Тайная космическая программа мировой элиты

Сторонники мирового заговора уверены, что иллюминаты давно владеют фантастическими технологиями, которые они используют для освоения космоса в своих корыстных целях. Что они давно базируются на Луне и Марсе, только все это тщательно скрывается от широкой общественности. Вот только тайное рано или поздно становится явным, поскольку даже самые «великие секреты» все равно вырываются на свободу. Жаль, поверить в них порой очень трудно…

Есть две теории, откуда мировая элита взяла фантастические технологии. Одна из них гласит, что все это получено благодаря крушениям НЛО, например, об этом подробно говорится в документальном фильме, посвященном в первую очередь секретной американской базы «Зона 51»

Согласно второй теории, инопланетяне и пришельцы из параллельного мира (из будущего) никогда бы не позволили землянам воспользоваться их технологиями. Да вот беда, на Земле достаточно своих гениев, которые давно уже изобрели и вечный двигатель, и антигравитационную технологию, и бесплатную «нулевую» энергию, и многое-многое другое, что граничит с фантастикой в нашем понимании, однако все эти изобретения захватили иллюминаты и теперь используют в своих корыстных целях. Сами же изобретатели или доживают свой век в безвестности и страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, или просто бесследно пропали из этого мира.

Бывший консультант НАСА Ричард Хогланд – один из тех, через кого просочилась некоторая информация о тайных космических программах мирового правительства. По его мнению, всегда находились люди, которые допускали утечку секретной информации о Луне и Марсе, однако мировому правительству все это было легко сводить к шутке и фантазии некоторых журналистов – и это прекрасно работало. Тем не менее, пишет Хогланд, он был свидетелем, как в 1976 году земной корабль «Викинг» осуществил посадку на Марсе, вместе с другими работниками NASA и работниками канала Эн Би Си Ричард в тот момент находился в ЦУПе космического агентства и на мониторе видел все это в цветном изображении. Именно тогда все обратили внимание, что небо на Красной планете голубое. В последствие сотрудники НАСА сделали его желто-коричневым. Все это лишь часть тайной космической программы мировой элиты…

Майор в отставке Роберт Дин принимал участие в еще одной засекреченной программе – по изучению реальной угрозы от инопланетян. Пришельцы находятся на Марсе, говорит он, по меньшей мере, полтысячи лет. В экваториальной части Красной планеты расположена их крупнейшая, до сих пор действующая, база, снятая в свое время аппаратом «Маринер». Так получилось, что сотрудники НАСА допустили утечку этой информации, однако они легко выкрутились из этого положения – не тогда ли появилась версия, что аэрокосмическое агентство вообще не осуществляло полеты ни на Луну, ни на Марс, а все это просто снимается в павильонах Голливуда или на каких-то секретных заброшенных островах?

При этом, утверждает Дин, мы летаем и на Луну, и на Марс уже давно и регулярно, сталкиваясь и имея контакты и высокоразвитым инопланетным разумом. Более того, в мире существует наука более развитая, чем официальная, и ей, по меньшей мере, уже сто лет, в то время как все человечество пользуется устаревшими знаниями и технологиями, пребывая в нищете и невежестве. А ведь передовая наука давно открыла, например, энергию «нулевой точки», то есть безграничную и совершенно бесплатную энергию, которая могла бы сделать жизнь на Земле раем. Не говоря уже о прочих фантастических открытиях. Однако мировой элите это не нужно, иначе они утратят власть над миром.

У теневого правительства есть не только своя передовая наука, но и своя армия, флот, космические программы, и все это базируется на фантастических технологиях, о которых человечество даже не догадывается, часто приписывая некоторые необъяснимые явления, происходящие в нашей жизни, пришельцам и инопланетянам. Но вряд ли иллюминаты согласятся когда-нибудь все это подарить миру, поскольку для них важнее всего — сохранить власть над ним…