Светлая и темная сторона разных знаков Зодиака

Каждый человек по-своему уникален. Все мы обладаем определенными характеристиками, свойственными в большей мере только нашему знаку Зодиака. Какие у вас темные и светлые стороны? Давайте узнаем об этом прямо сейчас!

Светлая сторона: оптимизму Овна можно позавидовать! Вряд ли вы найдете кого-то, кто превзошел бы этого упрямца в степени позитивного настроя к миру. Овен независим, улыбчив и добр. Ну как госпожа Удача может отвернуться от него?

Темная сторона: вспыльчивость. Несмотря на все положительные характеристики, Овна отличает вспыльчивость. Если что-то вышло из-под его контроля, держитесь! Достанется всем. Выпустив пар, Овен снова станет белым и пушистым няшей.

Телец

Светлая сторона: в зодиакальном круге не сыскать друга, преданнее Тельца. Если он дружит с кем-то, то можете быть уверены: Телец никогда не предаст. Кроме того, ему с легкостью можно доверить даже самые сокровенные тайны.

Темная сторона: Телец — очень самовлюбленная личность. Порой он превращается в самого настоящего нарцисса, с которым пропадает желание общаться.

Близнецы

Светлая сторона: энергичность. Многие удивляются, откуда Близнецы черпают силы на работу, семью, тусовки. Когда другие выдыхаются и, образно говоря, лежат без сил, Близнецы готовы продолжать покорять новые вершины.

Темная сторона: страсть к сплетням. Близнецы не только любят слушать сплетни, они часто являются их “рассадником”. Они буквально обожают копаться в чужом грязном белье и получают от этого истинное удовольствие.

Рак

Светлая сторона: Раки — настоящие мамочки в хорошем смысле этого слова. Они обо всех позаботятся, всех накормят, все напоят. Раки искренне волнуются, когда у кого-то проблемы.

Темная сторона: излишняя эмоциональность. Порой Раки чересчур “ломают комедию” и беспокоятся там, где ситуация не стоит и выеденного яйца.

Лев

Светлая сторона: харизматичность. Место, где появляется Лев, наполняется особым светом. Самая скучная вечеринка превращается в супертусовку, когда входит Лев.

Темная сторона: неумение контролировать свои импульсы. Импульсивность Льва порой доставляет ему серьезные проблемы в обществе.

Дева

Светлая сторона: одаренность. Кажется, Деву ждет успех во всех областях, за которые она берется. Любой проект “выстреливает”, если в его реализации участвует Дева. Это касается спорта, искусства, политики и других сфер жизни.

Темная сторона: самокритика. Девы очень строги к себе. Но это палка о двух концах. С одной стороны, излишняя требовательность к себе помогает достичь успеха, с другой — от постоянной самокритики у них могут опуститься руки.

Весы

Светлая сторона: Весы умеют все расставлять по полочкам. Никто не умеет так доходчиво объяснять все “за” и “против”, как Весы. По этой причине вокруг них всегда много людей, надеющихся получить от Весов ценный совет.

Темная сторона: нерешительность. Весы долго “раскачиваются”, когда принимают решения. Часами взвешивая все плюсы и минусы, они так и не находят единого и удовлетворяющего их решения.

Скорпион

Светлая сторона: Скорпионы — страстные натуры. Они отдаются всем сердцем не только любви, но и любимому делу. Страсть и огонек в глазах Скорпионов часто вдохновляет других на подвиги.

Темная сторона: легко поддаются перепадам настроения. Очень часто без особой причины Скорпионы “теряют” настроение и превращаются в унылых личностей. Эта черта характера отталкивает от Скорпионов многих людей.

Стрелец

Светлая сторона: независимость. Стрельцам все равно, что о них думают другие. Они независимы и уверены в себе, этого достаточно на покорение новых высот.

Темная сторона: неэмоциональность. Многих отталкивает внешняя холодность Стрельцов. Только самые близкие люди знают, что это лишь маска. Внутри у Стрельцов кипит настоящий вулкан страстей.

Козерог

Светлая сторона: амбициозность и изобретательность. Эти две характеристики буквально составляют гремучую смесь и выгодно выделяют Козерога среди других людей.

Темная сторона: упрямство и снисходительность. Манера общения Козерога с окружающими вкупе с его упрямством делают его не самым приятным собеседником. Многие стараются его остерегаться.

Водолей

Светлая сторона: Водолеи всегда ратуют за мир во всем мире. Они с радостью помогают всем вокруг, не жалеют никаких ресурсов, являются ярыми противниками конфликтов.

Темная сторона: упрямы и никогда не слушают других. Всегда поступают по-своему даже в заведомо провальных мероприятиях. Любят набивать шишки своими собственными граблями.

Рыбы

Светлая сторона: воображение. Мало кто может похвастаться таким же воображением, как Рыбы. Они всегда полны идей. Рыбы — невероятно творческие личности, все самые гениальные и оригинальные мысли исходят зачастую от них.

Темная сторона: излишняя чувствительность. Рыбы все принимают близко к сердцу, любят, когда их жалеют.

Источник — esotericblog.ru