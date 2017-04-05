Тайна Трона Джеймса Хэмптона и его зашифрованные записки

Нам все время кажется, что все удивительные загадки непременно имеют тысячелетнюю историю. Это распространенное заблуждение. Тайны, над которыми ломают головы специалисты оставляют нам и наши современники (источник esoreiter.ru).

Добросовестный арендатор

В 1950 году к Мейеру Вертлибу, владельцу кирпичного гаража в пригороде Вашингтона обратился некто Джеймс Хэмптон с просьбой сдать ему гараж в аренду. Вертлиба удивило, что будущий арендатор пришел пешком. На вопрос, зачем человеку, не имеющему машины, гараж, Хэмптон ответил, что ему нужно помещение, в котором он сможет наконец-то «завершить свой проект». Вертлиба такое объяснение удовлетворило, быстро сговорились о цене.

На протяжении 14 лет Мейер Вертлиб не заглядывал в свой гараж. Все эти годы Хэмптон ежемесячно вносил необходимую сумму, ни разу не задержавшись с выплатой. В 1964, Мейер впервые не получил арендной платы и очень удивился. Он попробовал связаться с Хэмптоном, чтобы выяснить причину задержки и узнал печальную новость: арендатор его гаража умер.

Расстроенный Вертлиб впервые за 14 лет открыл двери своего гаража и переступил порог. То, что он увидел, его ошеломило. Посреди пыльного помещения, сияя золотом, стоял великолепный трон в окружении сотни таких же сияющих предметов.

Незаметный уборщик

Джеймс Хэмптон родился в 1909 году в Южной Калифорнии в семье чернокожих фермеров. Принимал участие во Второй мировой войне, демобилизовался в 1945 году. Устроился на работу в Управление общих служб США уборщиком, где и проработал до самой смерти. В Управлении его запомнили как тихого мягкого верующего человека, вечно погруженного в себя, не имевшего ни семьи, ни детей.

Окончив около полуночи свою работу, он уходил, чтобы на следующий день появиться вновь. И так на протяжении 20 лет. Никто и не знал, что в далеком гараже Хэмптон строит композицию, названную им «Троном Третьего Неба Наций Тысячелетия Генеральной Ассамблеи».

Трон

Композиция состоит из 180 предметов, главным из которых является трон. Увы, но к огорчению Вертлиба, трон оказался не золотым. Приглядевшись, он увидел, что все это великолепие сделано буквально из мусора. Материалами служили старые жестяные банки, вакуумные лампы, гофрированный картон, обрезки труб, осколки зеркал, соединенных гвоздями, клеем, клейкой лентой. Золотом блестела фольга.

К счастью, история попала в газеты, что избавило Вертлиба от головной боли куда девать эту красоту. Трон был передан в Смитсоновский национальный музей американского искусства (Вашингтон). Сегодня Трон Хэмптона считается образцом наивного искусства и многочисленные посетители музея поражаются, какая Божья искра осветила разум Хэмптона, создавшего из ничего такой шедевр.

Тайна трона и зашифрованные записки Хэмптона

Кроме Трона в гараже была найдена рукопись известная как Дневники Хэмптона. 104 страницы заполнены непонятными знаками, нерасшифрованными до сих пор. Может, это просто каракули помешавшегося уборщика? Нет, анализ показывает, что записи подчиняются законам лингвистики и ни в коем случае не являются бессмысленным набором символов.

Родственники вспоминали, что Джеймса с 22 лет посещали видения. Какие картины открывались ему? Какие тайны он хотел и одновременно боялся поведать человечеству? На элементах Трона исследователи находят множество странных надписей: «Страха нет», «Откровение», «Там, где нет видения, люди погибают» и пр.

Возможно, между Троном и записками существует некая связь и в элементах композиции спрятаны ключи к зашифрованному дневнику? А может, все гораздо проще, и мы имеем дело со случаем очередного помешательства? Ведь недаром говорится, что все художники и поэты немного сумасшедшие.