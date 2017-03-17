Тайм-менеджмент твоей мечты. Инструкция к применению

«Счастливые часов не наблюдают…». Эта знаменитая фраза из литературной классики уже навсегда утратила свою актуальность в современном мире. Невероятный прорыв в развитии информационных технологий привел к тому, что сейчас время летит с фантастической скоростью. И как раз умение «наблюдать», чувствовать, ценить и уважать часы, минуты и даже секунды – это то, что сегодня отличает по-настоящему счастливых, успешных и реализованных людей от всех остальных.

Но, несмотря на это, многие все еще продолжают относиться ко времени так, как будто собираются жить вечно. Они без конца откладывают реализацию своих целей, ожидая более подходящих условий. Основную часть рабочего дня тратят на срочное вместо важного. Эти люди занимаются чем угодно, но не тем, что им действительно хочется, оставляя очень мало места тому, что просит их душа. Пишет Марина Рубан специально для эконет.ру.

К счастью, начав применять несколько простых инструментов тайм-менеджмента, любой человек сможет кардинально изменить такой непродуктивный подход и начать, наконец, инвестировать свое время в самый главный проект — создание жизни своей мечты.

Время — самая дорогая валюта в мире. Это бесценный ресурс, причем очень ограниченный. Если вы лидер, значит, вы точно умеете им управлять. Верно и обратное: вы лидер именно потому, что вы умеете управлять своим временем.

Тайм-менеджмент — это навык, который стоит освоить каждому, независимо от рода деятельности. Это волшебный ключ к успешной и гармоничной жизни. Сего помощью вы сможете:

стать мастером стратегического планирования

научиться любить и чувствовать время

навсегда попрощаться со всем, что уводит вас от цели и безвозвратно отбирает время и энергию

наполнить свои дни только тем, что для вас по-настоящему важно и интересно

понять взаимосвязь и отличие между целями, планами, задачами и мечтами

жить в состоянии равновесия, радостного спокойствия и свободы

статьнастоящим творцом своей судьбы, зная что вы и есть единственный автор всего что с вами происходит.

Берете? Тогда идем дальше.

Три главных инструмента тайм-менеджмента:

1. Постановка цели

2. Планирование

3. Контроль

Сейчас мы выполним одно увлекательное задание и увидим, как с помощью этих инструментов вы шаг за шагом можете создать жизнь своей мечты.

Шаг 1. Позаботьтесь о том, чтобы вас никто не беспокоил в ближайшие 30-60 минут. Возьмите ручку и красивый блокнот. Устройтесь поудобнее и полностью расслабьтесь. Теперь представьте и подробно опишите, какой бы вы хотели видеть свою жизнь в этот день через 5 лет в следующих пяти сферах:

Тело

Как вы выглядите? В какой физической форме находитесь? Как вы себя чувствуете? Сколько времени уделяете спорту и сну? Опишите все, что касается вашего здоровья, уровня энергии и внешности. Тело – ваш верный спутник до последнего дня жизни, это сосуд вашей души, а также источник сил и энергии для будущих свершений. Поэтому начинаем мы именно с него.

Личность

Каким человеком вы хотите стать?Какие хотели бы приобрести навыки и способности? Что хотите изучить и узнать? Опишите все, что касается вашего личностного и духовного развития, а также заботы о вашем «Я».

Работа

К этой сфере относится любимое дело, поиск предназначения, бизнес, карьера или учеба, если вы — студент или планируете продолжать обучение. Увидьте, чем вы занимаетесь через 5 лет, и чего достигли в своей работе за это время.

Окружение

Это люди, с которыми вы регулярно общаетесь. Все, что касается вашей личной жизни, семьи, детей и друзей.

Образ жизни

В пятую сферу входит ваше пространство, хобби, отдых, путешествия и впечатления. Где бы вы хотели жить через пять лет? Может быть в другом городе или стране? Как выглядит ваш дом или квартира? Как и с кем проводите свой досуг? Как часто путешествуете и что уже успели увидеть за это время?

Постарайтесь представить себя и свою жизнь максимально ярко и в мельчайших подробностях. Используйте все органы чувств: смотрите, слушайте, ощущайте запах, пробуйте на вкус, прикасайтесь. Эйнштейн говорил, что наша фантазия– предвестник того, что скоро станет реальностью. Чтобы убедиться в его правоте, нужно всего лишь оглянуться вокруг себя. Каждый предмет, который мы видим, был создан чьим-то воображением. Поэтому выполняя эту часть задания, включите его на полную мощность!

