Тайна незавершенных гештальтов

В детстве мама моей подруги пугала ее тем, что все разбросанные по комнате игрушки будут гоняться за ней до тех пор, пока она их аккуратно не уберет на место. Мы пугались вместе, убирали, и на всякий случай оглядывались на улице – не бежит ли сзади затерявшийся медвежонок или растрепанная кукла.

Незавершенные гештальты мне напоминают эту ситуацию из детства… они следуют за своим «хозяином» незримой тенью, цепляются за ноги холодными ручонками и являются причиной того, что ему живётся плохо и некомфортно.

Гештальт с немецкого языка переводится как фон, фигура, вид. Им может быть любой процесс или действие – свидание, ссора, дело, расставание, увлечение и пр. Когда гештальт (процесс) завершается – человек практически сразу же о нем забывает.

Незавершенный же гештальт (как ситуация, в которой не удалось поставить точку) запоминается лучше, создает определенное напряжение в памяти и является основным источником, питающим невроз.

Он создается, когда человек:

чего-то (или кого-то) в жизни очень сильно хочет, но по какой-то причине не может получить;

когда он завершает отношения с кем-то так и не поняв, что произошло;

когда он не доделывает до конца действие или работу и пр..

Незавершенный гештальт создаёт внутри человека очаг хронического неудовольствия и тревоги и мешает ему продвигаться вперёд по жизни уверенно и свободно. Он вызывает навязчивое желание вернуться в ситуацию и проигрывать ее снова и снова… человек начинает повторять прежние модели поведения в уже изменившихся условиях — например, провоцирует с новым партнером конфликты, нерешенные в предыдущих отношениях. Партнер, при этом, абсолютно не может понять, что происходит – ведь все было хорошо минуту назад. И тут пара абсолютно безобидных фраз превращает прекрасный вечер в жуткую ссору с демонстративным уходом из дома. А все потому, что человеку хочется завершить незаконченное, высказать невысказанное, получить неполученное… чтобы ощутить целостность и спокойствие. Не тут-то было… Ведь завершать и высказывать нужно было с другим человеком – там, где был открыт гештальт.

Но часто это бывает невозможно сделать (человек умер, переехал или просто не желает общаться), и тогда можно помочь себе:

«выпуская пар» (рассказывая кому-то конкретно об этом человеке и ситуации, в которой он застрял);

(рассказывая кому-то конкретно об этом человеке и ситуации, в которой он застрял); фантазируя, как все могло бы закончится по-другому;

как все могло бы закончится по-другому; анализируя сценарий предыдущих отношений (работа над ошибками);

сценарий предыдущих отношений (работа над ошибками); пытаясь вспомнить хорошее о человеке;

о человеке; осознавая, чего именно хотелось тогда и как можно это получить сейчас и пр.

Особенность незавершённого гештальта в том, что он никогда не будет завершён, если человек слишком эмоционально вовлечён в этот процесс. Когда ждешь завершения гештальта и всеми фибрами своей души стремишься, чтобы это произошло… чуда не происходит.

Завершать гештальт желательно вальяжно, с ноткой безразличия – как бы пошаркивая домашними тапочками по дороге на кухню за глотком воды. Гештальт, до краев наполненный энергией человека, порабощает его не хуже кольца всевластья. И для того, чтобы его завершить, нередко необходима помощь другого человека (психолога, психотерапевта, гештальт-терапевта и пр.) или время, которое может сделать незавершенный гештальт более доступным для осознавания.

Иногда стоит начать с завершения самого простого гештальта, который не требует значительных усилий:

разобрать хлам в шкафу,

довязать свитер,

дочитать книгу,

наконец-то встретиться с подругой,

исполнить маленькую мечту (например, пойти учиться танцевать танго, прыгнуть с парашютом, купить себе пальму).

Сделать список своих незавершенных гештальтов и осторожно закрывать их один за другим, до тех пор, пока тяжелые цепи, приковывающие к прошлому, не лопнут… и маленькие ледяные ручки не отлипнут от ног, освобождая дорогу для новой жизни.

Источник: econet.ru