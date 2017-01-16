Свидетельства посещения Земли инопланетянами, зашифрованные в древних произведениях искусства

Сторонники этой теории утверждают, что древние произведения искусства могут скрывать признаки того, что инопланетяне посещали человечество.

Картины, нарисованные несколько веков назад, наскальные рисунки и гобелены содержат символы и формы, которые напоминают НЛО и инопланетян.

Но искусствоведы говорят, что это просто неправильное видение религиозных символов или фигур.

Давайте и мы с вами посмотрим на эти произведения искусства и подумаем, действительно ли на них изображены НЛО и инопланетяне или же нечто другое.

Благовещение со Святым Эмидием, 1486

Картина кисти итальянского художника Карло Кривелли была написана в 1486 году. На ней запечатлен момент, когда Архангел Гавриил передает Деве Марии весть о том, что она родит Иисуса.

Сторонники теории предполагают, что диск, изображенный в левом верхнем углу и изливающий свет на Марию, является космическим кораблем.

Но эксперты говорят, что это просто группа ангелов, сформировавших в небе круг. Кольцо и струящийся из него свет символизируют святой дух, исходящий на Деву Марию.

Иллюстрация из книги «Ume No Chiri», 1844

Urobune – таинственный, неизвестный объект, который был найден дрейфующим у берегов Восточной Японии в 1803 году.

Объект изображен в трех различных японских текстах, в том числе и в книге «Ume No Chiri», 1844.

На рисунке виден объект, похожий на НЛО, который японские моряки обнаружили плавающим в океане.

В описании сказано, что объект был изготовлен из стали и стекла, и был достаточно большим, чтобы в нем поместился среднего роста человек.

Внутри моряки обнаружили странные надписи, которые они не смогли расшифровать.

Прославление Евхаристии, 1600

На этой картине 17-го века работы итальянского художника Бонавентура Салимбени изображены Бог-отец и Иисус. Они смотрят вниз на Божье Царство.

Но странный, круглый объект, размещенный между ними, напоминает космический спутник России, запущенный более чем 350 лет спустя в 1957.

Сторонники теории утверждают, что: «Такое сходство не может быть простой случайностью.»

Святой Вольфганг и дьявол, 1475

На создание этой картины известного художника 15-го века Михаэла Пахера вдохновила легенда о Святом Вольфганге, который убедил дьявола помочь ему в строительстве церкви.

Святой Вольфганг был епископом Регенсбурга в Баварии в 10-ом веке.

Сторонники теории утверждают, что фигура дьявола на картине может быть изображением инопланетянина, который посетил Землю.

Но это весьма сомнительно, учитывая, что дьявол представлен в самых разнообразных странных формах на протяжении долгой истории религиозного искусства.

Крещение Христа, 1710

Искусствоведы полагают, что эта картина иллюстрирует отрывок из Священного Писания: «Отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него».

Она была написана голландским художником Артом де Гелдером в 18 веке.

Сторонники теории предполагают, что объект в виде диска, изливающий яркий свет на Иоанна Крестителя и Иисуса, может быть НЛО.

«Художник хотел передать послание, что Иисус был связан с пришельцами и, возможно, был внеземного происхождения.

Перуанский наскальный рисунок 6-го века

Древние перуанцы, населявшие плато Наска, известны тем, что оставили после себя наскальные рисунки огромных размеров.

Многие из них были сделаны между первым и шестым веками.

На этом рисунке изображена фигура, которая, как предполагают, похожа на инопланетянина.

Считается, что местные жители вырезали эту фигуру, чтобы сообщить инопланетянам, что они ценят их визиты.

Но это изображение, с такой же вероятностью может быть посланием к древним перуанским богам.

Мадонна со Святым Джованнино, 15-й век

На этой картине итальянский художник эпохи Возрождения Доменико Гирландайо изобразил Марию, мать Иисуса, смотрящую на двух детей.

Картину можно увидеть во Флоренции в Палаццо Веккьо.

В правом верхнем углу над Марией можно отчетливо разглядеть объект в форме диска. Вдали на берегу виден пастух, который вглядывается в этот объект в небе. Он прикрывает глаза рукой, возможно потому, что объект металлический и блестит на солнце. Как утверждают сторонники теории, объект выглядит поразительно схоже с НЛО, каким его представляют сегодня.

Но противники теории говорят, что художественные произведения той эпохи часто изображали облака, изливающие божественный свет, как религиозные символы.