Шаг 2. Все, что вы только что представили, запишите в виде целей. Очень важно то, как вы их сформулируете, поэтому сделайте это с учетом нескольких требований.

Цель должна быть:

Конкретной

Измеримой

Позитивной

В настоящем времени

Касаться только вас

«Хочу похудеть на 10 кг» — неправильно, так как здесь вы фиксируете внимание на своих недостатках.

Правильно: «У меня стройное, красивое, подтянутое тело».

«Я замужем за Васей » — неправильно. У Васи могут быть совершенно другие планы, и у него есть на это полное право. Помните, что цель должна касаться только вас, то есть ее реализация должна быть в зоне вашего контроля и не зависеть от других людей. Тем более кто знает, может быть вселенная приготовила для вас что-то намного более подходящее, чем Вася…

Правильно: «Я счастливо замужем за любимым мужчиной».

Очень важный момент! Представляя свою идеальную жизнь и записывая цель, прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы испытываете легкое приятное волнение, радость и тепло в теле, значит все в порядке. А если нет, то внимательно посмотрите на эту цель еще раз. Вы действительно этого хотите? Или цель не ваша и это просто принято хотеть?

Справившись с шагом 2, обязательно похвалите себя. Это была самая сложная и самая важная часть. Вы только что задали стратегию своей жизни, и запустили механизм воплощения мечты в реальность.

Шаг 3. Теперь подключаем к работе левое полушарие с помощью ответа на главный вопрос «Как?».Составьте план своих действий на год.Что вы можете сделать в ближайшие 365 дней, чтобы приблизиться к картинке своей идеальной жизни? Какие знания и навыки вам нужно для этого приобрести? Выучить иностранный язык, сменить работу на более высокооплачиваемую или попробовать открыть свое дело, научиться делать презентации или разобраться в вопросах здорового питания… Поставьте себе реально выполнимые задачи на этот год по каждой из пяти сфер и переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Поставьте цели на месяц. И делайте это перед началом каждого месяца. Открывайте свой план на год и записывайте минимум 10 задач, над которыми вы будете работать в ближайшие 30 дней.

Помните о балансе! Цели на месяц должны включать в себя все пять сфер (Тело, Личность, Работа, Окружение, Образ жизни). Только в этом случае ваша жизнь будет по- настоящему гармоничной.

Шаг 5. Теперь, опираясь на этот план, вы легко можете ставить себе более мелкие задачи на каждую неделю. А из недельного плана составляется план на день. Методика «step-by-step» позволяет без надрыва достичь абсолютно любой цели и воплотить в реальность самые смелые мечты. «Написать бестселлер», — звучит довольно амбициозно, и даже немного пугает, особенно человека, который еще не написал ни одной книги. Но ведь торт можно съесть не сразу, а по кусочкам: написать одну главу за неделю, пол- странички в день, или даже один абзац. Не так уж и сложно, правда? К концу года книга готова и издана, а через несколько лет у вас есть все шансы стать востребованным писателем, если вы ставили себе такую цель и продолжаете двигаться в этом направлении.

Шаг 6. В конце каждой недели обязательно заполняйте «Дневник успеха». Отмечайте в нем все, что удалось сделать за неделю. Вы удивитесь, как много вы на самом деле успеваете. Каждый раз благодарите себя за проделанную работу. Всего лишь 5 ежедневных действий по направлению к своей мечте — это уже почти 2000 маленьких побед к концу года. Также записывайте сюда, что хорошего произошло за неделю, свои радости и благодарности.

Помните, что десять минут времени, уделенных планированию, экономит вам 1 час ежедневно. Это и есть всеми желанный 25-й час в сутках. Составлять план нужно в конце каждого дня, недели и месяца.

Регулярно сверяйте свои текущие цели со своей картинкой-мечтой. Обязательно подводите итоги. Это позволит сразу же отсекать все ненужное, успевать самое главное и идти к своим целям с максимальной скоростью.

Напоследок хочется сказать, что мир стремительно меняется, и вы вместе с ним. А это значит, что ваши цели тоже могут меняться. Будьте гибкими! Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Она вам для этого и дана.

Источник: econet.ru