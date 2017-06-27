Тайны наших снов

Сны — это одно из самых загадочных феноменов в мире. Множество ученых пытались определить их природу, среди них можно назвать и известных всему миру Фрейда, Юнга и многих других. По мнению Ф. Ницше, сон – это отдых от реальности. Шопенгауэр был уверен в том, что сон – это часть смерти. А Фрейд считал сон не только как нечто такое, что имеет отношение к функционированию головного мозга в период бодрствования, но и послания, зашифрованные подсознанием сознанию.

Известны и трактовки природы сна религиозного толка. В христианстве сон воспринимается как откровение Божье. Более того, в Священном Писании можно найти подтверждения этому утверждению (видение худых коров ознаменовало голод в Египте). Жена Пилата, под воздействием сна, посоветовала супругу не выносить приговор Иисусу Христу.

Необходимо отметить, что вещие сны — это одна из самых больших тайн, с которыми приходилось сталкиваться людям. С физиологической точки зрения такие сны невозможны, однако такая наука как морфеология пытается приоткрыть завесу этой тайны. Данная наука руководствуется терминами нейрофонные волны и психологические фантомы. Психологические фантомы – это те образы, которые формируются под воздействием множества переживаний, которые человек испытывал на протяжении своей жизни. Нейрофонное поле активизируется в интеграции с фантомами, что может провоцировать вещие сны. Иными словами, человек заранее фиксируется на определенном развитии активности, и когда подобные действия он выполняет наяву, то у него возникает впечатление, что увиденный им сон является пророческим. Таким образом, сны, определяющие будущее, являются ничем иным, как настроем того или иного человека на определенного рода действия, эмоции, взаимоотношения.

В истории сохранилось немало описаний вещих сновидений. Так, в источниках древности можно найти свидетельства, что император Марциат в ночь смерти Аттилы увидел во сне его сломанный лук. Как утверждают историки, покушения на Цезаря могло и не произойти, если бы он обратил внимание на сны своей супруги Кальпурии.

В период Средних веков, также известно немало случаев вещих сновидений. Так, принято считать, что великий гений Леонардо да Винчи большинство своих открытий сделал во сне, после чего зашифровал их письменно. Данте после своей кончины явился сыну во сне и подсказал, где хранится текст «Божественной комедии». Всемирно известная периодическая таблица химических элементов Менделеевым была также увидена во сне.

Существует множество свидетельств и простых людей, которые также видели пророческие сны. Так, в 1883 году сотруднику бостонской газеты Эдуарду Сэмпсону во сне привиделась масштабная трагедия, которую он в мельчайших подробностях записал сразу же после побуждения. В его рассказе говорилось о туземцах острова Праломе, которых огромные потоки грязи смыли в море. Все это сопровождалось громовыми раскатами, а завершилось мощным взрывом, уничтожившим остров Праломе.

Редактор газеты увидев рассказ на столе журналиста и, приняв его за телеграфное сообщение, напечатал в газете. Материал об ужасной катастрофе был перепечатан самыми важными американскими изданиями. Никакого продолжения этой истории не последовало, поэтому многие газеты уже собирались публиковать опровержения, как начали приходить сообщения о трагедии, которая произошла в Индийском океане. На острове Кракатау проснулся вулкан, и спустя несколько дней там произошло извержение. Остров ушел под воду. В напечатанной статье и в катастрофе отличались лишь названия двух островов. Через много лет Эдуард Сэмсон получил в подарок от исторического общества старую карту, на которой остров Кракатау носил название… Праломе (именно таковым было туземное название острова).

А в апреле 1912 года молодая жительница США увидела странный сон, в котором ее мать, вместе с множеством других людей, спасается после кораблекрушения в ледяной воде. Позже было установлено, что мать этой женщины была среди пассажиров, которым удалось спастись после крушения «Титаника». Но о том, что мать намеревалась плыть на теплоходе в Америку, женщине ничего не было известно…

Согласно предположениям ученых, в один и тот же период времени существует сразу несколько параллельных реальностей. И с некоторыми из них человек может общаться. Наиболее простым проявлением подобного общения и есть сон. Вполне вероятно, что именно поэтому все то, что человек видит во сне, кажется ему нереальным. В сновидениях события развиваются с огромной скоростью, и за 8-9 часов сна человек успевает прожить не только недели, но месяцы и даже годы своей жизни.

Во Вселенной все состоит из атомов. Невооруженным глазом человек не может их увидеть, но это совершенно не означает, что их не существует. Атомы постоянно колеблются, обладают различной скоростью, частотой и направлением. Человек может их увидеть, когда эти атомы объединяются в молекулы, иными словами – материальный мир. Однако если предположить, что человек приобрел способность двигаться с такой же скоростью и частотой, с какой в подсознании проносятся сны, то посторонний наблюдатель не смог бы увидеть такого человека, поскольку человеческий организм (органы чувств и зрение) не способны фиксировать подобного рода движение.

