Тайна уникального артефакта — гранитной Царь-ванны

Воистину не зря говорится, что, имеем не ценим, а потеряв, сожалеем. Похожая ситуация сложилась и в Ленинградской области в заброшенном Баболовском парке на окраине известного всем Царского села.

По сути, восьмое чудо света «Царь-ванна» Российской империи 18 века буквально предана забвению, и тихо покоится посреди накопившегося мусора в развалинах Красных бань Баболовского дворца. Что это — недальновидность историков, равнодушие чиновников или банальная скупость администрации? Как возможно, чтобы такой ценный экспонат пребывал в заброшенном состоянии и не являлся музейным артефактом? Почему о таком уникальном объекте вообще мало кто знает в России?

Эту чудо-ванну по-другому называют еще «Баболовская чаша». Вес огромного раритетного сосуда достигает 48 тонн, поэтому его признали самым крупным каменным сосудом в мире и занесли в почетную книгу рекордсменов Гинесса. Выполнена чаша из цельного куска гранита и идеально отполирована искуснейшими мастерами-каменотесами практически вручную. Её диаметр 533 сантиметра, внутренняя глубина 152 сантиметра, вмещаемый размер для жидкости составляет около 34 тысяч литров, а объем 23 кубометра.

У гигантского шедевра есть своя предыстория. Русская императрица Екатерина II в семидесятых годах 18 века пожаловала князю светлейшему Потемкину Григорию Таврическому земли Баболовского парка Царского села. На территории парка ранее, ещё в 1785 году и была построена миниатюрная одноэтажная дворцовая летняя дача для Романовской семьи, состоящая всего из семи комнат. Строение посещали августейшие особы, особенно знатные дамы, которые не имели возможности принародно купаться в водоемах, ведь им по своему высшему рангу не престало публично оголяться. Потемкин довольно редко сюда наведывался, поэтому к моменту смерти князя в 1791 году Баболовский дворец находился в запустении и стремительно ветшал.