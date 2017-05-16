Свой возраст: 8 важных жизненных этапов

Мы хотели посмотреть на жизнь человека с точки зрения физики — рассмотреть те силы, которые влияют на мужчину и женщину и двигают их в ту или иную сторону. А также подумать, что может человек этим силам противопоставить. Мы будем говорить не конкретно о вас, а о неком абстрактном человеке. Мы верим, что вы никогда не воровали мелочь у родителей и занимались сексом только по любви. Мы разделили жизнь на семилетние этапы.

Просто для удобства:

0 — 7 лет

Вам фантастически повезло. Вы рождены человеком. Из всех существ на земле вы самое могущественное. Для хомячка вы — Бог. С точки зрения бабочки-однодневки вы бессмертны.

Даже среди людей у вас есть колоссальные преимущества. Вы не имбецил или олигофрен, у вас есть все конечности. Вы — белый человек, рожденный в относительно мирное время, в потенциально богатой стране.

За первые три года человек узнает 80 процентов от всего того, что он узнает в течение своей жизни. Он начинает видеть и слышать, ползать, ходить и бегать, пробовать и нюхать, говорить и понимать.

Кризис следует за кризисом. Или откровение за откровением. Он понимает, что он не единственное ценное существо в этом мире. Он понимает, что можно говорить неправду. И что другие могут врать. Это сразу расширяет возможности мира на порядок.

Человек сталкивается со злом. Возможно человек столкнется со смертью. Это может быть любимая бабушка и найденный на улице птенец. Появляется первая мысль, о которой он быстро забывает — все люди, которые его окружают, умрут. Все, кроме него.

7 — 14 лет

Ребенок развивается очень быстро. И он постоянно пытается расширить зону своего влияния. Он уже прекрасно умеет управлять своими родителями. И родительское влияние начинает постепенно уменьшаться. У ребенка уже есть друзья. Место отца занимает другой член семьи. Телевизор.

Принято считать, что если все время говорить ребенку правильные вещи — слушайся старших, не обижай слабых… то это сделает ребенка хорошо воспитанным человеком. Полная ерунда! Этого мало. Дети не столько слушают взрослых, сколько копируют их поведение. Папе достаточно один раз при ребенке назвать маму сукой. Или ударить ее по лицу.

Ребенок совершает огромное количество ошибок. Самое лучшее, чем ему могут помочь родители — научить его не бояться сделать ошибку и научить исправить ее.

Не важно как это происходит — рассказывают правду о сексе родители или мальчишки во дворе, но ребенок в какой то момент понимает, что все люди были зачаты и рождены. Вообще ВСЕ. И дети начинают внимательнее изучать свое тело. У мальчиков появляется эрекция. Становится гораздо понятнее — для чего нужны девочки. Шок первой менструации для девочек. Растет грудь. Начинаются более изобретательные игры, чем дергание за косички. Мальчики учатся ухаживать. И все смотрят первые порнокассеты.

В ребенке борются две силы — сила следования традиции и сила разрушения. Какая из них победит во многом зависит от его окружения.

Ребенок перестает быть ребенком и становится человеком. Он начинает примерять на себя разные ролевые модели — из книг, фильмов, рассказов друзей.

В этом возрасте человек очень раним. У него уже нет детского отношения к обиде — заснул и забыл. И еще нет взрослого цинизма. Или прекрасного дара — уметь прощать.

У моего друга была тетрадь «Мои Абиды». Четыре графы — кем была нанесена Абида, когда была нанесена Абида, суть Абиды и, самая широкая графа — как отомстить.

14 — 21 лет

Первый секс. Как?… нет, подождите… и это все?… может со мной что-то не в порядке?… и из-за этой фигни столько нагородили…

У девушки, возможно, не было оргазма. Юноша уверен, что его эякуляция это и есть оргазм. Хотя оргазм — реакция нервной системы, а эякуляция — половой. Да. Возможно одно без другого.

Если первый опыт не отбил желание продолжать, начинается период экспериментов. Секс на пляже, на крыше, в автомобиле. Отсутствие свободной квартиры расширяет фантазию. Раньше в этом возрасте молодых людей водили в публичные дома. Научить отличать похоть от любви.

