Тайна карты адмирала Пири Рейса

Это была потрясающая находка: на древней карте адмирала Пири Рейса, найденной в 1929 году, было изображено северное побережье Антарктиды! Ну и что, спросите вы? А то, что карта была нарисована в 1513 году, а Антарктиду открыли только в 1818! Странно, скажете вы…

Да, но это не самое странное. Самое поразительное то, что побережье Антарктиды изображено свободным ото льда! А геологи утверждают, что самой последней датой, когда это побережье могло быть видимо и нанесено на карту в безледных условиях, является 4000 г. до н.э.! Т.е. 6000 лет назад Антарктиду полностью скрыл ледник и закрывает до сих пор!

По оценкам ученых, побережье Земли Королевы Мод могло оставаться в необледенелом состоянии, по меньшей мере, 9000 лет перед тем, как распространяющийся ледниковый покров поглотил его полностью. Но какая цивилизация могла исследовать это побережье в период между 13000 и 4000 г. до н.э.?

Достаточно сказать, что истории такая цивилизация неизвестна. Но если предположить, что она существовала, то когда и почему она исчезла?

Профессор Чарльз Хэпгуд сделал запрос ВВС США об оценке древней карты Пири Рейса. И вот что ему ответили:

6 июля 1960 года

Тема: Карта адмирала Пири Рейса

Кому: профессору Чарльзу Хэпгуду

колледж Киин, графство Нью Гэмпшир Уважаемый Профессор Хэпгуд,

Ваш запрос об оценке необычных особенностей карты Пири Рейса от 1513 года был рассмотрен этой организацией. Утверждение, что нижняя часть карты показывает Берег Принцессы Марты [части] Земли Королевы Мод в Антарктике, а так же полуостров Палмер имеет под собой основания. Мы нашли это объяснение наиболее логичным и, возможно, корректным. Географические детали в нижней части карты хорошо согласуются с результатами сейсмологическим профилем верхней части ледяной шапки, сделанным шведско-британской экспедицией 1949 года. Это означает, что береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лёд на этой территории имеет толщину приблизительно 1,5 километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены при предполагаемом уровне географических знаний 1513 года. Хэрольд Олмейер, подполковник, капитан ВВС США.

Карта Пири Рейса является подлинным документом и была сделана в Константинополе в 1513 н.э. Адмирал составил карту мира, основанную на древних источниках и античных чертежах из его коллекции — многие из которых сохранились и выжили со времен Великой Библиотеки Александрии. Отсюда напрашивается вывод: карты, на которых была основана карта Пири Рейса, были очень древними, и сами являлись копиями гораздо более древних карт. Карт, датированных до 4000 д.н.э.

* * *

Но если бы карта Пири Рейса оказалась единственной, можно было бы отмахнуться от нее и объяснить каким-то случайным, немыслимым совпадением. Но… после появления карты Пири Рейса исследователи начали более тщательно изучать других авторов.

Выяснилось, что на карте французского географа и математика Оронтеуса Финиуса, датированной 1531 годом, полностью изображена безледная Антарктида с горными хребтами и даже с реками!

Более того, конфигурация материка вполне соответствует современным представлениям о ней, — но, опять-таки, без ледяного покрова. Чтобы составить сегодня такую карту, как и в случае с документом Рейса, необходима самая современная аппаратура, включая средства сейсмического зондирования и космической съемки.

Меркатор, самый знаменитый картограф XVI века, включил карту Оронтеуса Финиуса в свой атлас 1569 года и сам изобразил Антарктиду на нескольких картах. Подробности этих карт говорят о том, что Меркатор использовал не те источники, которые легли в основу карт Финиуса, а совершенно иные.

В 1737 году действительный член Французской академии наук Филипп Буаше опубликовал свою карту Антарктиды. Особенностью карты Буаше является то, что он дал точное изображение того времени, когда Антарктида была совершенно свободна ото льда!

По-видимому, Буаше пользовалася еще более древними картами, чем Оронтеус Финиус и Меркатор. На его карте дана подледная топография всего континента, о которой ученые не имели представления до 1958 года, когда были проведены сейсмографические исследования.

Возможно, все эти картографы пользовались богатым наследием некой высокоразвитой? Цивилизации, исчезнувшей неизвестно куда?

