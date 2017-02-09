Тайное общество рыцарей розы и креста

Когда речь заходит о тайных обществах, большинство вспоминает о масонах. Но существует более таинственное братство – «Рыцарей розы и креста» или иначе, розенкрейцеров. Вся информация об этом тайном обществе связана с мистикой. Многие эксперты до сих пор теряются в определениях, чем отличается масонство от розенкрейцерства. Легенды утверждают, что основателем братства стал в 17 веке Христиан Розенкрейц. Но до сих пор неизвестно, является ли этот человек реальным лицом или вымышленным историческим персонажем.

Допустим, что Христиан Розенкрейцер существовал на самом деле. Тогда остановимся на известной информации о нем. Родился Христиан в 1378 году, в немецкой дворянской семье. Ребенком его отдали на воспитание в монастырь. В 16 лет ему удалось уйти в паломничество на Святую землю. Дорога была длинная. В пути он встретился с последователями учения Кабаллы, которые посвятили его в знания тайного учения. Он отправился в Марокко, где в течение двух лет осваивал мистические знания древнего Востока.

После возвращения в Европу, Христиан пытался поделиться своими знаниями с богословами, но те отказались воспринимать учение, которое пропагандировал Христиан Розенкрейц. Вернувшись в свой монастырь в Германии, Розенкрейц в 1407 году основал Братство Розы и Креста. Вначале его участниками стали ближайшие друзья Христиана. Считается, что умер Розенкрейц в 1484 году. Тайное место его захоронения удалось найти только в 1604 году. В склепе находились несколько магических артефактов и письменные трактаты. На основании этих трактатов, позднее, были изданы манифесты о розенкрейцерах. Сразу, после обнародования этих записей, мистическое общество стало популярным среди влиятельных людей в Европе. Церковь воспротивилась распространению учения розенкрейцеров и руками ордена иезуитов стала преследовать членов Братства Розы и Креста. До середины 17 века розенкрейцеров поддерживали протестанты, часто скрывая их в своей среде.

Шло время. Организации розенкрейцеров функционировали во многих странах мира. Часто тайную деятельность розенкрейцеров связывали с разными теориями заговоров: например, убийством императора Петра III и с историей по передаче престола российского Екатерине II или событиями октябрьской революции 17-го года. Согласно учению розенкрейцеров, вся деятельность тайного общества имела мистический характер, а не практический. Считается, что розенкрейцеры стали предшественниками, наставниками и даже соратниками иллюминатов, масонов и прочих тайных течений, имеющих цель установить новый мировой порядок.

В России 18 век получил название «немецкого» века. Этому способствовали две императрицы с именем Екатерина, правившие российским государством в начале и завершении века. Еще одну императрицу – Анну Иоановну, прожившую 20 лет в немецком окружении, можно также считать немкой по национальности. А Петр III происходил из Ольденбургской ветви, относящейся к немецкой династии. Во время «немецкого» столетия в Россию массово приезжают немцы, занимая ключевые должности в системе управления государством. Привезли они «с собой» в Россию и масонство, включая розенкрейцерство. Считается, что первое «отделение» розенкрейцеров начало функционировать в России с 1782 года и руководил им немец Шварц. Основу организации составляли немцы, они и были учителями и духовными наставниками, работающими с русскими последователями Христиана Розенкрейцера. Первое время русские розенкрейцеры именовали свое общество «Орденом Златорозового креста» и действовали внутри масонской ложи. За короткий срок Шварцу удалось отобрать людей, способных и заинтересованных работать в среде розенкрейцеров. Но серьезных шагов российские розенкрейцеры не успели сделать: смерть Шварца и отъезд всех немецких инструкторов фактически парализовало работу Братства.

Через некоторое время и Екатерина II начала борьбу со всеми тайными обществами, увидев в их деятельности угрозу для своей власти. Так получилось, что розенкрейцеры пострадали больше всех: их типографии разгромили, литературу изъяли, руководителя заточили в Шлиссербургскую крепость, а членов Братства выслали за пределы столицы. На протяжении 19 века российские, значительно поредевшие, отделения розенкрейцеров действовали внутри многочисленных масонских лож. Братство активизировалось во времена русских революций, но русские участники братства Розы и Креста практически не имели никакого отношения к настоящим розенкрейцерам, к тому же они не имели связи с международным обществом розенкрейцеров. Русские розенкрейцеры были только теоретиками и делали попытки соединения философских, мистических и христианских принципов. Тем не менее, накануне Второй мировой войны розенкрейцеров обвинили в шпионаже в пользу Германии, после они подверглись аресту, а их руководителя, Бориса Зубакина, расстреляли.

