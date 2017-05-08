Тайна уникального артефакта — гранитной Царь-ванны

Воистину не зря говорится, что, имеем не ценим, а потеряв, сожалеем. Похожая ситуация сложилась и в Ленинградской области в заброшенном Баболовском парке на окраине известного всем Царского села.
По сути, восьмое чудо света «Царь-ванна» Российской империи 18 века буквально предана забвению, и тихо покоится посреди накопившегося мусора в развалинах Красных бань Баболовского дворца. Что это — недальновидность историков, равнодушие чиновников или банальная скупость администрации? Как возможно, чтобы такой ценный экспонат пребывал в заброшенном состоянии и не являлся музейным артефактом? Почему о таком уникальном объекте вообще мало кто знает в России?
Эту чудо-ванну по-другому называют еще «Баболовская чаша». Вес огромного раритетного сосуда достигает 48 тонн, поэтому его признали самым крупным каменным сосудом в мире и занесли в почетную книгу рекордсменов Гинесса. Выполнена чаша из цельного куска гранита и идеально отполирована искуснейшими мастерами-каменотесами практически вручную. Её диаметр 533 сантиметра, внутренняя глубина 152 сантиметра, вмещаемый размер для жидкости составляет около 34 тысяч литров, а объем 23 кубометра.
У гигантского шедевра есть своя предыстория. Русская императрица Екатерина II в семидесятых годах 18 века пожаловала князю светлейшему Потемкину Григорию Таврическому земли Баболовского парка Царского села. На территории парка ранее, ещё в 1785 году и была построена миниатюрная одноэтажная дворцовая летняя дача для Романовской семьи, состоящая всего из семи комнат. Строение посещали августейшие особы, особенно знатные дамы, которые не имели возможности принародно купаться в водоемах, ведь им по своему высшему рангу не престало публично оголяться. Потемкин довольно редко сюда наведывался, поэтому к моменту смерти князя в 1791 году Баболовский дворец находился в запустении и стремительно ветшал.
Новую жизнь Баболовскому дворцу дал Александр I, поручив перестройку ветхого здания знаменитому архитектору Василию Стасову. Центральное помещение павильона было полностью перестроено и расширено под размеры Баболовской ванны в 1823 по его проекту. Из восьмиугольного помещения купальня приобретает овальную форму.
Сначала в центре на новых фундаментах была поставлена и укреплена «Царь-ванна», а уже потом по периметру вокруг неё возвели стены и подвели под кровлю. Под купальней были созданы низкие технические подвальные помещения с водоотводящей системой для самотечной ванны, на дне которой имеется маленькое круглое отверстие для слива воды. Баболовский дворец был связан непосредственно с Таицким водопроводом. Для Баболовской чаши предусматривалась механическая система подачи воды по оцинкованным трубам, причем как холодной, так и подогретой в специальных печах, расположенных в другом конце строения.
В 18 веке в Царском Селе имелась целая система водоснабжения известная, как Таицкий водовод, военного инженера Фридриха Баурова. Суточная производительность Баурского канала составляла приблизительно три тысячи кубометра воды. На протяжении 16 километров вода в нем шла водотоком и питала все водяные сооружения Царскосельских парков.
Сама же гигантская чаша была заказана намного раньше внуком Екатерины II Александром I ещё в начале 1811 года. По его поручению инженер Бетанкур обратился с заказом к известному тогда каменотесу Суханову Самсону, запросившему за сложную работу 16 тысяч царских рублей. Однако, как стало понятно по окончанию работы, этой суммы не хватило, чтобы покрыть все расходы по ваянию величественной «Ванны Российской Империи», поэтому гораздо позже знаменитый Суханов оканчивал свои дни в нищете.
По требованию этого мастера с ближайшего финского острова в Баболово был доставлен монолитный кусок крупнозернистого гранита с весом свыше 160 тонн, имевший уникальные вкрапления лабрадора. Талантливый мастер Суханов проделал практически ювелирную работу с гранитной глыбой, придав ей четкие строгие контуры чаши и доведя толщину её стен до минимального размера в 45 сантиметров, что позволяет выдерживать вес полностью наполненной водой ванны.
Работали древние отечественные камнерезы вручную с помощью скарпели, постепенно дни и ночи напролет выдалбливая нужную форму будущего шедевра. По подсчетам экспертов для придания каменной глыбе чашеобразного вида ремесленникам потребовалось ударить по скарпели киянкой несколько десятков миллиардов раз. Около 7 лет понадобилось Суханову со своей артелью каменотесов, чтобы придать граниту вид чаши идеальной формы.
Готовую исполинскую ванну с общей площадью поверхности более 50 квадратных метров затем полировали внутри и снаружи ещё на протяжении десяти лет, начиная с 1818 года. Теперь, благодаря своим природным свойствам, и кропотливому труду древних отечественных шлифовальщиков чаша меняет цветовые оттенки при различном освещении.
Во Вторую мировую войну фашисты пытались вывезти в Германию гранитную чашу, однако они не смогли найти подходящее оборудование и транспорт, чтобы реализовать свои мародерские планы, поэтому отечественное чудо осталось на прежнем месте. К счастью, его не коснулись ни бомбежки, превратившие Баболовский дворец в руины, ни оружейные выстрелы. На Баболовской чаше не осталось тогда ни одной царапины. А вот в наши дни вандалы раскрасили фасад и бока уникального объекта, не задумываясь о его исторической значимости для потомков.
По оценке реставраторов, на сегодняшний день, восстановление Баболовского парка и дворца определяется уже в 100 миллионов долларов. Старый кирпич под «Восьмым чудом света» стал очень хрупким и скоро не сможет выдерживать многотонную нагрузку, а значит, величественная чаша провалится и треснет. Неужели русский народ стал духовно беднее, а великая держава технически слабее России двухсотлетней давности, вооруженной лишь зубилом и киянкой?
Гранитное чудо Баболовского дворца вправе встать в один ряд с такими известнейшими исполинами русского зодчества, как «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Соответственно и относиться к уникальному историческому российскому исполину надо с должным пиететом.
Источник: http://tainy.net/