* * *

Чарльз Хэпгуд предположил, что за 10 000 лет до нашей эры произошел грандиозный сдвиг земной коры. По его теории, «вся литосфера планеты может иногда смещаться по поверхности более мягких внутренних слоёв, точно как кожура апельсина целиком смещается по поверхности мякоти, когда теряет с ней прочный контакт».

Геологи не приняли эту идею, но Альберт Эйнштейн отозвался о ней позитивно и высказался следующим образом: «В полярных регионах происходит постоянное накопление льда, несимметрично расположенного относительно полюса. Вращение Земли влияет на эти асимметричные массы, образуя центробежный момент, передающийся жёсткой земной коре. Когда величина такого момента превосходит некоторое критическое значение, он вызывает перемещение земной коры относительно расположенной внутри части тела Земли».

И, по теории Хэпгуда, континент Антарктида, который ранее находился в более теплых широтах, в результате смещения земной коры сдвинулся туда, где находится в настоящее время.

* * *

Вернемся к загадочным картам. Если действительно в древности существовала высокоразвитая цивилизация, которая смогла так подробно исследовать земной шар и составить карты, в существование которых нам трудно поверить, то возникает вопрос: куда она исчезла? Может, это была Атлантида?

Ученые отрицают существование Атлантиды по простой причине: в Атлантике нет утонувшего материка. И это действительно так. Океанографы и геологи подробно исследовали дно Атлантического окена и убедились в том, что там нет никакого потерянного континента.

Но… что если теория Хэпгуда верна? Если перемещение земной коры — это периодически повторяющееся геологическое явление, то, возможно, что последнее перемещение передвинуло Антарктиду из умеренных широт на Южный полюс. И тогда возможно, что остатки загадочной древней цивилизации находятся под огромным слоем льда вблизи Южного полюса! Неужели Антарктида — это и есть бывшая Атлантида?

Согласно теории Хэпгуда, величина сдвига составила около 30º (порядка 3 тысяч километров). Он произошел, в основном, между 14 500 и 12 500 гг. до н.э., но некоторые связанные с этим явления планетарного масштаба продолжались со значительными интервалами вплоть до 9500 г. до н.э.

Допустим… Но есть ли какие-то доказательства?

* * *

Как оказалось, такие доказательства есть.

В 1949 году экспедиция адмирала Бэрда проводила бурение дна моря Росса примерно в тех местах, где Оронтеус Финиус указал русла рек. В разрезах кернов были обнаружены слои мелкозернистых пород, хорошо перемешанных отложений, принесенных в море реками, истоки которых расположены в умеренных широтах (т. е. свободных ото льда).

Используя радиоактивный метод датировки, разработанный доктором У.Д. Ури, ученые института Карнеги в Вашингтоне сумели установить с достаточной точностью, что антарктические реки, являвшиеся источниками этих мелкодисперсных отложений, текли, как показано на карте Финиуса, примерно 6000 лет назад. Только после этой даты, около 4000 г. до Р.Х., на дне моря Росса стали накапливаться осадки ледникового типа… Керны указывают, что тому предшествовал длительный теплый период.

В 1986 г. открытие окаменелых деревьев и растений показало, что часть Антарктики была свободна ото льда около 2,5 миллионов лет назад. Дальнейшие исследования показали, что некоторые места были свободны ото льда всего 100 тыс. лет назад.

Но если найдены свидетельства климатических изменений вблизи Южного полюса, логично предположить, что нечто аналогичное должно наблюдаться и вблизи Северного полюса. Оказывается, так оно и есть!

На острове Шпицберген найдены окаменелые листья пальм и ископаемые морские ракообразные вида, который обитает лишь в тропических водах. На основании этих и множества других данных, ученые пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан был теплым на протяжении большей части последнего ледникового периода.

В вечной мерзлоте сохранилось огромное количество тел теплокровных животных средней полосы, замерзших вдоль «полосы смерти», протянувшейся от Юкона через Аляску и вглубь северной Сибири. По оценкам, максимум гибели животных приходится на XI тысячелетие до н.э.

Скорость происходивших изменений говорит о воздействии на климат какого-то чрезвычайного фактора. Может, это и был одномоментный поворот литосферы на 30º?

И быть может, неизвестные картографы, так упорно регистрировавшие на древних картах процесс постепенного оледенения Антарктиды, просто следили за тем, как с лица Земли постепенно исчезает их родина?