А в это время в Германии осуществлялась операция под кодовым названием «Роза и Крест». Институт Аненербе занимался поиском древнего наследия ордена розенкрейцеров. Немцы знали, что члены ордена были выдающимися алхимиками, умели управлять человеком через энергетическую оболочку, а также владели умением астрального путешествия души человека по иным мирам. Они проводили опыты по управлению энергетическим телом, используя заключенных из концлагерей. И хотя нацисты достигли определенных результатов, но обеспечить вечную жизнь кому-нибудь из главарей фашистского рейха так и не удалось.

В докладе сотрудников Аненербе Генриху Гиммлеру говорилось, что результаты работы по программе розенкрейцеров оказались обнадеживающими, особенно в области развития способности управления органами чувств. Ученые утверждали, что разрабатывают методы, которые позволят улучшить боеспособность германских солдат. Несмотря на такой победный рапорт, розенкрейцовские разработки так и не дошли до немецких солдат. Провалом закончилась для немцев попытка повторить успехи розенкрейцеровских алхимиков. Германии для ведения войны необходимо было золото, которое они надеялись получить путем создания субстанции со свойствами «философского камня», а также, используя опыт розенкрейцеров, путем химических реакций, немцы желали получить металлы, необходимые для производства военной техники. Не все опыты завершались неудачно, были и обнадеживающие результаты. Ясно одно, если бы сотрудникам Аненербе было предоставлено еще время для исследований – результат войны мог бы быть иным.

Сегодня вопрос о том, являются розенкрейцеры в России наследниками тайного мистического Братства Розы и Креста остается открытым. В настоящее время на российской территории функционируют 2 организации розенкрейцеров. Первая называется — «Древний мистический орден Розы и Креста», свою основную задачу они определяют следующими словами- «Самая широкая терпимость при самой строгой независимости». Второй является Международная Школа Золотого Розенкрейца. В ней зарегистрировано несколько сотен последователей Розенкрейцера. Общество осуществляет огромную работу в пропаганде учения среди юного поколения (используются аллегорические сказочные рассказы), а также проводит храмовые службы, используя особые ритуалы.

У розенкрейцеров есть свои легенды. Так они часто ссылаются на якобы имеющиеся документы о том, что орден розенкрейцеров существовал уже в 1188 году. Тогда одна из групп Приората Сиона получила название «Орден истинного Креста и Розы». Мало того, розенкрейцеры утверждают, что история розенкрейцеров идет со времен постройки великих пирамид. Сам магистр Приората Сиона внушал, что розекрейцерство является самой древней, секретной и мистической системой, корни которой идут со времен древнего Египта. Многие столетия орден оставался совершенно неизвестным. А Христиан Розенкрейцер, в этих легендах, проходит как выдуманная историческая личность.

Большие споры вызывает название «розенкрейцеры». По одной из версий — это название указывает на распятие Христа. По другой – связано с, изображаемыми на щитах рыцарей-тамплиеров, красными крестами. Согласно философии розенкрейцеров, Крест означает шипы Розы. А совместно Крест и Роза символизируют идеальное равновесие мужской и женской сущности. Но это всего только предположения, а значит есть возможность разгадать эту тайну.

Несомненно, развитие науки и труд во имя блага общества, да еще и под покровом скромности – это хорошо. Но если добрые дела окружают тайной, то никто не поверит, что за секретностью скрыты благие намерения. Общество давно научилось отождествлять скрытность со злым умыслом, поэтому чаще всего, любая тайная деятельность вызывает подозрение или активное противодействие.

Вот и история розенкрейцеров, скрытая от всех, окруженная тайнами и мистикой, приводит к мысли, что за всеми этими атрибутами таинственности скрывается простейшее желание скрыть информацию о реальных делах этого таинственного братства.

Источник: http://tainy.net