда не руководствовался политическими взглядами, а только своим личным интересом. Никакой своей идейной борьбы он не вел, лишь разбоем среди мирного населения промышлял, прикрываясь политическими лозунгами. В любой динамически меняющейся политической ситуации он всегда с легкостью предавал своих вчерашних союзников и просто подстраивался под новую власть, каждый раз, легко уходя из-под ареста.