Нерешительных к сексу начинает подталкивать давление среды. Как? А ты еще — нет? Засиделась / а может ты голубой?

Выясняется, что секс результативнее клерасила.

Иногда секс превращается в спортивное состязание — кто больше. С подсчетом и пометками в записной книжке / телефоне.

Секс для практики и секс как тема для разговора с друзьями.

Возможен и отказ от секса. Клятвы никогда не выходить замуж. Для этого необходимо подключение к не менее сильному источнику. Например — к творчеству.

Приходит время крушения старых авторитетов и создание новых. Человек превращается во льва. Ницше считал, что человек может пройти три стадии — верблюд, лев и ребенок.

Сначала любой человек — верблюд. Подобно верблюду, накапливающему в себе воду для долгого путешествия по пустыне, человек накапливает в себе знания, которые ему дают родители, общество, школа… Верблюд руководствуется основываясь на этих знаниях, верблюд со всем согласен и ничего не ставит под сомнение. Он умеет говорить только «да». Он живет в прошлом.

Когда человек устает говорить «да», когда в нем накапливается слишком много «нет», которые он так долго подавлял в себе, верблюд начинает превращаться во льва. Лев все отрицает. Он впитал в себя знания и опыт общества и прошлых поколений и понял, что это все должно быть уничтожено, ведь только на этих руинах он сможет построить тот мир, где ему будет хорошо. Лев — революционер, он ни с чем не согласен. Он умеет говорить только «нет». Лев живет в будущем.

Если человек не вписывается или не хочет вписываться в окружающий мир, его начинают посещать мысли о самоубийстве.

21 — 28 лет

Жизнь человека потихоньку структурируется. Он заканчивает институт и/или начинает работать. Появляется больше свободного времени и он начинается задумываться об окружающем его мире.

Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка; им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В их мозгу бродят идеи одна интереснее другой, а сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик». С. Моэм

Человек начинает искать Учителя. Буддисты считают, что когда ученик будет готов, учитель появится сам. Человек заимствует у друзей / из фильмов фразы, интонации, выражение лица.

Приходит увлечение религией. Основная ловушка здесь — наличие готовых, простых, убедительных ответов на все вопросы — как устроен этот мир и зачем человек живет. Это отменяет необходимость искать ответ самому.

Начинается самостоятельная жизнь.

Секс — это одно из самых лучших средств для манипуляции партнером. Секс как поощрение, отказ от секса — как наказание.

Секс становится лекарством от скуки. И скука, помноженная на страх одиночества и боязнь потерять партнера может толкнуть женщину на опрометчивый поступок — заведение ребенка. Женщина, которая думает, что ребенок решит ее проблемы, ошибается — это она будет решать проблемы своего ребенка. И ненавидеть его за это. Есть хорошее правило — рожать детей нужно только от тех мужчин, на которых, как вам хотелось бы — они будут похожи.

Секс является прекрасным способом лучше узнать человека. Перейти от стратегии «познакомиться получше с девушкой, чтобы с ней переспать» к стратегии «переспать с девушкой для того, чтобы лучше с ней познакомиться». Хотя многие могут сказать все о человеке через пять минут после знакомства.

Человек уже может научиться любить. Радоваться не только когда он что-то берет, но и когда отдает.

28 — 35 лет

Средняя продолжительность жизни в Европе еще в начале девятнадцатого века была около тридцати лет (высокая детская смертность, частые войны и периодические эпидемии). Вы можете смело считать, что начинаете вторую жизнь. Причем сразу взрослым, образованным человеком, добившемся некоторой финансовой независимости. Это ли не прекрасно?

Можно на минуту остановиться и подвести некоторые итоги. Вы не стали тем, кем мечтали стать в детстве — космонавтом, рок-гитаристом, великим ученым, президентом, секс-символом нации, гениальным писателем. Не важно — ваша это была мечта или она была навязана вам родителями.

