Таинственные замки Франкенштейна и Гоуска

Любителей сверхъестественного всегда привлекали старинные замки, особенно, если в них живут привидения. Кому-то очень нравятся страшные истории, окутанные легендами и мистикой. Стоит сказать, что на Земле таких мест достаточно много.

Легенда о прекрасной принцессе, которую заперли в башне, героические поступки рыцарей — если все эти истории связаны с замками, то они захватывают сердца. Хочется поскорее пройтись по узким коридорам, спуститься в подвал или подняться по лестницам на самый верх каменных башен. А когда история связана с врагами, злыми духами или обезглавленными узниками – это впечатляет ещё больше.

Средневековые замки всегда считались популярными туристическими объектами. Некоторые служат музеями оружия и доспехов, другие славятся старинной мебелью ручной работы, парками и садами. Но у каждого своя индивидуальная история, иногда совсем неположительная. Существуют замки, в которых живут привидения или находятся «врата ада». А есть объекты, история которых рассказывает о бесчеловечных экспериментах или создании ужасных чудовищ.

Немецкий замок Франкенштейна

Об этом замке, расположенном вблизи немецкого Дармштадта, по сей день ходят мрачные легенды. Его хозяин – учёный Джозеф Конрад Диппел фон Франкенштейн, славился среди местного населения недобрыми слухами. Жители уверяли, что алхимик был связан с Дьяволом и даже продал ему душу. Некоторые рассказывали, что он выкапывал из свежих могил тела усопших и проводил над ними эксперименты. После мощного взрыва, разрушившего одну из башен замка, доктора Франкенштейна окрестили колдуном. С тех пор местные жители обходили стороной это место.

Вскоре оказалось, что алхимик исчез из замка. По всему зданию его искали представители власти, и долго не могли найти. Но один любопытный следователь нашёл потайную дверь, ведущую в лабораторию алхимика. Когда все вошли в комнату, то были шокированы увиденным. Лицо доктора Франкенштейна исказила ужасная гримаса, вокруг рта застыла белая пена, а возле трупа валялись оторванные фрагменты гниющей плоти. Кто убил алхимика, так и не удалось выяснить. Однако местные считают, что за ним пришёл тот, кому он продал душу.

С того времени привидение алхимика часто появляется в замке. Иногда его можно увидеть на крыше, иногда — на кладбище. Местные даже уверяют, что слышат, как Франкенштейн, гремя костьми, требует, дабы его отвели в лабораторию. И хотя замок в наше время уже разрушен, туристы не перестают посещать это место, а местная молодёжь каждый год празднует здесь Хэллоуин.

Чешский замок Гоуска

У этого замка, основанного королём Пржемыслом Отакаром II ещё в ХIII веке, тоже есть своя легенда, уходящая корнями в глубину земли…

Крепость расположена на скале, в которой когда-то был таинственный разлом. Очевидцы видели, как из разлома вылезали страшные неизвестные существа. Они бродили вокруг замка и нападали на людей, случайно попавших им навстречу. Местные стали называть это место «дорогой в ад». Что только не пытались сделать жители селения, чтобы закрыть дорогу для чудовищ: забрасывали трещину камнями и брёвнами, читали молитвы. Однако зло всегда выходило наверх.

Жители селения решили проверить, что в этом разломе, и договорились с приговорённым к смерти преступником, который спустится вниз, а затем расскажет об увиденном. Человека спустили, но, когда достали обратно, тот был мёртвым. На его лице застыла страшная гримаса, а волосы стали совершенно белыми. Верёвка, к которой он был привязан, пропахла серой.

Люди были очень напуганы и пошли на крайние меры. Они стали собирать по всей округе валуны и камни и забросали трещину, а затем построили на том месте часовню. Уже из этой часовни вырос замок Гоуска.

Учёные до сих пор не могут понять, почему этот замок построен так, что его стены сдерживают внутреннюю угрозу, а не защищают от внешнего врага? Почему балконы крепости сооружены так, чтобы лучники могли поражать цели только во внутреннем дворе?

Современные специалисты не смогли объяснить разумность возведения замка. Ведь он совершенно невыгоден со стратегической точки зрения: находится в пустынной местности, не имеет основных путей сообщения. Никакого водного источника рядом нет. Замок никогда не был королевской резиденцией и даже не служил в качестве пограничной заставы.

Учёные отметили и наличие странных фресок внутри строения. Они изображают архангелов Михаила и Гавриила, а также святого Кристофа, изображённого с собачьей головой. Ещё одной странностью является то, что в округе вы никогда не услышите пения птиц. Просто невозможно объяснить загадочную гибель пернатых вокруг замка или странное поведение собак, случайно забредших на эту территорию. Очень часто посетители жалуются на плохое самочувствие, когда посещают замок. Современные учёные связали эти явления с большим количеством радона, найденного под поверхностью земли в данном районе.

Совсем недавно британские исследователи пара нормальных явлений, оснащённые самыми передовыми техническими средствами, начали изучение некоторых зон в замке. Возможно, они смогут дать научное объяснение тому, что происходит. А мы можем только гадать, кого или чего так боялись местные, и какие тайны хранит разлом, который был ими замурован?

Источник: http://tainy.net/