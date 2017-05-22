Тайные апокалиптические убежища мировой элиты в океане

В 2012-2013 годы мировая элита, если верить некоторым исследователям, планировала устроить на нашей планете ядерный катаклизм. Именно для этого наиболее влиятельные личности раскручивали так называемый проект «Апокалипсис-2012», стараясь запугать землян грядущей катастрофой, якобы предсказанной календарем майя.

Однако конец света так и не наступил. Многие верят, что планам сильных мира сего помешало нечто извне – например, инопланетяне разрушили подземные города-убежища, где собирались пересидеть бедствие богатейшие люди Земли, политики, серые кардиналы, а также крупные бизнесмены и ученые (сообщает esoreiter.ru).

Сейчас на человечество снова обрушился поток информационного запугивания. То нам угрожают началом Третьей мировой войны, то страшат падением гигантского метеорита, то предрекают извержение Йеллоустонского супервулкана, то уверяют о скором начале страшной пандемии. Мол, готовьтесь, люди к тому, что большинства из вас в ближайшем будущем не станет. Это не может не вызывать опасений, что элита вновь планирует для землян некий «глобальный сюрприз». Однако сами сильные мира сего, надо полагать, постараются обезопасить себя от данного катаклизма, которому они подвергнут наш уютный «голубой шарик». Вот только как?

Мировая элита готовит Апокалипсис?

Совсем недавно всплыла информация о том, что правительство Соединенных Штатов строит или уже построило подводные базы в восточной половине Тихого океана и в Атлантическом океане. Эти расположенные на большой глубине бункеры, оснащенные по самым совершенными технологиям и снабженные огромным запасами всего необходимого, и станут убежищем для «избранных». Такие факты были обнаружены доктором политологии Ричардом Саудером. Эксперт узнал, что некому Джону Крейвену еще в пятидесятые годы прошлого века приказали возглавить данный проект. Работать приходилось на глубине почти шести километров.

Проект, получивший название «The Rock Side Project», предусматривал три различных варианта возведения подводных баз. Базы эти должны были иметь огромные размеры и позволять посредством глубоководных шлюзов пропускать по нескольку больших военных субмарин. И это только то, что касается США. Саудер отмечает, что для принятия мер по защите мировой элиты от глобальных катастроф всюду в мире тратятся колоссальные средства, никак не отражающиеся в бюджетах государств. Существование подводных объектов, где в случае чего планируют «отсидеться» самые влиятельные земляне и обслуживающий их персонал, держат в строгом секрете. Даже если всей мировой общественности сегодня доподлинно станет известно об этих бункерах, это ничего не изменит. Например, что с того, что все знают о бесчинствах США на мировой арене? Как мировая общественность может этому помешать?..

Чего же хотят в итоге правители Земли? Считается, что они желают сократить население планеты до пятисот миллионов человек. Людей, по их мнению (или заблуждению) расплодилось слишком много, ресурсов на всех не хватает, а новых граждан рождают в основном представители не интеллектуального большинства. Иными словами, мировое правительство считает, что полмиллиарда человек (причем самых лучших) – оптимальное число, да и управлять таким «стадом» будет гораздо легче. Это и станет тем «Новым мировым порядком», о котором так часто говорят конспирологи.

Правда есть еще надежда, что Высшие силы снова не позволят устроить Апокалипсис и придут на помощь землянам. Если мы, конечно, будем достояны такой помощи…