Самое время создавать новую мечту. Почему-то это принято называть кризисом среднего возраста. Если человек ищет причину в себе — он меняет работу. Если в близких — меняет семью. Он пробует начать новую жизнь.

Ничего страшного не произошло. Сбывшаяся мечта может быть гораздо опаснее. Или человек понимает, что всю жизнь он шел не туда и это не то, чего ему хотелось. Или у него гаснут глаза и ему становится неинтересно жить.

Женщины в этом возрасте прекрасны. Они уже все умеют и ничего не боятся. Вообще страх опасен. Своим трупным ядом он отравляет жизнь. А человек притягивает к себе то, чего он боится.

Человек начинает реализовывать свои фантазии.

Секс становится твердой конвертируемой валютой. Секс, чтобы муж купил шубу и был добрее. Секс, чтобы вторая половина не смотрела на сторону. Секс на работе. Секс из сочувствия и сострадания.

Женщины в России гораздо лучше следят за собой. А у мужчин начинает быстро расти живот.

Человек начинает понимать, как он похож на своих родителей. Он ловит себя на мысли, что он говорит своим детям почти то же самое, что говорили когда-то ему. И с теми же интонациями.

Человек может уйти с головой в работу. Это время успехов и достижений. Если раньше он работал на свою репутацию, то теперь репутация начинает работать на него.

35 — 42 лет

Ахматова говорила, что с возрастом человек получает то лицо, которое он заслужил. Если человек был презрительно брезглив, складки рта это подчеркнут. Если человек много улыбался — об этом расскажут морщинки возле глаз.

Если человеку удалось выбить из себя ту средневековую чушь, которой его старательно пичкали — что у любящих друга друга людей могут быть сексуальные извращения, что есть правильный и есть неправильный секс… Так вот, если человек забывает про эту чепуху — он становится терпимее к людям. Если нет — он превращается в ханжу. Становится Оплотом Нравственности и Морали. Жалуется на упадок нравов. Причина не очень важна. В 18 веке вышла книга «Доказательства того, что вальсирование — основной источник слабости тела и вырождения нашего поколения».

У человека начинают умирать близкие друзья. Его ровесники. Смерть подходит ближе. Смотри — это не страшно. Земля не перестала вращаться.

Мужчина наконец понимает, что пора заняться собой и начинает ходить в спортзал. Или уезжает в Непал.

Вырастают и уходят дети. Мужчина заводит собаку. Женщина, чтобы заполнить пустоту, начинает просить дочь о внуках.

Наступает период энергетического вампиризма. Время молодых любовниц / любовников. Желание доказать себе «я еще могу» смешивается со страхом «успеть, пока не поздно». Человек запасается впечатлениями.

Появляется способность ценить полутона и получать удовольствие от оттенков. И смелость брать на себя ответственность. Если у человека не пропали возможность удивляться и желание удивлять — то есть, если он не начал постепенно умирать — у него появляется шанс завершить превращение «верблюд-лев-ребенок». И начать жить и действовать в настоящем.

Возможно, религия это просто побочный продукт чего-то очень важного для человека. Наше выживание зависит от накопленного предыдущими поколениями опыта и передачи его детям. Ребенок, который падал, обжигался, резался острым запоминает: беспрекословно верь тому, что говорят взрослые. И он не делает различия между «не купайся в кишащей крокодилами Лимпопо» и «в полнолуние нужно принести в жертву богам козу, иначе будет засуха». В этом возрасте человек уже может отличать одно от другого.

Человека преследует страх старения. Потому что вся культура построена на прославлении молодости. Нет никакой вины человека в том, что у него начинают седеть волосы и появляются морщины. Не он придумал эти правила.

Считается, что человек стоит выше ангелов, которые могут творить только добро. Потому что у человека есть свобода выбора.

42 — 49 лет

Для человека, который к этому возрасту не спился и не скурвился начинается золотой век. Он практически перестает бояться. Во всяком случае за себя. Он уже мог умереть не один и не два раза и мысль об этом придает ему смелости.

Человек может один пойти против толпы не из-за юношеской бравады, а из-за своих убеждений. «Простите, но я не буду участвовать в ваших пятиминутках ненависти. Идите вы все в жопу».