Таким образом, если предположить существование другого мира, двигающегося быстрее, чем можно представить, человек не ощутил бы его присутствия. А человеческое подсознание способно это сделать. Именно по этой причине, как говорят ученые, у людей часто возникает впечатление, что они уже где-то видели незнакомого человека, либо когда-то чувствовали незнакомый запах или были в незнакомом месте. Однако вспоминать подобные моменты совершенно бесполезно, поскольку все это случается в точке соприкосновения параллельных миров.

В Пенсильвании примерно полвека назад случилось страшное и в тоже время странное происшествие: двое сыновей фермера Кокса исчезли. Мальчикам было 5 и 7 лет. Ребята пошли на прогулку в лес и пообещали вернуться домой к обеду. Но не вернулись даже к вечеру. Родители на протяжении ночи вели поиски, а утром к ним присоединились соседи. Они безрезультатно прочесывали лес, а затем родители обратились за помощью к шаманке из индейского поселения неподалеку от фермы. Та попросила принести снимки детей, а когда их рассмотрела, то заявила, что мальчики в ином мире, но не умерли, а попали в другое измерение. Поэтому шаманка отказалась помочь.

Родители в отчаянии обратились к американцам, при помощи радио и газет с призывом о помощи. Через некоторое время им позвонил фермер по имени Джейкоб Дилберт, который жил в 13 милях от их фермы. Он рассказал, что видел странный сон, в котором он бродил по незнакомому ему лесу и возле поваленного дерева видел тело мертвого оленя. Потом он заметил под кустом детский башмак, а рядом текла река. А недалеко от реки был овраг, в котором он заметил тела двух мертвых мальчиков. Более того, этот сон повторялся несколько раз. В описании Джейкоба родители узнали место, где всей семьей отдыхали. Они добирались туда три дня, и уже в дороге Дилберт вновь увидел то же сновидение. А утром они обнаружили и речку, и упавшее дерево, и овраг, и детский башмак, и тела двух мертвых детей.

На телах мальчиков врачи не обнаружили никаких повреждений или следов насилия. Причина смерти так и не была установлена. Все попытки полиции разобраться в ситуации также были безуспешными. Свою версию произошедшего выдвинул парапсихолог из США Б.Гордон. После изучения всех подробностей он заявил о том, что по каким-то неизвестным причинам дети провалились в пространственно-временную дыру, попав в другой штат. А погибли потому, что увидели нечто такое, с чем не смогла правиться детская психика, либо просто потому, что детский организм не выдержал таких нагрузок.

Интересный случай произошел и осенью 1974 года с Робертом Вайомингом. Он отправился на охоту, и очень скоро увидел огромного бизона, который был в нескольких десятках метров от него. Мужчина прицелился и выстрелил. К изумлению охотника, пуля пролетела примерно 15 метров, после чего медленно упала на землю. Это повергло Вайоминга в шок. Однако затем произошло такое, что потрясло мужчину еще больше. Рядом с собой он увидел подобие космического корабля и странных существ. Они приблизились к охотнику и справились о его самочувствии. О том, что было дальше, — Вайоминг не имел никакого представления, поскольку очнулся уже в больнице, куда его привез лесной охранник.

Еще один интересный случай зафиксирован летом 1943 года военные корабли США двигались у Алеутских берегов и на радарах заметили японские корабли, которые двигались навстречу им. Командир приказал открывать огонь. За полчаса было выпущено боле 210 тонн снарядов. Моряки на американских кораблях увидели, что вероятный противник на обстрел никак не реагирует. После того, как все стихло, было установлено, что никаких доказательств наличия японских кораблей в том месте нет. Уже по окончании войны на основе документов было выяснено, что в тот день в данном районе кораблей вообще не было.

Есть немало свидетельств того, что такие временно-пространственные дыры существуют. Исследователи говорят о том, что связь между внезапными пропажами людей и вещими сновидениями вовсе неслучайна. Более того, со временем человек научится использовать свои сновидения, как самый дешевый вид транспорта. Согласно утверждениям экспертов, такие дыры – это своего рода мосты в пространстве, по которым можно попасть не только в любое место на планете, но и в другой мир.

Таким образом, можно смело говорить о том, что феномен сновидений вовсе не так прост и не зря все живые организмы наделены способностью видеть сны. В настоящее время во всем мире исследованием природы сновидений занимаются специализированные научные институты. Но сны имеют множество тайн и загадок, поэтому основная задача науки состоит в том, чтобы пролить хоть немного света та этой загадочный феномен.

Источник: http://tainy.net/