Человек становится максималистом. Мысль о том, что какие-то вещи он делал достойно, не позволяет ему опуститься ниже этого уровня. Кроме этого человек понимает, что впереди осталось не очень много времени и этот остаток просто жалко переводить на говно.

Человек уже очень хорошо себе представляет, как устроен окружающий мир. И это позволяет ему решать задачи, раньше казавшиеся невыполнимыми.

Приходит способность радоваться самым простым вещам. Глотку воды, когда хочется пить

— Пух, что ты любишь делать больше всего на свете?

— Ну, — ответил Пух, — я больше всего люблю…

И тут ему пришлось остановиться и подумать, потому что хотя кушать мед — очень приятное занятие, но есть такая минутка, как раз перед тем, как ты принимаешься за мед, когда еще приятнее, чем потом, когда ты уже ешь, но только Пух не знал, как эта минутка называется.

Женщины, которым хватает смелости честно принять свой возраст становятся просто прекрасными. Они больше не хотят участвовать в этих крысиных гонках под названием «нравиться всем». Такие женщины могут управлять миром.

Мужчины, которые перестают нравиться женщинам, начинают платить за секс. И едут отдыхать в Юго-Восточную Азию. После нескольких неудач мужчина пробует 1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-альфа]пиримидин-5-ил)-4-этоксифенил] сульфонил]пиперазина цитрат. Или посыпает член кокаином.

Женщина, которая много лет сидела с несколькими детьми, снова начинает работать.

Человек начинает перечитывать классику. Или впервые открывает для себя Монтеня и Марка Аврелия.

Человек уже может исправлять ошибки. И восстанавливать справедливость. Если у него есть деньги, он начинает заниматься благотворительностью. Или помогать другим людям. Или давать советы.

49 — 56 лет

Смотреться в зеркало по утрам человеку хочется все меньше. Самое время бросить курить.

Возникает сильный диссонанс, между тем как выглядит человек и тем, на сколько лет он себя ощущает. «Пускай я в темноте, но я вижу где свет. Моему сердцу четырнадцать лет».

Ворчливость человека в этом возрасте связана не столько со свойствами его характера, сколько с тем, что он начинает жить с постоянной болью. Любая боль делает человека чувствительнее. У него, например, появляется новый орган, который позволяет предсказывать погоду.

Человек начинает видеть мир через толщу воды. До него доносятся какие-то звуки с поверхности. Начинает чудить зрение. Запахи теряют свою остроту. Не стоит осуждать женщин, от которых слишком сильно пахнет духами.

Мир, как и в детстве, снова начинает становиться большим. Все труднее подниматься по лестнице.

Человек начинает постепенно превращаться в бесполое существо. Между супругами, много лет прожившими вместе, начинает возникать нечто, похожее на телепатию.

Хотя мудрость никак не связана с возрастом, мнение человека приобретает дополнительный вес.

Мужчине начинают уступать место в общественном транспорте.

Человек все чаще погружается в свое прошлое. Расставляет по полочкам воспоминания. Память довольно избирательна и некоторые события, которые произошли с его друзьями, человек начинает приписывать себе. От неприятных историй он старательно избавляется.

Мужчины в России начинают умирать раньше.

Большое искусство — стареть достойно. Три самых сильных обезболивающих: улыбка, любовь и творчество. Человек в этот момент выделяет эндорфины, которые действуют как чудодейственный наркотик — снижают боль и улучшают настроение. Чтобы научиться это делать, совершенно не обязательно дожидаться пятидесяти лет.

Самое трудное это не начать жалеть себя. Это сладкое упоительное чувство — считать, что мир несправедлив к тебе, слишком затягивает. Есть достойнейшие люди, на голову лучше нас с вами, с которыми жизнь обошлась гораздо жестче.

С точки зрения птиц люди от рождения ущербны. С точки зрения поэта обычный человек — калека, потому что у него почти атрофирован важнейший орган. Орган эмоционального познания мира.

Но мы ведь практически не замечаем своей ущербности, правда?

Источник: econet.ru